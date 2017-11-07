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هذه هي الـ 5 قطاعات الجديدة المستهدفة بالتوطين .. تعرف عليها !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية “علي الغفيص” كشف عن 5 قطاعات جديدة مستهدف توطينها؛ وهي القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية.
وأوضح الغفيص وفقاً لصحيفة “الوطن”، أنه ستعقد مجالس يتم خلالها تحديد الأنشطة المراد توطينها بكل القطاعات، مشيراً إلى أن كل منطقة تدرس أماكن الفرص والأنشطة المناسبة التي تتخذ فيها قرارات مباشرة وتتابع تنفيذ التوطين بها.
وأكد الوزير أن نسب التوطين ترتفع أسبوعياً بتمكين شباب وشابات المنطقة من العمل مباشرة في الأعمال، سواء بقطاع التجزئة أو قطاع الصناعة أو القطاع الخدمي.
التعليقات
54 - عاطل2017-11-07 09:50:31
والله مافيه توطين ولاشي كل مايبغى يقدم احد على وظيفة يلقى الادارة اجانب صاحب العمل معطيهم الحرية ويقولون للسعودي ماعندنا وظايف وهذا والله الحاصل من واقع تجربه
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53 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-11-07 09:39:19
من سنين نستهدف قطاعات وقطاعات ولا صار شيء غير الحكي
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52 - البتول2017-11-07 09:36:44
تعليق مخالف
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51 - لا للفساد2017-11-07 09:31:25
تعليق مخالف
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50 - أبو فيصل الحبوب2017-11-07 09:28:06
لقد بُح صوتنا ونحن نطالب بايقاف الاستقدام .. كل عام يتم استقدام فوق المليون .. هل هذا يُعقل
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49 - نورا2017-11-07 09:27:06
ما تدخل العقل سعودة نشاط ويتركون عمالة على النشاط نفسه اللي سعودوه وتجدد اقاماتهم وإلا تأنيث محلات نسائية وعليها عمالة وافدة رجال وتجدد اقاماتهم شفتوا كيف التناقض عند وزارة العمل ؟.
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48 -2017-11-07 09:24:10
يقولك نسبت التوطين ترتفع اسبوعيا
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47 - توت عنخ امون2017-11-07 09:00:45
يا جماعة الخير اخطر وظيفة موظف الاستقبال فى الشقق المفروشه ورغم السعوده مازال يشغلها االاجانب وسبب الخطوره ان الاجانب لا يسجلون النزلاء على شموس وتكون تلك الشقق ملجأ للمتتطرفين شارع عنيزه فى الرياض
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46 - يمني مقيم2017-11-07 08:55:50
الحمدلله السعودة حلها بسيط نجيب مواطن يجلس بالمحل ونعطيه يوميه خمسين ريال واحنا واقفين برات المحل نقبض الزلط ويادار مادخلك شر واذا فيه تفتيش هربنا خارج السوق
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45 -2017-11-07 08:50:46
متعاونين براتب 1500 ريال سوف يقضا على المخالفين في جميع الاماكن التجاريه بس يكون تعامل المتعاونين مع المراقب و الدوريات و البلديه سوف يقضاء على الاجانب باسرع وقت
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44 - الستين602017-11-07 08:50:33
يتبع وشركات التوصيل فتحت للمواطن ونتهت للدكتور والفني والسباك والحداد والمحاضر الوافدة ونسحب المواطن من مضايقتهم بعيشهم وكل سكت عندما ساهم بها رجل النفوذ ولم يبقي الى قليل من سعوديين اين التوطيييين
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43 - يمني2017-11-07 08:47:51
من خلقت الدنيا الي معترض على اقدار الله الحياه تتغير على مر العصورولازم تقتنعون يا اخوننا اليمنين وطنكم جنه لكم وانصحكم والله نصيحه للله لاعاد تسوو ااخوف هذا في اجيالكم من بلادكم واعملو لها وحرروها وا
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42 -2017-11-07 08:47:27
اذا كنت بجدا عازمين على التوطين فعليكم تعيين بحث سري للقبض على المخالفين معظم من يعمل في امكن الاجوالات اجانب راقب شارع سلطانه بالرياض معظمه اجانب احضور بعد صلاة العصر و تفرجوا يلزم تعين متعاونين بحث
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41 - الستين602017-11-07 08:46:51
