رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!
حجم الخط A A A
المرصد 55 2٬020 2 ساعتين

صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن شركة روتانا تستعد لإقامة عدد من الحفلات الغنائية في السعودية خلال الفترة المقبلة بين مدن الرياض وجدة والدمام .

وبحسب صحيفة “عين اليوم” فإن الفنان رابح صقر سيحيي أول الحفلات يوم 16 نوفمبر بالدمام، وأنه من المحتمل إقامة حفلة للفنان محمد عبده في نفس اليوم بالعاصمة السعودية، بعد تأجيل حفله الذي كان مقررا إقامته في 10 نوفمبر بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

وسيلتقي جمهور جدة مع الفنانين عبادي الجوهر وطلال سلامة يوم 24 نوفمبر، فيما سيكون جمهور الرياض على موعد مع الفنانين خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر في 30 نوفمبر، ولأول مرة في الدمام يوم 8 ديسمبر الموعد مع الفنانين ماجد المهندس وعبدالله الرويشد، وتستمر حفلات الدمام مع الفنانين رابح صقر، ورامي عبدالله يوم 14 ديسمبر، وسيكون الفنان محمد عبده على موعد مع جمهوره في الدمام يوم 21 ديسمبر، وتختتم حفلات روتانا مع الفنانين رابح صقر ونبيل شعيل في جدة 28 ديسمبر.

