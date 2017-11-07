إعفاء “ماجد باشا” وكيل وزارة الحج والعمرة من منصبه!

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر أنَّ وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، أصدر قرارًا يقضي بإلغاء تكليف ماجد علي باشا من منصبه، دون الإشارة إلى الأسباب.

ووفقا لـ “المواطن” أوضحت المصادر، أنَّ القرار الوزاري، الصادر بتاريخ 16 صفر الجاري، الموافق 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، أكّد أنَّ ماجد علي باشا، تم إلغاء تكليفه من منصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، فضلًا عن إلغاء تكليفه من منصب المشرف العام على مكتب الوزير .

وأشارت إلى أنَّ “الوزير في قراره، بيّن وشدّد على أنَّ العمل يسري به من تاريخ صدوره، مُلزمًا الجميع بإنفاذه”.

يذكر أنَّ المهندس عادل فقيه كان أصدر قرارًا بتعيين باشا مستشارًا بوزارة الصحة إبان توليه حقيبتها، ومديرًا عامًّا لمكتب إدارة التحول، التي أحدثها فور مباشرته مهام عمله، ليتقدم باستقالته بعد أن غادر فقيه الوزارة ويتجه للعمل في وزارة الحج والعمرة في منتصف شوال العام الماضي .