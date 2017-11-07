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مؤثرين !

مؤثرين !

بقلم : عادل التويجري

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المرصد 3 104 2 ساعتين

· ممثلونا في الاتحاد الآسيوي !

· مواقعنا في الاتحاد الآسيوي !

· قصة لا تنتهي !

· حضورنا إما ( ضعيف) أو غير ( مؤثر) !

· أو أن تركيبة التمثيل ( غلط) !

· الحديث ليس عن ( الأسماء) !

· بل عن ( الأداء) !

· اللجنة الوحيدة التي نترأسها ( غير مؤثرة) !

· لجنة (المسؤولية الاجتماعية) !

· يترأسها رئيس الاتحاد السابق !

· العضو في اللجنة القانونية ليس من منسوبي ( الاتحاد) !

· رئيس لجنة الانضباط لدينا ( عضو)!

· عضو في لجنة ( مراقبة أهلية المشاركات في البطولات) !

· نائب رئيس الاتحاد السعودي ( عضو) !

· في ( لجنة الانضباط والأخلاق) !

· ( الكراسي) الآسيوية ليست ( تشريف) !

· بل ( عمل) دؤوب واجتهاد ( مستمر) و ( مصالح) !

· قدرة على بناء ( تكتلات) تستطيع ( التأثير) في القرار!

· دوري أبطال آسيا ( مثلاً) !

· يخدم ( شرق) القارة فقط !

· فهو يأتي ضمن أجندة ( موسهم) الرياضي !

· وليس كما هو ( غرب) القارة !

· يبتدأ دوري المجموعات و دور الــ ( 16) في موسم !

· ومن ثم بقية المراحل النهائية في موسم ( آخر) !

· لذلك نحتاج لتلك النوعية من ( الممثلين).

· سألوا الفـــشّـــار أي ( نوعية) !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (مؤثرين)!

نقلا عن “عين اليوم”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - ي و س ف
2017-11-07 09:48:13
تعليق1 من الملعب الهلال سبق وأن تأهل كأول نادٍ سعودي يتأهل من الملعب أما ترشيح المكاتب مايلزمنا وصمة عار بالنسبة لنا لو حصل
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2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-07 09:14:43
لن يكونوا ربعنا (مؤثرين) ◽إلا إذا رشحنا (الأكفأ) ◽وليس .. الاكثر تعصبا للهلال ◽كما هو متبع منذ سنوات وإلى الآن ◽مثل صاحب (الشرفة) وغيره❗
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1 - عادل امام
2017-11-07 08:10:29
سألوا مفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه الزرقاء بطيخه تحديدا متى ترشح نفسك كرئيس للاتحاد الاسيوي باعتبارك داهيه مؤثر ؟ كح وشهق وزعق في نهاية الامر ثم قال . ما ابي اطلاقا لين يتأهل غلطة اسيا للعالميه
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