اسمعو توطيناتكم فاااااشله وعندي دليل بسيط وواضح وضح العيان محلاث الخضار والفواكة الي بكل حارة كانت ولازالت للسعوديين وشتغلو فيها فجئة ارتخت الزام التوطين ونسحب الكسالا الذين فتحو المحل تركوها لليمنيين
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40 - ابوسلطان.2017-11-07 08:44:19
😂😂 ياكاشير ياحارس أمن يا ترتب الرفوف يا استقبال هاذي وظايف السعوديين والوظايف المهمه والي رواتبها عاليه كلها اجانب غصبا عن وزارة العمل اول شي حط السعوديين في وظايف محترمه تليق بسعودي ويقدر يعيش منها
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39 - تركي2017-11-07 08:43:35
الانسان العاقل اذ دخل ضيف عند احد وعجبه ببته هل يتوقع بجلسه فيه ولا وقت الضيافه فقط ابي اقول ان الانسان خلقه الله في وطنه ولازم يقنع بقسمه الله وعسى ان تكرهو شي وهو خبر لكم الكلام االااهل اليمن
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38 - مخلص2017-11-07 08:43:03
نقول من زمان ونعيد ونكرر سيطروعلا مستودعات الجمله وسعودوها بدل الأجانب المحتكرينها والغالبيه الساحقه تستر ويوجد بها غش تجاري وسبق لوزارة التجاره *** ان باشرة وتحققت من ذلك ووزارةالعمل أيضا ت
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37 - المواطنين2017-11-07 08:40:45
نقول للكل شاب وشابه في وطننا اعتمدو على انفسكم وشدو حيلكم وعمرو وطنكم البلد يتعمر بسواعد أبنائه يشتغلون بضمير والغربب بلده مفتوح وكلنا طلعنا خارج الوطن وعجبتنا بعض البلدنا لكن لازم العقل يكون موجود
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36 - المواطنين2017-11-07 08:36:28
ولكن عمودالشغله راعيه ليمكن ينجح بلداذ اهله مو هم الاساس في أبنائه يشتغلون بضمير قلوبهم عليه عندهم وطنيه الاجانب اوطانكم موجوده ولو عمرتوها وعشتو فيها لكانت جنه لكم حياتكم مشتته تتركون اعراضكم لاحوثي
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35 - ابو حجرف2017-11-07 08:36:01
هذا مخالف لشرع الله وهذا ظلم الله يشتغل الله يبارك له وعند الله تجتمع الخصوم
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34 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-07 08:33:01
ولد(عفاش)ما ادري اضحك عليك او ارحمك ولكن خلها من باب(الرحمه)والله ارحم الراحمين شكل(ظروفك)صعبه وما اعتدلت الا لما قدمت علينا ولذلك(خلك)أدب وحسن من اخلاقك ونطق لسانك (:اوكيه
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33 - المواطنين2017-11-07 08:32:42
السعوده قادمه وبقوه ودوام الحال من المحال والمثل يقول يا غريب والى اهلك وكن اديب الحق حق واليمنين فيهم من الطيبين كثير واخواننا والسئ واذناب الحوثي عبيد ايران لعنه الله عليهم بإذن ترجع اليمن افضل افضل
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32 - loving liberal2017-11-07 08:28:04
اذاتريدون توطين الانشطه اتخذوا قرارلارجعة فيه منع الاستقدام على البقالات وقطع الغياروملحقاتهاوتجزئتهاوالمواد الغذائيه طويلت الاجل ويكون قرار حاسم نهائي حتى يكون عند المواطن ثقه ويعمل
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31 - فهد الاحمدي2017-11-07 08:26:36
كلام فاضي .. اقرب مثال توطين الاتصالات شوف شارع فلسطين بجده اغلب من يعملون فيه جنسيات عربيه وهنديه
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30 - تعليق 26 وانت ويش دخلك في الموضوع2017-11-07 08:22:41
ولعلمك سيتم التوطين زعلتوا ولا رضيتو ،ولعلمك أيضا .المعهد المهني ومعه المعاهد التقنية ستستلم الورش وقطع العيار وسيوضفون الخرجين والمتدربين فيها . وسيتم توفير مليارات الدولارات
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29 - .2017-11-07 08:19:31
كلام فاضي والشق أكبر من الرقعة
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28 - بدر2017-11-07 08:17:53
لا ترغب بالعوده لان مافيك خير في بلادك لكن الشرهه مو عليك الشرهه على ***
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27 - ابو شدا2017-11-07 08:16:09
ممتاز بنسبة لزراعة نخليها لشابات لكي نعود لما قبل 30 سنه حيث كانت المرأة تتولى مهم الزراعه.
