شاهد .. طفل عمره 8 سنوات يقود مركبة في أحد الطرق السريعة !

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه مالك سيارة وهو يعلِّم طفله القيادة في أحد الطرق السريعة.

ووفقًا للمعلومات،فإن الطفل الذي كان يقود المركبة يبلغ من العمر 8 سنوات ,وأعلنت إدارة المرور حجز المركبة لمدة شهر.