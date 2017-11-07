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أصر على العمل في القطيف ولم يتراجع .. كشف معلومات جديدة عن الشهيد “القحطاني”!

أصر على العمل في القطيف ولم يتراجع .. كشف معلومات جديدة عن الشهيد “القحطاني”!
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المرصد 20 1٬951 4 ساعات

صحيفة المرصد : ذكر الشقيق الأكبر محمد القحطاني ,لشهيد القطيف,أن فقيدهم مثل ما أرضى والديه فقد أرضى دينه ووطنه، موضحا أنه ولله الحمد رحل عنهم مدافعا عن ميدان الشرف.

ووفقا لـ”عين اليوم” استذكر صديق الشهيد القحطاني المقرب عبدالرحمن العنزي، ذكرياته التي كانت معه حينما كان يسكن في المنزل المجاور له في محاسن الأحساء قبل 3 سنوات، موضحا أنه تلقى النبأ كالصاعقة، كونه يعرف الشهيد عبدالله وكيف يمتلك من الأخلاق ما يجعله أهلا للإحترام وصدق وطيب المعرفة.

وأكد العنزي، أن الشهيد كان يطلب التعيين في القطيف، وذلك حين تم قبوله للعمل في القطاع العسكري قبل سنة، موضحا أنه لم يتجاوز الـ 26 عاما ويسكن مع أهله وذويه، ولم يتزوج بعد، وكان على تواصل دائم به وبإخوانه، ولم يتراجع يوما عن البقاء في الميدان بمحافظة القطيف، على رغم ما تمر به من مشاكل وتهديدات إرهابية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - الحقباني
2017-11-07 12:13:12
علم يقول وكرار من مات غدر يبشر بالجنه وخاص هو مات وهوعلي راس العمل وشهيد ان شاالله ولديه والاة امر يقدور ذلك يبشر بخير من رب حقباني ومن ولااة الامر هو وهله علم
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19 - أبوساري
2017-11-07 11:41:43
نسأل الله ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته
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18 - أبوساري
2017-11-07 11:40:45
نسأل الله ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته
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17 - أبوساري
2017-11-07 11:40:22
نسأل الله ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته
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16 - سامبدوريا
2017-11-07 10:51:33
رحمه الله وغفر له لعن الله المجوس النجوس ومن يشايعهم في الارهاب اناس قذرين مجرمين اهل غدر وخيانه نعل المجوس لماذا تقتلون من يدافع عنكم وعن عاركم يا احفاد اول ارهابي ابو للؤللؤه المجوسي اللعين تفله
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15 - الى تعليق ١٣
2017-11-07 10:11:44
ياواد سيبك من البكش علينا على الصبح !!! تعلق في واحد وتعشق ب ١٣ هههه هدي السرعة ربنا يهديك العب بعيد ياشاطرههههههه
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14 - عبدالله الحربي
2017-11-07 09:55:14
الله يتقبله شهيدا فيمن عنده اقسم بالله لهم واجب علينا خذوا من كل موظف جزء من راتبه لمن يرغب في التبرع وادعموا به أبناء شهداء الوطن
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13 -
2017-11-07 09:25:29
اقسم بالله تعليق ٢ ابكاني تعليق مؤثر جدا اشكرك ، غفر الله لشهيد الواجب.
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( عدد التعليقات 9,868 )
12 - الرحااال
2017-11-07 09:25:10
افضل سن ل الزواج هو 22 سنه..ولو فكر الشاب بعقله ان في عمر 40 سنه..سيكون ان شاء الله اذا رزقه بالذريه الصالحه اب ل شاب يخدمه ويحججه ويقف معاه في كل شي..الابناء مثل المال الذي لايفنى 💚
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11 - همسات
2017-11-07 09:22:41
الله يرحمه ويعوض شبابه بجنات النعيم ويصبر والدينه ويربط على قلوبهم يارب
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10 - اللهم اغث العباد والبلاد
2017-11-07 09:22:31
تقبله الله شهيداً .. ولابد من بتر يد الغدر والخيانة التي اغتالته
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( عدد التعليقات 9,868 )
9 - الرحااال
2017-11-07 09:22:05
الله يرحمه..نتمنى من الأباء والقبائل ان يخفضوا مهور بناتهم..وان تجبر الدوله ع كل ملاك عقار ان يؤجر بسعر رمزي لكل شاب مقبل ع الزواج ع الأقل اول 5 سنوات من الزواج،ليس كمثل الابناء من يدعوا لك او يتصدق💚
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8 - أسم
2017-11-07 09:21:39
الهمل والدشري الثانيين غرروا فيهم مشايخ الفتنه والضلال مشايخ الاخوان المفسدين وطلعوهم العراق وسوريا ومن قبل افغانستان والشيشان والبوسنه وضحكوا عليه قالولهم مجاهدين وطلعوا خوارج وراحت دماء ابنائهم هدر
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7 - أسم
2017-11-07 09:18:36
نسأل الله العظيم ان يتقبله شهيدا عنده..هذولي هم ابنائنا اللي نتمنا فعلا اولادنا يكونون محلهم او معهم نفخر بيهم الله يعوض اهلهم خير ويعوضهم جنات الخلد مهم مثل الهمل والدشر غرر فيهم وطلع سوريا وغيرها
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6 - 77
2017-11-07 09:16:45
الله يرحمه و يرحم موتى المسلمين
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5 - SAMIR
2017-11-07 09:09:34
اللهم اغفر له وارحمه وتقبله شهيدا عندك اللهم أدخله الجنه وصبر أهله وربط على قلوبهم..
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4 -
2017-11-07 09:03:30
الله يرحمه ويغفر له ويعطي اهله الصبر الله يصلط علي المجرمين الارهاب حيونات بلاعقل يخسر دنياه واخرته
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3 -
2017-11-07 08:56:29
بعظ البشر مثل الحيوان يمشوه الناس هواء الارهبي
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2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-07 08:55:41
أستشهد وهو في عمر الزهور ◽أستشهد ولم يتذوق طعم الدنيا بعد ◽كل هذا من أجل رفعت الدين وأمن الوطن وبيعت الملك وعزت المواطن ◽المغفرة والرحمة من الله لك ولكل شهداءنا الابرار🤚
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1 - اوطي واقبل اقدام زوجتي
2017-11-07 08:43:23
اللهم اغفر له وارحمه وتقبله شهيدا عندك ضحى من أجل الله والإسلام والوطن اللهم أدخله الجنه وصبر أهله وربط على قلوبهم.. الى جنات الخلد .. قد خرجت من ضيق الدنيا الى سعة الجنه نصيحه مني القران يغير الحياه
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