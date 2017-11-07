إعفاء “ماجد باشا” وكيل وزارة الحج والعمرة من منصبه!
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أنَّ وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، أصدر قرارًا يقضي بإلغاء تكليف ماجد علي باشا من منصبه، دون الإشارة إلى الأسباب.
ووفقا لـ “المواطن” أوضحت المصادر، أنَّ القرار الوزاري، الصادر بتاريخ 16 صفر الجاري، الموافق 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، أكّد أنَّ ماجد علي باشا، تم إلغاء تكليفه من منصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، فضلًا عن إلغاء تكليفه من منصب المشرف العام على مكتب الوزير .
وأشارت إلى أنَّ “الوزير في قراره، بيّن وشدّد على أنَّ العمل يسري به من تاريخ صدوره، مُلزمًا الجميع بإنفاذه”.
يذكر أنَّ المهندس عادل فقيه كان أصدر قرارًا بتعيين باشا مستشارًا بوزارة الصحة إبان توليه حقيبتها، ومديرًا عامًّا لمكتب إدارة التحول، التي أحدثها فور مباشرته مهام عمله، ليتقدم باستقالته بعد أن غادر فقيه الوزارة ويتجه للعمل في وزارة الحج والعمرة في منتصف شوال العام الماضي .
التعليقات
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وزارة الحج كغيرهايضرب الفسادأطنابهابنات وشباب الوطن يطلبواوظائف موسميه ف حملات الحج يقولوامافي وظائف وهم موظفين ف حملاتهم أجانب من الجنسين وبدون أوراق رسميه وبلاشهادات لماذا الوظايف الموسميه بلاسعودة
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لماذا الآن؟!!!!!🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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يجب التحقيق مع كل وزيز طيب صناديق البريد وش علومها
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ما قصرت يا ماجد باشا خدمت وطنك****
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نتمنى من وزير الصحة مراقبة الاطباء في القطاع الخاص حيث يعمل الاطباء بدون تراخيص ففي المدينه المنورة اطباء اسنان يعملون تقويم اسنان وزراعة اسنان بدون ترخيص من الشؤون الصحيه والمشكله ان الشؤون تعلم
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الله يحفظ المملكة العربيه السعوديه من كل شر ويحفظ خادم الحرمين وولي عهده الامين ويقوي عزائمهم لمصلحة هذا الوطن الغالي
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بداية مبشرة بخير .. انه عصر ضرب الفساد والمفسدين .. وان شاء الله الدور قادم على قطاعات اخرى لتنظيفها من السرقات والاختلاسات واللتلاعب باستغلال النفوذ
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الوزير فصله لارتباط اسمه باسم ****
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*** الله يعز ابنا الملك عبدالعزيز
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نريد فتح تحقيق !!!
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ايش هادا الكلام يابويا *****
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مع السلامه يا باشا ***
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قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ****
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هذا الكلام اللي يثلج الخاطر راح تشوفي اعفائات لين تطفشو والعطالة راح تختفي عن بكرة ابيها ان شاء الله باقي ***
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امشي في السلييييم***هههههههههههه الله يحق الحق ويبطل الباطل ويديم علينا امننا واستقرارنا ويعز سلمان ومحمد بن سلمان وينصرهم ويقويهم اللهم امييييييين
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اللي بعده
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ما شاء اللة أقل من سنة وأصبح وكيل وزارة ****
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وكمان في وزاره الحج ***
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يامنتا كريم يارب بلاشي دلع
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********
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راح زمن الطيبين ***
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فقية عين ووظف باشة وليس محماس عين معيض
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وباقي**** يجب ان يعفى من منصبه
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الاحظ التعين يكون اختاري وليس من الخدمة المدنية وكانه يريد هذا الشخص بالذات لايقبل ان يفرض علية اخر ليش لافهم انت اقبل اي معين وليس تختار من تعين هنا تدور الشكوك
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يا الله يا باشه أرحل.
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