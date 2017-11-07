بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!
صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن شركة روتانا تستعد لإقامة عدد من الحفلات الغنائية في السعودية خلال الفترة المقبلة بين مدن الرياض وجدة والدمام .
وبحسب صحيفة “عين اليوم” فإن الفنان رابح صقر سيحيي أول الحفلات يوم 16 نوفمبر بالدمام، وأنه من المحتمل إقامة حفلة للفنان محمد عبده في نفس اليوم بالعاصمة السعودية، بعد تأجيل حفله الذي كان مقررا إقامته في 10 نوفمبر بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
وسيلتقي جمهور جدة مع الفنانين عبادي الجوهر وطلال سلامة يوم 24 نوفمبر، فيما سيكون جمهور الرياض على موعد مع الفنانين خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر في 30 نوفمبر، ولأول مرة في الدمام يوم 8 ديسمبر الموعد مع الفنانين ماجد المهندس وعبدالله الرويشد، وتستمر حفلات الدمام مع الفنانين رابح صقر، ورامي عبدالله يوم 14 ديسمبر، وسيكون الفنان محمد عبده على موعد مع جمهوره في الدمام يوم 21 ديسمبر، وتختتم حفلات روتانا مع الفنانين رابح صقر ونبيل شعيل في جدة 28 ديسمبر.
فيما أشارت مصادر إلى أن مواعيد الحفلات قد تتغير نظرا لإقامة حفلات في نفس التوقيت، للفنانين محمد عبده، ورابح صقر، بين الرياض والدمام، كي تتمكن الشركة المنفذة من توفير جميع الاحتياجات من الفرقة الموسيقية وغيرها من التجهيزات.
التعليقات
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رمز77واحدنفرليس قنعانيين ان اسباب المصائب الظلم والتبذير والحس والنمه والريا مصرين على ان الاغاني هي سبب المصائب والاغاني لم تحرم في القرءان والظلم والتبذير والريا والحسد والنمه حرمة في القران ليش كذا
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(((( قاطعوا ***ينقطع من نفسه ))))
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《نصيحة》 من محب مخلص ◽ونحن وبلادنا تمر بضروف حساسة ◽ليت نترك أو نأجل حفلات الغناء والطرب العلني إلى قادم الايام ◽ من يريد يسمع اغان ويتمايل على الالحان يشغل كاست أو خلافه❗
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45- المحبة الليبرالية : حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)([1]) رواه مسلم.
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37 كل ما ذكرته يجتمع في البعد عن الله والمعاصي وعلاجه الرجوع الله واتباع سنة نبيه قال الله (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)
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نشكر هيئة الترفية على جهودها الواضحة والملموسة ..ولكننا نطمع بالمزيد..ايش تأخرت السينما والمسارح؟؟.الترفيه علاج للارهاب والتطرف..المجتمع بحاجة ترفيه اكثر من كذا..
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اللهم زد وبارك ..ولا عزاء لكل صحونجي معقد مريض نفسي ..الحمد لله على نهاية الغفوة (صحوه) من المجتمع
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29ليش الاغاني مادمرة الغرب والشرق الذين ينعمون في خيرات لامثيلها من صناعات وزراعه متنوعه وفيره ماشاءالله عليهم اللهم زدهم من فضلك وانتم محرمين من الصناعات والزراعه اساس الحياة ****
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يا 37 اعلم ان الله يمهل و لا يهمل و ان العقاب يشمل الجماعه حين لا تستنكر المنكر و ان الاسلام حث على انكار المنكر باليد و ان لم تستطع بالقول و ان لم تستطع بالقلب ***
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التذاكر كيف نحصل عليها وهل اسعارها مرتفعة كالسابق ام خفضت
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يا تعليق 37 الم تقرا قوله تعالى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فاعلم ان العقاب من جنس العمل
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واااااااو يارب تكون منقولة على الهواء نبي نستمتع
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اللي اعرفه ان المالك للشركة موقف .
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29سبب المصائب التي تحل في الشعوب (1)الظلم ملعون من يتخذه سلوك(2)التبذيروالريامزيل لنعم(3) الحسد والنمه لاخيرفي بلد تسكنه هذي الفئه الملعونه اما الاغاني الطربيه السليمه من السب فاهي طارده للحزان وتئلف
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كل شي رجال رجال رجال يعني حنا النساء مالنا بالطيب نصيب وين حفلات احلام ونوال وشيرين وهيفاء وهبي
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32 - المعصية تبقا معصية مع اختلاف مشربها ومنهجها ، وهولا كإنو اهل دين ورساله قبل المعصية ، والمعصية قادتهم الى ما انتهوا الية ولتكن العبرة بهم ، والله ذكرهم في كتابة للعبرة ، فهل من معتبر .
