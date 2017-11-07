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بعد أن أعدت له كمين .. “هيئة جدة” تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة !
صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحافية أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة نجحوا بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة في الإطاحة بشاب؛ بعد أن حاول ابتزاز فتاة مالياً، وقام بتهديدها.
وأوضحت المصادر وفقا لموقع “سبق” أنه أطيح بالشاب بعد تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة والشرطة أثمر عن رصده عبر كمين أعدته له ومن ثم القبض عليه.
التعليقات
43 - اسكود2017-11-07 09:35:21
قال ايش قال كمين ؟؟!! قالها قينان الغامدي عجلوا علينا وألغوا هذا الجهاز فلوسه تتجه لدعم الفقراء هم احق من الهيئه
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( عدد التعليقات 9,867 )42 - الرحااال
39..خاف ربك، هذا استشهد حفاضا ع امن الدوله والمواطنين..هل تظن انني لن اقف معاه..الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته..وقلتها واعيدها، الوطن في القلب،ورحم الله كل من استشهد في سبيل الوطن،ياليتك تتعلم الوطنيه💚
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41 - مبغض الهيئة2017-11-07 09:27:25
قالها قينان الغامدي عجلوا علينا
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40 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-07 09:23:51
الهيئة أخبارها ماهي مثل اول يالله بالشهرين يطلع لهم خبر وكله قضايا ابتزاز .. يالله ماعلينا الأهم نستمتع بالحفلات اللي تقيمها هيئة الترفيه بجميع المدن ونفلها طرب و وناسة الله لا يغير علينا ذي الفرحة
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39 -2017-11-07 09:18:48
رحال رح لخبر الجندي المفتول غدرا بالعوامية ورنا وطنيتك
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38 - يا فرحتي2017-11-07 09:16:12
كمين ؟؟ اي هيئة شرعية اللي تعد كمائن الظاهر فاهمين الدين غلط
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37 - 👤 واحد2017-11-07 09:14:11
ههههههه يا الله كيف الزمن يدور ويتغير من حال لحال .. وين كانوا وايش صاروا !! عبرة لكل ظالم
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36 - نجم*سهيل2017-11-07 09:13:58
البنات اللي يشتكوا ويعانوا من الابتزاز من شباب كانوا على صله بهم غير شرعيه ينطبق عليهم المثل التالي: " من يجعل من نفسه حذاء فلا يزعل اذا أنتعلته أرجل الحفاه "
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35 - ❤️شووووووق❤️2017-11-07 09:08:24
الله يخلي رجال الشرطة فهم لهم الفضل في تخليص الفتاة من هذا المبتز
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( عدد التعليقات 9,867 )34 - الرحااال
ولنكن منصفين..مايحدث الآن، في جميع المجالات،عكس مايريدونه الموظفين في الهيئه،وجودهم وهم لاحول لهم ولاقوة..اهانه لهم،من الأفضل،ان يتم الاستفاده منهم في اوقات الحج..لتنظيم السير،لما يملكونه من اجسام 💚
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( عدد التعليقات 9,867 )33 - الرحااال
لاعب الكوره..اذا وصل الى مرحله ما..ولا لديه شي يضيفه..يعتزل حفاظا ع كرامته وسمعته بين جمهوره..افضل من يأتي يوم ليس له خانه اطلاقا..لأتن جميع الجماهير حتى جماهير ناديه سوف تطالبه بالأعتزال، اعتزل 💚
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32 - ابوسلطان.2017-11-07 08:50:50
الشباب غبي والفتاة يجيب القبض عليها البنت سمحت للشباب انه يكلمها وهي راضيه أرسلت صورها يعني أساس المشكلة البنت لو كل بنت يتم إلقاء القبض عليهاراح تنتهي ظاهرة الابتزاز تطفش منه وتبلغ عليه يجب سجن البنت
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31 - محمد الشهري2017-11-07 08:38:47
الورد مله 🌺🌺🌹🌹🌸🌸❤️🌺❤️🌺❤️🌺❤️ يا مالك سوار ومستحله ؟
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( عدد التعليقات 2,130 )30 - نبرااس
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29 - مزارع ..2017-11-07 08:20:36
اللي يطالب بإلغاء الهيئة اكيد قد سبق وأركبوه الجمس .😂
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28 - ابو شدا2017-11-07 08:18:29
لا غنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم بقدرتك التي قدرت بها على كل شيء أن تحوج *** لهذا الجهاز.
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27 - جمال تاب2017-11-07 08:16:17
حسبي الله على ونعم الوكيل في من يسيئ وينتقد الهيئة ويكيل لها التهم الباطلة المراد بها مفسدة وباطل . نسال الله لهذه البلاد الطاهرة الرفعة والشموخ والأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة
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( عدد التعليقات 194 )26 - ATMZ
الي طالبو ب الغاء جهاز الهيئة هم نفسهم من طالبو ب الغائها يوقعون في اشر اعمالهم ومن ينقذهم من اغلاطهم هي الهيئه.
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25 -2017-11-07 08:12:48
البنات عاطفيات وبسهوله يمكن استغفالهن والشاب عيبه بجيبه ، معليه خلي الحكومه تربي الي ما ربوه اهله ، وحده ما تبيك ليه الاذيه
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( عدد التعليقات 194 )24 - ATMZ
هذا هو كيد النساء نسأل الله العظيم ان يكيد لكل من تكيد لأحد (تسلمين صورك وووالخ وفي لاخير ابتزني تستاهلين) وانت يا غبي خلاص عافتك لا تتلصق فيها ضف وجهك وتسوي نفسك معمر على اهل ليبيا واخرتها في عباره.
