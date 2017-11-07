أصر على العمل في القطيف ولم يتراجع .. كشف معلومات جديدة عن الشهيد “القحطاني”!

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صحيفة المرصد : ذكر الشقيق الأكبر محمد القحطاني ,لشهيد القطيف,أن فقيدهم مثل ما أرضى والديه فقد أرضى دينه ووطنه، موضحا أنه ولله الحمد رحل عنهم مدافعا عن ميدان الشرف.

ووفقا لـ”عين اليوم” استذكر صديق الشهيد القحطاني المقرب عبدالرحمن العنزي، ذكرياته التي كانت معه حينما كان يسكن في المنزل المجاور له في محاسن الأحساء قبل 3 سنوات، موضحا أنه تلقى النبأ كالصاعقة، كونه يعرف الشهيد عبدالله وكيف يمتلك من الأخلاق ما يجعله أهلا للإحترام وصدق وطيب المعرفة.

وأكد العنزي، أن الشهيد كان يطلب التعيين في القطيف، وذلك حين تم قبوله للعمل في القطاع العسكري قبل سنة، موضحا أنه لم يتجاوز الـ 26 عاما ويسكن مع أهله وذويه، ولم يتزوج بعد، وكان على تواصل دائم به وبإخوانه، ولم يتراجع يوما عن البقاء في الميدان بمحافظة القطيف، على رغم ما تمر به من مشاكل وتهديدات إرهابية.