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شاهد .. طفل عمره 8 سنوات يقود مركبة في أحد الطرق السريعة !
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه مالك سيارة وهو يعلِّم طفله القيادة في أحد الطرق السريعة.
ووفقًا للمعلومات،فإن الطفل الذي كان يقود المركبة يبلغ من العمر 8 سنوات ,وأعلنت إدارة المرور حجز المركبة لمدة شهر.
التعليقات
19 - زيت زيتون2017-11-07 09:58:02
حجزالمركبه شهرهذا عقاب واذا ارتكب مجزره من المسئول وبعدين اذا مات الطفل يجي ابوه ويتبكبك ياناس والله العظيم انظمه تعبانه طيب ليه ماتحجز سنه وليه الأب مايتوقف 6 اشهرويدفع رسوم الاقامه حياة الناس رخيصه
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18 - هتلر...2017-11-07 09:09:51
الولد مشاء الله يسوق احسن من المصور وخوية.
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17 -2017-11-07 08:55:48
ابوة تعدا مرحلة الجنون بكثير يجب حجز ابوة مع السيارة خبل
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16 -2017-11-07 08:51:24
المعلق المتسمي (٦٠) عساك بستين سنة سجن...الأب هذا متهور. وقاتل. نعم لو حصل حادث ومات الابن أو صدم في آخرين وماتوا قدمهم في رقبته..هذا مستهتر..وحرام يكون اب..ولازم يتعاقب
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15 - أستغفرالله2017-11-07 08:48:30
أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياءمنهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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14 -2017-11-07 08:48:19
والله باقي المرور في كافة أنحاء المملكة يحتاج إلى حزم وغربلة..وإعادة نظر...فقط حجز؟!بل ينبغي سجن الاب وتغريمه...بدري على عمر ٨سنوات تعلم القيادة.. اتقوا الله في الناس أيها الآباء المتهورون والمتخلفون
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13 - نـايف العــنزي2017-11-07 08:46:32
ممكن الرجال عنده ظرف ناس فاضية 80% من الشعب تعلم قيادة المركبة بالسن هذه
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12 -2017-11-07 08:36:11
تصدقون يارجال احسدكم على شي واحد بس انكم تقدرون تروحون مكة بي وقت ولحالكم كمان لووكنت رجال كل ماضاقت بي بروح مكة
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11 -2017-11-07 08:32:30
ماشاءالله صاحب المقطع شكلةمحرم رايح مكة هذا بس اللي لفتني في المقطع لاني نفسي اروح مكة يارب😟
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10 - فهد الاحمدي2017-11-07 08:28:16
جريمه في حق الطفل
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9 - حمد2017-11-07 08:27:07
قياده اغلب اطفالنا السيارات افضل من السواقين الاجانب
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8 - 🇸🇦 دمتي بلادي2017-11-07 07:53:47
جريمة وغباء وجهل .. حرام عليه . صدق صاحب المقطع ساعة يقول حرام عليك ولدك يسوق ،، مصيبة وجود مثل هذه العينات المستهترة بأرواحها وارواح ابنائها وبقية الناس .يجب معاقبته وجعله عبرة للأغبياء الآخرين
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( عدد التعليقات 528 )7 - رهوك
استغفر الله واتوب اليه
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6 - hima2017-11-07 07:45:36
ماحد سأل نفسو ليش دا المنظر؟لان الرجل اكيد مكسوف وعندو غيره مايبغى سائق اجنبي مشكوك في سلوكو يسوق بأهلو,فقرر يعلم ابنو السواقه,وكذلك لمنع النساء من السواقه,فرض السواقين علنساء وصمة عار وكسوف عالمي.
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5 - ❗️🤔❗️2017-11-07 07:27:49
مجنون عديم الاهليه ان يكون اباً والله يستر ع الابرياء اللي حوله لو لا قدرالله صدم احد وتسبب بموته او اصابته
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4 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-07 07:27:08
جعل(الاب)تقر عينه في(ابنه)ويشوفه بصحه وسلامه صحيح أن(الاب)هذا مخطئ ورأح يأخذ جزائه بما خالف عليه من قيادته للسياره في(طريق)عام والافضل له انه يعلمه في(البر)بعيداً عن الزحمه (:ياحليلهم الصغير طأره(:
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3 - الستين602017-11-07 07:23:21
النظام يجيز بصاحب السيارك رفع قضية تشهير ليش تصور وتنشر لان نظام التصوير اعطى حماية كامله للمخطين انا مخطي لايحق لك انتصورني والا ارفع دعوى عليك فقط بلغ اي دوريه ونتهى تتدخلك و حدك
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2 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-07 07:20:11
هذي المرجلة بنظر ابوه
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1 -2017-11-07 07:19:04
لو انا مكانه كان حديتهم خلهم يشمعون بأقرب جدار يمكن يعقل الابو
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