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23 - 🇸🇦 دمتي بلادي2017-11-07 08:02:38
رجال الهيئة هم اهلنا وماعنهم غناة أبد ..هم حماة الوطن بعد الله وحماة الدين والفضيلة وهم من يحافظ على الأعراض ويدرأ المفاسد والفسق والفجور ويصون الأعراض . نسأل الله يوفقهم ويحميهم ويجزيهم الخيروالجنة
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22 - واحد من الناس2017-11-07 08:01:56
الله يوفق الهيئة ورجال الحسبة ولكن يجب محاسبة الجميع بدون شماتة لأن هذا الطريقة تزيد المشكلة وتحصل اغلب المبتزات هي أصل المشكلة والا كيف صورها وطلع معها اكيد برضاها من آمن العقوبة أساء الأدب
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21 - واحد من الناس2017-11-07 08:01:54
الله يوفق الهيئة ورجال الحسبة ولكن يجب محاسبة الجميع بدون شماتة لأن هذا الطريقة تزيد المشكلة وتحصل اغلب المبتزات هي أصل المشكلة والا كيف صورها وطلع معها اكيد برضاها من آمن العقوبة أساء الأدب
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20 - سلطان القانون2017-11-07 08:01:01
إبتزها بشنو ؟؟؟؟؟؟ في الغالب البنات يتخلصون من البوي فرند بهذة الطريقة ! وللأسف الحكومة لا تعاقب البنت اللي هي سبب المشكلة !!!!!!!
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19 - الشريف2017-11-07 07:58:04
الله يحفظهم ويجعلهم متواجدين في كل مكان
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18 - واضح2017-11-07 07:56:46
الله يجزاكم الجنه يا رجال الهيئة ويديمكم على عمل الخير في هذه الديار اضربوا اللبرالي العلماني ا*** المبتز المطالب بالانحلال الخلقي والديني وجود الهيئة مثل الاوكسجين في حياتنا
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17 - hima2017-11-07 07:49:15
مايجوز شرعا اعداد الكمائن والتغرير بلناس,فما بالك بهيئة شرعيه تقوم بذلك,المفروض عن طريق الشرطة واجهزتها تكون في مراقبة واستدعاء لاطراف القضيه كل واحد بدليلو وتتم المحاكمه,اما كدا تشجيع الناس علتجسس.
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( عدد التعليقات 528 )16 - رهوك
استغفر الله واتوب اليه
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15 -2017-11-07 07:39:56
يبتزها بشنو صورة كاشفات هونيك صورة او مقطع ***
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14 -2017-11-07 07:34:25
تعليق مخالف
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13 - نهاية مؤلمه2017-11-07 07:30:02
الله يعز رجال الحسبه هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
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( عدد التعليقات 13,341 )12 - العنيد
9 //// الله يقويهم جزاهم الله خير ، انت يافتك عيب تتكلم على الهيئه و خلك على**** ✋🏼🙂
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( عدد التعليقات 13,341 )11 - العنيد
وفق الله رجال الهيئه ، أعمالهم تذكر وتشكر ، وليخسأ الفاسدون أشباه الرجال
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10 - 🌴🇸🇦🌴2017-11-07 07:21:27
شكراً لكم يارجال الهيئه 🌹 ف عملكم بطولي مشرف 👏 . ولا ينكره إلا مريض حاقد أو انسان جاهل😡
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9 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-07 07:20:31
يبي يبتزها عشان فلوس ليش ماراح الجمعيه الخيريه
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8 - صريح للغاية2017-11-07 07:16:29
اذا الفتاة متعاونة بالتأكيد لا يلحقها ضرر ويكتفون بذكر الستر بالمحضر عشان الصيدة الثانية
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7 - هدي السرعة2017-11-07 07:14:21
قالها قينان الالغاء ضروري
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6 - عادل الوحش2017-11-07 07:12:16
اهم شي ولا احد يرضخ لاي مطالب لاي مبتز واقصى العقوبات عليه ان شاء الله
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5 - مستشارك2017-11-07 07:11:49
المفروض النظام يعدل وتعاقب الفتاة معه لانها سبب ذلك ومن مبدأ العدل والمساواة في المجتمع
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4 - U2017-11-07 07:10:10
يمكن متعاونه مع ؟؟؟؟ عشان مايلغونهم
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3 -2017-11-07 07:06:32
لماذا الشاب يستسلم ولايرفع قضية حتى ولو ثبت بالتسجيل أنه هددها لانها ستكون تمثل المعلومه لانها عارفه فئة تسجيل الحال هذا مينسكت علية الشاب يسجن لابد توكيل محامي من قبل اهل الشاب
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2 -2017-11-07 07:03:11
اسئلكم يوم تسئلون في المواقف العظيم هل الفتاة لاتلحقها اي مسؤلية فقط أمس تعطية كل شي من رقمها الي اسمها الى طلعات الى كافيهات طبعا كلامي عام وليس خاص لدرجة يعرف اسرارهم وبعدها تبلغ وتقول ابتزني بسهوله
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( عدد التعليقات 24,349 )1 - إنسان منصف
كيد النساء،،،،،،،،🕴
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