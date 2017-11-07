بعد أن أعدت له كمين .. “هيئة جدة” تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة !

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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحافية أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة نجحوا بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة في الإطاحة بشاب؛ بعد أن حاول ابتزاز فتاة مالياً، وقام بتهديدها.

وأوضحت المصادر وفقا لموقع “سبق” أنه أطيح بالشاب بعد تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة والشرطة أثمر عن رصده عبر كمين أعدته له ومن ثم القبض عليه.