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إعفاء “ماجد باشا” وكيل وزارة الحج والعمرة من منصبه!

إعفاء “ماجد باشا” وكيل وزارة الحج والعمرة من منصبه!
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المرصد 43 4٬542 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أنَّ وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، أصدر قرارًا يقضي بإلغاء تكليف ماجد علي باشا من منصبه، دون الإشارة إلى الأسباب.

ووفقا لـ “المواطن” أوضحت المصادر، أنَّ القرار الوزاري، الصادر بتاريخ 16 صفر الجاري، الموافق 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، أكّد أنَّ ماجد علي باشا، تم إلغاء تكليفه من منصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، فضلًا عن إلغاء تكليفه من منصب المشرف العام على مكتب الوزير .

وأشارت إلى أنَّ “الوزير في قراره، بيّن وشدّد على أنَّ العمل يسري به من تاريخ صدوره، مُلزمًا الجميع بإنفاذه”.

يذكر أنَّ المهندس عادل فقيه كان أصدر قرارًا بتعيين باشا مستشارًا بوزارة الصحة إبان توليه حقيبتها، ومديرًا عامًّا لمكتب إدارة التحول، التي أحدثها فور مباشرته مهام عمله، ليتقدم باستقالته بعد أن غادر فقيه الوزارة ويتجه للعمل في وزارة الحج والعمرة في منتصف شوال العام الماضي .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

43 -
2017-11-07 10:01:46
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42 - تفتيش شامل لجميع الوزارت ***
2017-11-07 10:01:13
وزارة الحج كغيرهايضرب الفسادأطنابهابنات وشباب الوطن يطلبواوظائف موسميه ف حملات الحج يقولوامافي وظائف وهم موظفين ف حملاتهم أجانب من الجنسين وبدون أوراق رسميه وبلاشهادات لماذا الوظايف الموسميه بلاسعودة
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41 - بردقان
2017-11-07 10:00:56
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40 -
2017-11-07 09:48:49
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39 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-07 09:48:48
لماذا الآن؟!!!!!🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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38 - زوار
2017-11-07 09:48:30
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37 - ذي يزن
2017-11-07 09:42:05
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36 -
2017-11-07 09:40:30
يجب التحقيق مع كل وزيز طيب صناديق البريد وش علومها
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35 -
2017-11-07 09:37:12
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34 - علي
2017-11-07 09:36:29
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33 - ررر
2017-11-07 09:31:18
تعليق مخالف
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32 - نورا
2017-11-07 09:28:28
ما قصرت يا ماجد باشا خدمت وطنك****
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31 - ابواحمد
2017-11-07 09:28:12
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30 - نتمنى
2017-11-07 09:26:48
نتمنى من وزير الصحة مراقبة الاطباء في القطاع الخاص حيث يعمل الاطباء بدون تراخيص ففي المدينه المنورة اطباء اسنان يعملون تقويم اسنان وزراعة اسنان بدون ترخيص من الشؤون الصحيه والمشكله ان الشؤون تعلم
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29 - شكله ***
2017-11-07 09:20:10
الله يحفظ المملكة العربيه السعوديه من كل شر ويحفظ خادم الحرمين وولي عهده الامين ويقوي عزائمهم لمصلحة هذا الوطن الغالي
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28 - اللهم اغث العباد والبلاد
2017-11-07 09:16:35
بداية مبشرة بخير .. انه عصر ضرب الفساد والمفسدين .. وان شاء الله الدور قادم على قطاعات اخرى لتنظيفها من السرقات والاختلاسات واللتلاعب باستغلال النفوذ
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27 - 77
2017-11-07 09:12:52
الوزير فصله لارتباط اسمه باسم ****
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26 -
2017-11-07 09:12:38
*** الله يعز ابنا الملك عبدالعزيز
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25 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-07 09:12:03
نريد فتح تحقيق !!!
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24 - سمير نجد
2017-11-07 09:10:56
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23 - حمووووود
2017-11-07 09:08:18
ايش هادا الكلام يابويا *****
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22 - موسى بن موسى
2017-11-07 09:03:04
مع السلامه يا باشا ***
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21 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-07 08:57:21
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20 - ابو فيصل
2017-11-07 08:53:13
قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ****
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19 - اشبنا
2017-11-07 08:52:31
هذا الكلام اللي يثلج الخاطر راح تشوفي اعفائات لين تطفشو والعطالة راح تختفي عن بكرة ابيها ان شاء الله باقي ***
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18 - اشبنا
2017-11-07 08:50:45
امشي في السلييييم***هههههههههههه الله يحق الحق ويبطل الباطل ويديم علينا امننا واستقرارنا ويعز سلمان ومحمد بن سلمان وينصرهم ويقويهم اللهم امييييييين
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17 - ******
2017-11-07 08:50:01
اللي بعده
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16 - أبو
2017-11-07 08:50:01
ما شاء اللة أقل من سنة وأصبح وكيل وزارة ****
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15 - ابو فيصل
2017-11-07 08:46:58
وكمان في وزاره الحج ***
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14 - ابو فيصل
2017-11-07 08:44:08
يامنتا كريم يارب بلاشي دلع
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13 - Ymni mahbob
2017-11-07 08:42:48
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12 - مجموعة انسان
2017-11-07 08:42:34
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11 -
2017-11-07 08:41:43
********
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10 - مضيع الطريق
2017-11-07 08:41:22
راح زمن الطيبين ***
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9 - الستين60
2017-11-07 08:41:19
فقية عين ووظف باشة وليس محماس عين معيض
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8 - فاهم
2017-11-07 08:41:05
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7 - سعيد رضي
2017-11-07 08:40:42
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6 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-11-07 08:40:39
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5 -
2017-11-07 08:40:12
وباقي**** يجب ان يعفى من منصبه
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4 -
2017-11-07 08:40:05
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3 - الستين60
2017-11-07 08:39:29
الاحظ التعين يكون اختاري وليس من الخدمة المدنية وكانه يريد هذا الشخص بالذات لايقبل ان يفرض علية اخر ليش لافهم انت اقبل اي معين وليس تختار من تعين هنا تدور الشكوك
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2 - ابو فيصل
2017-11-07 08:35:08
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1 - ابو شدا
2017-11-07 08:30:24
يا الله يا باشه أرحل.
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آخر تعليق
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : أبو هلول

الى يوم القيامه يعني لغاية ما ينزل المسيح ابن مريم فيقتل الدجال و نقتل معه سبعين...
بواسطة : القناص

قرارات صدرت ولم تنفذ من المسؤل عنها ولمصحة من يجب على نزاهه رفعها الى صاحب الحزم...
بواسطة : تفتيش شامل لجميع الوزارت ***

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