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26 - يمني مقيم2017-11-07 08:08:46
إذا تم تطبيق هذا القرار على الواقع( إذا )، لماذا يتم توظيف الشباب في وظائف متدنية والتشجيع عليها؟ هناك مناصب برواتب ضخمة يشغلها الأجنبي هذا إذا استثنيا التأمين الطبي والسيارة والشقة والسفريات وبلآاااش
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25 - عود2017-11-07 08:04:52
تعقيد اذ بتمارس التجارة والهدف توفير وضايف كثيرة جدا بالقطاع الخاص لكن رواتب 4 الاف و5 ولا امان وضيفي ولا زيادات وعمل فترتين
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24 - يمني مقيم2017-11-07 08:04:38
21- بكل بساطة وباختصار شديد وإيجاز ... ( لانرغب بالعودة ) .
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23 - يمني مقيم2017-11-07 08:01:54
19- إذا أتى شخطت القلم يلي تلغيه ذاك الوقت لكل حادث حديث، ولكن الآن كما لايخفى عليكم إنه تم اقراره ولم يرد أي شي بخلاف ذلك..إذن سنعمل للحصول عليها عن طريق استيفاء الشروط المطلوبة..وهي سهله إن شاء الله
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22 -2017-11-07 07:57:51
والله الملك ومن بعده ولي العهد ما قصروا بس خاينين الامانه والمدمرين لقدرات المواطنين يحاولون بجل ما يستطيعون التحايل على السعوده واغراق البلد ، بلدنا بلتاءشيرات ، رحلو المستويات لمتوسطه من الاجانب
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21 - نزاهه2017-11-07 07:57:39
يمني ليش ما تشتغل في بلدك اليمن التعيس وليس السعيد ليش ما تنتشر في صعدة في عمران في صنعاء في الحديده
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20 - بدر2017-11-07 07:56:20
ياوزير العمل بأسالك بالله انت نزلت تتجول تتفقد الاسواق وتشوف بعينك المخالفات والا ينقلون لك صوره ترى ماكل مراقب من وزارتكم حافظ الامانه يابعدي تبي نصور لك فيديو ونرسل لك حاضرين
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19 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-07 07:54:06
ي(تعليق10)عفاش مقيم شفت كرتك هذا اللي(صجيتنا)فيه تراه شخطت قلم ويروح(الكرت الاخضر)لونه(الكرت الاحمر)فلا تفرح جايكم(السراء)بعد مانخلص من(اللصوص)اللي نثروكم علينا وخلاء ارضنا تغص بمثلك و اشكالك
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18 - بدر2017-11-07 07:53:49
انتم تضحكون علينا والا مصدقين حالكم ياحبيبي مندوبي شركات الادويه ومندوبي التامين وموظفين شركات التامين والمحلات النسائيه اللي قلتوا تتسعود ووظائف الامن هذه كلها اجانب الى اليوم وانتم ماغير حكي فاضي
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17 - نزاهه2017-11-07 07:52:36
كيف توطن وهناك أكثر من 16 مليون وافد كيف توطن وهناك آلاف التأشيرات تصدر يومياً لجلب المزيد من البشر من جميع أصقاع العالم
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16 - يمني مقيم2017-11-07 07:49:28
11- أعوذ بالله من الحسد ، هذا رزق من الله ، من يرغب بالعمل هذا هو الميدان .. السعاودة بعضهم لايرغب إلا بمكتب ، هل سنترك الساحة للهندي ؟ عروبتنا لاتسمح بذلك .. ونقوم بتغطية وسد الثغرة لذلك نحن منتشرون
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15 - نزاهه2017-11-07 07:48:16
ردد ياليل مطولك من هنا يوطنون ومن هناك آلاف التأشيرات تخرج يومياً لجلب الملايين من العماله الغير مؤهله والغير صحيه للعمل في البلد أنتم وقفوا التأشيرات وبعدين وطنوا السعاوده زاف زاف مرشا مرشا زنقه زنقه
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( عدد التعليقات 528 )14 - رهوك
استغفر الله واتوب اليه
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13 - يمني مقيم2017-11-07 07:46:51
ت8 - نعم وهذا يكاد يكون موجود في كل المناطق ، المحل باسم سعودي ونلبس مثل السعودي ويمر المراقب ولايقول شي .. وإن كان على عائق اللهجة تُحل بالممارسة والمخالطة .
