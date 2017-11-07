شاهد ..لحظة إقلاع طائرة “الأمير منصور بن مقرن” عقب مغادرته محافظة “البرك” !

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صحيفة المرصد : تناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن لحظة إقلاع الطائرة العمودية التي كانت تقل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير وعدداً من مسوؤلي المنطقة قبيل تحطمها.

وبين المقطع الطائرة وهي محلقة في السماء تغادر محافظة البرك في منطقة عسير بعد أن قام الأمير منصور بتفقد بعض المشاريع هناك.