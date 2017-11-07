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شاهد ..لحظة إقلاع طائرة “الأمير منصور بن مقرن” عقب مغادرته محافظة “البرك” !
صحيفة المرصد : تناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن لحظة إقلاع الطائرة العمودية التي كانت تقل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير وعدداً من مسوؤلي المنطقة قبيل تحطمها.
وبين المقطع الطائرة وهي محلقة في السماء تغادر محافظة البرك في منطقة عسير بعد أن قام الأمير منصور بتفقد بعض المشاريع هناك.
التعليقات
8 - اهل عسبر2017-11-07 08:25:55
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
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7 - 1392017-11-07 08:03:50
رحمهم الله
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6 - Waleed الوليد2017-11-07 08:01:26
الى جنة النعيم ياكريم. الحمدلله ان رزقهم جميعا دعوات الملايين
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( عدد التعليقات 528 )5 - رهوك
استغفر الله واتوب اليه
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4 -2017-11-07 07:20:37
الله يسكنهم فسيح جناته ويكتبهم من الشهداء فهم في خدمة بلدهم الله يجمعنا بهم في جنات النعيم
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3 -2017-11-07 06:51:12
الله يرحمهم ويغفر لهم ويجبر اولادهم ويسكنهم فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
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2 - ولد حصه2017-11-07 06:50:31
تعليق مخالف
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1 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-07 06:41:59
الّلَھّ يرحمه كان كريم ورحوم ومحبوب عند الله والنَّاس.
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