مؤثرين !

بقلم : عادل التويجري

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· ممثلونا في الاتحاد الآسيوي !

· مواقعنا في الاتحاد الآسيوي !

· قصة لا تنتهي !

· حضورنا إما ( ضعيف) أو غير ( مؤثر) !

· أو أن تركيبة التمثيل ( غلط) !

· الحديث ليس عن ( الأسماء) !

· بل عن ( الأداء) !

· اللجنة الوحيدة التي نترأسها ( غير مؤثرة) !

· لجنة (المسؤولية الاجتماعية) !

· يترأسها رئيس الاتحاد السابق !

· العضو في اللجنة القانونية ليس من منسوبي ( الاتحاد) !

· رئيس لجنة الانضباط لدينا ( عضو)!

· عضو في لجنة ( مراقبة أهلية المشاركات في البطولات) !

· نائب رئيس الاتحاد السعودي ( عضو) !

· في ( لجنة الانضباط والأخلاق) !

· ( الكراسي) الآسيوية ليست ( تشريف) !

· بل ( عمل) دؤوب واجتهاد ( مستمر) و ( مصالح) !

· قدرة على بناء ( تكتلات) تستطيع ( التأثير) في القرار!

· دوري أبطال آسيا ( مثلاً) !

· يخدم ( شرق) القارة فقط !

· فهو يأتي ضمن أجندة ( موسهم) الرياضي !

· وليس كما هو ( غرب) القارة !

· يبتدأ دوري المجموعات و دور الــ ( 16) في موسم !

· ومن ثم بقية المراحل النهائية في موسم ( آخر) !

· لذلك نحتاج لتلك النوعية من ( الممثلين).

· سألوا الفـــشّـــار أي ( نوعية) !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (مؤثرين)!

نقلا عن “عين اليوم”