سُمع صوتها من حفرة مغطاة بالتراب .. كشف تفاصيل العثور على رضيعة “مدفونة حية” في بيشة ! -صورة

حجم الخط A A A المرصد 17 2٬380 1 ساعة

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن شرطة بيشة تحقق في قضية طفلة حديثة الولادة لم يتجاوز عمرها سبعة أيام، عثر عليها مدفونة في منطقة برية قريبة من المحافظة.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن مواطنا كان يتنزه في إحدى المناطق البرية عثر عليها بعد أن سمع صوتاً يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها ليجد مولودة حية ملفوفة في قماش، وأبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وحضرت للموقع برفقة إسعاف من وزارة الصحة.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي، أنه في تمام الساعة العاشرة صباح (الأحد) باشرت الشرطة الحادثة وأُحضرت الطفلة إلى المستشفى واتضح أنها حديثة ولادة وتوجد علامات «التبصيم» على قدميها وكانت مغمورة بالتراب، وتم تقديم الرعاية الصحية لها وهي الآن بحالة صحية جيدة، وحولت إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله بمدينة بيشة، دون ذكر أي معلومات عن مكان ولادة الطفلة، لافتاً إلى أن القضية منظورة لدى الجهات الأمنية.