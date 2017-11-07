بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

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صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن شركة روتانا تستعد لإقامة عدد من الحفلات الغنائية في السعودية خلال الفترة المقبلة بين مدن الرياض وجدة والدمام .

وبحسب صحيفة “عين اليوم” فإن الفنان رابح صقر سيحيي أول الحفلات يوم 16 نوفمبر بالدمام، وأنه من المحتمل إقامة حفلة للفنان محمد عبده في نفس اليوم بالعاصمة السعودية، بعد تأجيل حفله الذي كان مقررا إقامته في 10 نوفمبر بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

وسيلتقي جمهور جدة مع الفنانين عبادي الجوهر وطلال سلامة يوم 24 نوفمبر، فيما سيكون جمهور الرياض على موعد مع الفنانين خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر في 30 نوفمبر، ولأول مرة في الدمام يوم 8 ديسمبر الموعد مع الفنانين ماجد المهندس وعبدالله الرويشد، وتستمر حفلات الدمام مع الفنانين رابح صقر، ورامي عبدالله يوم 14 ديسمبر، وسيكون الفنان محمد عبده على موعد مع جمهوره في الدمام يوم 21 ديسمبر، وتختتم حفلات روتانا مع الفنانين رابح صقر ونبيل شعيل في جدة 28 ديسمبر.

فيما أشارت مصادر إلى أن مواعيد الحفلات قد تتغير نظرا لإقامة حفلات في نفس التوقيت، للفنانين محمد عبده، ورابح صقر، بين الرياض والدمام، كي تتمكن الشركة المنفذة من توفير جميع الاحتياجات من الفرقة الموسيقية وغيرها من التجهيزات.