فيما أشارت مصادر إلى أن مواعيد الحفلات قد تتغير نظرا لإقامة حفلات في نفس التوقيت، للفنانين محمد عبده، ورابح صقر، بين الرياض والدمام، كي تتمكن الشركة المنفذة من توفير جميع الاحتياجات من الفرقة الموسيقية وغيرها من التجهيزات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 -
2017-11-07 09:48:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - loving liberal
2017-11-07 09:46:35
رمز77واحدنفرليس قنعانيين ان اسباب المصائب الظلم والتبذير والحس والنمه والريا مصرين على ان الاغاني هي سبب المصائب والاغاني لم تحرم في القرءان والظلم والتبذير والريا والحسد والنمه حرمة في القران ليش كذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - غييييوووورررر
2017-11-07 09:41:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - غييييوووورررر
2017-11-07 09:40:55
(((( قاطعوا ***ينقطع من نفسه ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-07 09:39:37
《نصيحة》 من محب مخلص ◽ونحن وبلادنا تمر بضروف حساسة ◽ليت نترك أو نأجل حفلات الغناء والطرب العلني إلى قادم الايام ◽ من يريد يسمع اغان ويتمايل على الالحان يشغل كاست أو خلافه❗
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 - واحد نفر
2017-11-07 09:37:37
45- المحبة الليبرالية : حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)([1]) رواه مسلم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - واحد نفر
2017-11-07 09:32:59
37 كل ما ذكرته يجتمع في البعد عن الله والمعاصي وعلاجه الرجوع الله واتباع سنة نبيه قال الله (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - المااااضي
2017-11-07 09:30:15
نشكر هيئة الترفية على جهودها الواضحة والملموسة ..ولكننا نطمع بالمزيد..ايش تأخرت السينما والمسارح؟؟.الترفيه علاج للارهاب والتطرف..المجتمع بحاجة ترفيه اكثر من كذا..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - المااااضي
2017-11-07 09:25:05
اللهم زد وبارك ..ولا عزاء لكل صحونجي معقد مريض نفسي ..الحمد لله على نهاية الغفوة (صحوه) من المجتمع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
46 - 77
2017-11-07 09:24:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - loving liberal
2017-11-07 09:23:19
29ليش الاغاني مادمرة الغرب والشرق الذين ينعمون في خيرات لامثيلها من صناعات وزراعه متنوعه وفيره ماشاءالله عليهم اللهم زدهم من فضلك وانتم محرمين من الصناعات والزراعه اساس الحياة ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - 77
2017-11-07 09:22:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - 77
2017-11-07 09:20:40
يا 37 اعلم ان الله يمهل و لا يهمل و ان العقاب يشمل الجماعه حين لا تستنكر المنكر و ان الاسلام حث على انكار المنكر باليد و ان لم تستطع بالقول و ان لم تستطع بالقلب ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - طلال
2017-11-07 09:19:22
التذاكر كيف نحصل عليها وهل اسعارها مرتفعة كالسابق ام خفضت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - 77
2017-11-07 09:18:23
يا تعليق 37 الم تقرا قوله تعالى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فاعلم ان العقاب من جنس العمل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - يا فرحتي
2017-11-07 09:17:38
واااااااو يارب تكون منقولة على الهواء نبي نستمتع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - 77
2017-11-07 09:15:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - سمير نجد
2017-11-07 09:13:44
اللي اعرفه ان المالك للشركة موقف .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - loving liberal
2017-11-07 09:11:20
29سبب المصائب التي تحل في الشعوب (1)الظلم ملعون من يتخذه سلوك(2)التبذيروالريامزيل لنعم(3) الحسد والنمه لاخيرفي بلد تسكنه هذي الفئه الملعونه اما الاغاني الطربيه السليمه من السب فاهي طارده للحزان وتئلف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ❤️شووووووق❤️
2017-11-07 09:04:34
كل شي رجال رجال رجال يعني حنا النساء مالنا بالطيب نصيب وين حفلات احلام ونوال وشيرين وهيفاء وهبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - واحد نفر
2017-11-07 09:03:51
32 - المعصية تبقا معصية مع اختلاف مشربها ومنهجها ، وهولا كإنو اهل دين ورساله قبل المعصية ، والمعصية قادتهم الى ما انتهوا الية ولتكن العبرة بهم ، والله ذكرهم في كتابة للعبرة ، فهل من معتبر .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-07 08:59:31
الله يديم الافراح علينا ويعز هيئة الترفيه اللي تسعدنا بين فترة واُخرى ببرامجها المنوعة الجميلة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - ابراهيم
2017-11-07 08:56:56
حسبنااللة ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - loving liberal
2017-11-07 08:51:51
29الاقوام التي ذكرتها قوم نوح اهل لحاد حقيقي وظلم وفرعون كافرجبارمتكبروعادوثمود كلها اقوام عبادة اصناموهل ظلم وغطرسه مايعرفون الله وقوم لوط هل لواط يفضلون اذكور على الاناث والواط يهتز منه عرش الرحمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - مفطح
2017-11-07 08:51:38
الحين الشعب مطفر وصرف راتبه كان علمتونا قبل شهر عشان نوفر فلوسنا مو قبلها بأسبوعين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - عامرعمر
2017-11-07 08:49:35
ياليت ياهيئة الترفيه تركزون على الموروث الثقافي للسعودية والفن الشعبي يكون له نصيب في فعالياتكم والفن السعودي عامة تراثنا جدير بالضهور والاهتمام ولابأس بالتنويع ولكن الأساس فن البلد المتنوع الثري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - واحد نفر
2017-11-07 08:34:22
المعاصي سبب للهزيمة والتسليط، فهل أُغرق قوم نوح وفرعون، وعذبت عاد بالريح، العقيم، وثمود بالصيحة، وهل جُعل عالي بلدة قوم لوط سافلها إلا بالذنوب والمعاصي ومخالفة الأنبياء؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
28 -
2017-11-07 08:24:17
فلوس الحفله ليش ما يحطونها في سكن لنا احنا نحتاج سكن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-07 08:24:15
الله يهديهم ولاتجمعهم ع موعدهم-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,130 )
26 - نبرااس
2017-11-07 08:20:00
الشعب يحتاج للفرح بعد سنوات الكبت وتحريم كل شي,,ستمتليء القاعات بالحضور وسيستمتع الكل بهذه الحفلات الرائعه ولم يتبقى للمواطن الا فتح صالات سينما تعوض عليه مشقة السفر لمشاهدة الافلام,,شكرا ابو سلمان.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
25 - 77
2017-11-07 08:07:38
من قرر حضور الحفلات لا يتهم من مات او متى مات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-07 08:05:33
الوضع ؟ والأمير منصور لسه متوفي لاأعتقد أنه وقت مناسب لإقامة حفلات- مع تحفظي أساساً على هذا الشيء في أي مكان وزمان - ولكن المفترض والمتعارف عليه أنه عزاء الآن كيف غناء ورقص في أيام العزاء ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - 77
2017-11-07 08:03:26
القول في تأويل قوله تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) يقول تعالى ذكره: ظهرت المعاصي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - 139
2017-11-07 08:03:17
قال ابن القيم الجوزي رحمه الله : حب القرآن وحب ألحان الغناء... في قلب عبد ليس يجتمعان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
21 - باقر
2017-11-07 08:03:08
العاقل لا يروح اش الفايده من المطربين وهم معبين اليوتيوب انا الي يروح ويدفع مبالغ ويضيع وقت هو احوج له فهو لايقل عن دلوخ العراق الي يروحوا كربلاء مشي بدون فائده بس روايات خربوطيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - 77
2017-11-07 08:02:18
وقوله: (لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا، ومعصيتهم التي عصوا(لَعَلَّهُمْ يَرجِعُونَ) يقول: كي ينيبوا إلى الحقّ، ويرجعوا إلى التوبة، ويتركوا م
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
19 - 77
2017-11-07 08:00:58
قوله تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
18 -
2017-11-07 08:00:40
حامت كبدي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - صقنقور
2017-11-07 08:00:20
الناس مش لقية تاكل وانتو حفلات رقص وهز - لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
16 - فعلاً
2017-11-07 08:00:00
بحاجة للوناسة والترفيه والى الامام والمزيد بالفعاليات الونيسة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
15 - منصور
2017-11-07 07:57:58
والله العظيم والحمد لله اني انتظر رمضان والصيام والعبادة والقيام فيه وأقول يارب تمكني رمضان . الحمد لله اللي عافاني وكرهني في شي اسمه الحفلات الغنا ئيه .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 13,341 )
14 - العنيد
2017-11-07 07:56:06
الله لايحييكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - الذايدي
2017-11-07 07:56:04
لاحول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - صقنقور
2017-11-07 07:51:59
وش الفايدة الناس الان تقشف وله فاضين من الرفاهية الي اهم فيها - لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - عبده
2017-11-07 07:51:45
تونا مصلين صلاة الاستسقاء ارحمونا.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - ابو سليمان
2017-11-07 07:51:42
اللهم اني اعوذبك من شر نفسي والشيطان وحبب الي فعل الخير ات وترك المنكرات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - سيف العتيبي
2017-11-07 07:48:42
ابي اعرف شي واحد كل شي له هدف طيب الهدف من الحفله الغنائيه وش فيه مضره او منفعه للشعب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - علي
2017-11-07 07:48:20
هذا شكر النعمة بعد سلامة اهل الرياض من الصاروخ الايراني !! ياناس عندنا اولويات اهم اقامة الحفلات وسعادة الناس وسرورها في توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة بما يتناسب وما يصرف من اموال من الدولة ,,
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - ابو نواف
2017-11-07 07:48:01
جيبولنا الفنان عبد الله السالم ام هذول مايعبون الراس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-07 07:47:41
الله يجيب الأمطار والخير والارزاق ويكفينا شر المعاصي والذنوب ..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 528 )
5 - رهوك
2017-11-07 07:47:19
استغفر الله واتوب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-11-07 07:43:12
يا كامل الزين سيد البيض يالغالي روحي وقلبي وعيني فيك مفتونه من كأس حبك شربت المر و الحالي وعرفت أنا الحب مثل اللي يعرفونه ليتك تجيني ياحبيبي ويابعد حالي وتشوف حالي عقب فرقاك وش لونه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - hima
2017-11-07 07:41:58
ياصباح النور والسرور والفرح والسعادة والفن الجميل والتجمعات الانسانيه وعودة لروح المجتمع,بأذن الله,بارك الله في القائمين على هذه الفعاليات.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 - عبده
2017-11-07 07:38:51
الله لا يتممها.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
1 - الستين60
2017-11-07 07:37:39
موافق لاكن لاهتم لاني افضل المطربين الشعبيين الذين على وشك الانقراض ولم يبقى الى العملاق عبدالله الصريخ صح شيب بس له ذوقة الخاص
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : أبو هلول