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12 - مكافحة الفساد2017-11-07 07:46:06
البعض يظن أنه فوق المسائلة بسبب قربه اونسبه من ولاة الامر فهذا لا يعفيه عما فعله في الماضي الدور جاي عليه جاي
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11 - خميس مشيط2017-11-07 07:42:57
لا وعاد يقولون اليمنه اصحاب محلات الذهب خميس مشيط والله كلها كم شهر وينتهي موضوع السعوده. زي السنين الاوله . يامكتب العمل اين انتم عن اليمنه بخميس مشيط.اصحاب محلات الذهب ومتسترين بلبس الشماغ
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10 - يمني مقيم2017-11-07 07:42:41
الحل سيكون إما بالتجنيس أو أخذ الـGreenCard.. إن فاتتكم الأولى لاتفوتكم الثانية ، هذه البطاقة تعطيك مميزات أفضل من الأجنبي العادي -الوضع الحالي- وتمكنك من تملك عقار والاستثمار في محلات تجارية ...شكراً
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9 - عاش سلمان ملكنا2017-11-07 07:41:26
بعد 30 عام
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8 - خميس مشيط2017-11-07 07:39:56
تصدقون والله العظيم خميس مشيط . اليمنه مالكين محلات ذهب بخميس مشيط. ورافضين يوظفون السعوديين. واذا جاهم احد قالوا مكتفين . يامكتب العمل بعسير . ارجوكم زورا محلات ذهب خميس مشيط تكفون تكفون
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7 - hima2017-11-07 07:39:39
فرض ضريبه على الاجانب لممارسة الاعمال الحرة والاشتراط عليه بتوظيف فقط مواطنين,وبكشوفات ضريبيه,وترحيل العماله اليمنيه والبنقل والبكس,لانها لافائده منها وتحايلاتها كثيره.
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6 - hima2017-11-07 07:37:35
مع ملايين العماله ومنافستهم الغير شريفه للمواطنين,احتمالات التوطين تحت الصفر,يتم الغاء نظام الكفاله والتستر القائم عليها,وتسهيل ودعم المواطن لممارسة العمل الحر بدون تعقيد وبيروقراطيه.
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5 - سعوده اتمنى تتطبق2017-11-07 07:35:59
والله مادمرنا الا ***
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4 - مواطن مديون2017-11-07 07:34:52
طيب وش هي رجعنا للالغاز. ش .ع .ح . خ ا ي
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3 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-07 07:33:03
بادره طيبه تذكر فتشكر عليها ياملكنا(سلمان)الحزم مبروك مقدماً لي(اخواني)و(اخواتي)على الخير القادم بأذن(الله)ويالله شدوا حيلكم وجاتكم الفرص على أكمل(وجه)والباقي عليكم يا ابناء وطني (:بالتوفيق للجميع(:
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2 - غريب2017-11-07 07:31:19
ماحولك احد والله يرحم غازي القصيبي
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( عدد التعليقات 7,702 )1 - بلادي زوينا
طب أيه هيه تيه أم قطاعات ح يوطنوها ! عاوزين توضيح أكتر ...
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بواسطة : تفتيش شامل لجميع الوزارت ***
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