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الله يديم الافراح علينا ويعز هيئة الترفيه اللي تسعدنا بين فترة واُخرى ببرامجها المنوعة الجميلة
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حسبنااللة ونعم الوكيل
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29الاقوام التي ذكرتها قوم نوح اهل لحاد حقيقي وظلم وفرعون كافرجبارمتكبروعادوثمود كلها اقوام عبادة اصناموهل ظلم وغطرسه مايعرفون الله وقوم لوط هل لواط يفضلون اذكور على الاناث والواط يهتز منه عرش الرحمان
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الحين الشعب مطفر وصرف راتبه كان علمتونا قبل شهر عشان نوفر فلوسنا مو قبلها بأسبوعين
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ياليت ياهيئة الترفيه تركزون على الموروث الثقافي للسعودية والفن الشعبي يكون له نصيب في فعالياتكم والفن السعودي عامة تراثنا جدير بالضهور والاهتمام ولابأس بالتنويع ولكن الأساس فن البلد المتنوع الثري
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المعاصي سبب للهزيمة والتسليط، فهل أُغرق قوم نوح وفرعون، وعذبت عاد بالريح، العقيم، وثمود بالصيحة، وهل جُعل عالي بلدة قوم لوط سافلها إلا بالذنوب والمعاصي ومخالفة الأنبياء؟
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فلوس الحفله ليش ما يحطونها في سكن لنا احنا نحتاج سكن
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الله يهديهم ولاتجمعهم ع موعدهم-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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الشعب يحتاج للفرح بعد سنوات الكبت وتحريم كل شي,,ستمتليء القاعات بالحضور وسيستمتع الكل بهذه الحفلات الرائعه ولم يتبقى للمواطن الا فتح صالات سينما تعوض عليه مشقة السفر لمشاهدة الافلام,,شكرا ابو سلمان.
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من قرر حضور الحفلات لا يتهم من مات او متى مات
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الوضع ؟ والأمير منصور لسه متوفي لاأعتقد أنه وقت مناسب لإقامة حفلات- مع تحفظي أساساً على هذا الشيء في أي مكان وزمان - ولكن المفترض والمتعارف عليه أنه عزاء الآن كيف غناء ورقص في أيام العزاء ؟؟؟
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القول في تأويل قوله تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) يقول تعالى ذكره: ظهرت المعاصي
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قال ابن القيم الجوزي رحمه الله : حب القرآن وحب ألحان الغناء... في قلب عبد ليس يجتمعان
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العاقل لا يروح اش الفايده من المطربين وهم معبين اليوتيوب انا الي يروح ويدفع مبالغ ويضيع وقت هو احوج له فهو لايقل عن دلوخ العراق الي يروحوا كربلاء مشي بدون فائده بس روايات خربوطيه
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وقوله: (لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا، ومعصيتهم التي عصوا(لَعَلَّهُمْ يَرجِعُونَ) يقول: كي ينيبوا إلى الحقّ، ويرجعوا إلى التوبة، ويتركوا م
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قوله تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
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حامت كبدي
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الناس مش لقية تاكل وانتو حفلات رقص وهز - لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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بحاجة للوناسة والترفيه والى الامام والمزيد بالفعاليات الونيسة
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والله العظيم والحمد لله اني انتظر رمضان والصيام والعبادة والقيام فيه وأقول يارب تمكني رمضان . الحمد لله اللي عافاني وكرهني في شي اسمه الحفلات الغنا ئيه .
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الله لايحييكم
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لاحول ولا قوة إلا بالله
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وش الفايدة الناس الان تقشف وله فاضين من الرفاهية الي اهم فيها - لا حول ولا قوة الا بالله
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تونا مصلين صلاة الاستسقاء ارحمونا.
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اللهم اني اعوذبك من شر نفسي والشيطان وحبب الي فعل الخير ات وترك المنكرات
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ابي اعرف شي واحد كل شي له هدف طيب الهدف من الحفله الغنائيه وش فيه مضره او منفعه للشعب
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هذا شكر النعمة بعد سلامة اهل الرياض من الصاروخ الايراني !! ياناس عندنا اولويات اهم اقامة الحفلات وسعادة الناس وسرورها في توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة بما يتناسب وما يصرف من اموال من الدولة ,,
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جيبولنا الفنان عبد الله السالم ام هذول مايعبون الراس
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الله يجيب الأمطار والخير والارزاق ويكفينا شر المعاصي والذنوب ..
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استغفر الله واتوب اليه
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يا كامل الزين سيد البيض يالغالي روحي وقلبي وعيني فيك مفتونه من كأس حبك شربت المر و الحالي وعرفت أنا الحب مثل اللي يعرفونه ليتك تجيني ياحبيبي ويابعد حالي وتشوف حالي عقب فرقاك وش لونه
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ياصباح النور والسرور والفرح والسعادة والفن الجميل والتجمعات الانسانيه وعودة لروح المجتمع,بأذن الله,بارك الله في القائمين على هذه الفعاليات.
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الله لا يتممها.
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موافق لاكن لاهتم لاني افضل المطربين الشعبيين الذين على وشك الانقراض ولم يبقى الى العملاق عبدالله الصريخ صح شيب بس له ذوقة الخاص
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