الى يوم القيامه يعني لغاية ما ينزل المسيح ابن مريم فيقتل الدجال و نقتل معه سبعين...
بواسطة : القناص

قرارات صدرت ولم تنفذ من المسؤل عنها ولمصحة من يجب على نزاهه رفعها الى صاحب الحزم...
بواسطة : تفتيش شامل لجميع الوزارت ***

وزارة الحج كغيرهايضرب الفسادأطنابهابنات وشباب الوطن يطلبواوظائف موسميه ف حملات ا...
كتاب الرأي
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
37 0
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
30 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
37 0
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
40 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
23 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
130 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
327 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
176 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
101 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
144 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
57 0
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
104 3
mm

عادل التويجري

الماضي !
294 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
608 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
564 4
mm

عادل التويجري

القرار !
385 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
435 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
424 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
396 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
135 0
الاخبار الدولية
أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

 المرصد 14 4٬711 8 ساعات
بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

 المرصد 22 5٬433 10 ساعات
شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

 المرصد 8 4٬468 10 ساعات
وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

 المرصد 5 929 10 ساعات
المرصد الرياضي
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 37 8٬702 5 ساعات
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 7 2٬563 9 ساعات
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

 المرصد 47 2٬399 10 ساعات
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 64 8٬856 14 ساعة
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 55 2٬020 2 ساعتين
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 65 7٬735 11 ساعة
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬764 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬106 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 20 5٬864 13 ساعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬756 يوم واحد
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬185 يومين
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬397 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

 المرصد 51 5٬551 9 ساعات
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

 المرصد 19 6٬405 12 ساعة
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 40 6٬174 يوم واحد
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬716 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬902 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬912 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬626 7 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬517 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬816 يومين
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬462 4 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬667 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬833 6 أيام
اخبار اقتصادية
شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

 المرصد 21 6٬320 6 ساعات
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

 المرصد 27 6٬776 13 ساعة
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

 المرصد 8 5٬090 يوم واحد
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 29 4٬633 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬479 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 809 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬345 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬250 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 6٬900 يوم واحد
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬531 3 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬560 3 أيام
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬528 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الاثنين

 المرصد 245 5٬050 24 ساعة