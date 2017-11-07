مؤثرين !
بقلم : عادل التويجري
· ممثلونا في الاتحاد الآسيوي !
· مواقعنا في الاتحاد الآسيوي !
· قصة لا تنتهي !
· حضورنا إما ( ضعيف) أو غير ( مؤثر) !
· أو أن تركيبة التمثيل ( غلط) !
· الحديث ليس عن ( الأسماء) !
· بل عن ( الأداء) !
· اللجنة الوحيدة التي نترأسها ( غير مؤثرة) !
· لجنة (المسؤولية الاجتماعية) !
· يترأسها رئيس الاتحاد السابق !
· العضو في اللجنة القانونية ليس من منسوبي ( الاتحاد) !
· رئيس لجنة الانضباط لدينا ( عضو)!
· عضو في لجنة ( مراقبة أهلية المشاركات في البطولات) !
· نائب رئيس الاتحاد السعودي ( عضو) !
· في ( لجنة الانضباط والأخلاق) !
· ( الكراسي) الآسيوية ليست ( تشريف) !
· بل ( عمل) دؤوب واجتهاد ( مستمر) و ( مصالح) !
· قدرة على بناء ( تكتلات) تستطيع ( التأثير) في القرار!
· دوري أبطال آسيا ( مثلاً) !
· يخدم ( شرق) القارة فقط !
· فهو يأتي ضمن أجندة ( موسهم) الرياضي !
· وليس كما هو ( غرب) القارة !
· يبتدأ دوري المجموعات و دور الــ ( 16) في موسم !
· ومن ثم بقية المراحل النهائية في موسم ( آخر) !
· لذلك نحتاج لتلك النوعية من ( الممثلين).
· سألوا الفـــشّـــار أي ( نوعية) !
· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (مؤثرين)!
نقلا عن “عين اليوم”
التعليقات
تعليق1 من الملعب الهلال سبق وأن تأهل كأول نادٍ سعودي يتأهل من الملعب أما ترشيح المكاتب مايلزمنا وصمة عار بالنسبة لنا لو حصل
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لن يكونوا ربعنا (مؤثرين) ◽إلا إذا رشحنا (الأكفأ) ◽وليس .. الاكثر تعصبا للهلال ◽كما هو متبع منذ سنوات وإلى الآن ◽مثل صاحب (الشرفة) وغيره❗
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سألوا مفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه الزرقاء بطيخه تحديدا متى ترشح نفسك كرئيس للاتحاد الاسيوي باعتبارك داهيه مؤثر ؟ كح وشهق وزعق في نهاية الامر ثم قال . ما ابي اطلاقا لين يتأهل غلطة اسيا للعالميه
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