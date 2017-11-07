سُمع صوتها من حفرة مغطاة بالتراب .. كشف تفاصيل العثور على رضيعة “مدفونة حية” في بيشة ! -صورة
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن شرطة بيشة تحقق في قضية طفلة حديثة الولادة لم يتجاوز عمرها سبعة أيام، عثر عليها مدفونة في منطقة برية قريبة من المحافظة.
وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن مواطنا كان يتنزه في إحدى المناطق البرية عثر عليها بعد أن سمع صوتاً يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها ليجد مولودة حية ملفوفة في قماش، وأبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وحضرت للموقع برفقة إسعاف من وزارة الصحة.
وأوضح الناطق الإعلامي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي، أنه في تمام الساعة العاشرة صباح (الأحد) باشرت الشرطة الحادثة وأُحضرت الطفلة إلى المستشفى واتضح أنها حديثة ولادة وتوجد علامات «التبصيم» على قدميها وكانت مغمورة بالتراب، وتم تقديم الرعاية الصحية لها وهي الآن بحالة صحية جيدة، وحولت إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله بمدينة بيشة، دون ذكر أي معلومات عن مكان ولادة الطفلة، لافتاً إلى أن القضية منظورة لدى الجهات الأمنية.
التعليقات
هذا ليس من فعل الام . انه من فعل الاب الذي يخجل من ابنته
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هم لم يدفنوها ...والشاطر يفهم
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واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. لهذه الدرجه وصلت اخلاق المجتمع السعودي الى اخلاق الجاهليه.
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الحنونات الطيبات الرحيمات العاطفيات الطاهرات العفيفات المتدينات المحجبات المصونات المحصنات الاصيلات النقيات الذكيات النظيفات الراشدات محل الثقة
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القلوب اذا قست اصبحت اشد من قسوة الحجارة
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حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كيف قدرو يدفنون طفلة حية أي قلوب يملكون أعوذ بالله من قسوة القلب
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اصبحنا واصبح الملك لله الواحد القهار. يارب رحمتك واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت. ماتت الرحمه في قلوب امهات هذا الجيل الا من رحم ربي
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خلوها عند مسجد ولا اي مكان عام ولا يدفنونها كأنهم كفار الجاهلية
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اعوذو بالله هل هو وئد البنات في 2017
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سبحان الله الذي ارسل لها هذا الرجل انها رحمة الله عز وجل
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حسبنا الله ونعم الوكيل ماهذه القلوب التي نزعت منها الرحمة الحمد لله الذي انقذ هذه الطفلة الحمد لله الذي فضح من اجرم بحقها فما دامت البصمة موجودة فإن من اجرم بحقها تحت طائلة الجهات الامنية
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I🍃🍁حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ياويلهم من الله .🍁🍃
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المهم التخلص منه بأي طريقة حتى لا يعرف الناس ولم تدري أن رب الناس مطلع عليها وسوف تسأل عنه أمام الملك الجبار
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حسبنا الله ونعم الوكيل الى أين انت ذاهب ياظالم الله عظيم سبحانه وتعالى
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عمرها 7ايام واثار تبصيم امسكو المبلغ القصه تتبععه
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حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يتولكم
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عجيب . مدفونه ولقاها واحد بالبر بنفس اليوم. سبحان من ارسل هالرجل لها .
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