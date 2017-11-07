عدم تنفيذ جزئي أو كلي .. “نزاهة” ترصد التقاعس في تنفيذ الأوامر الملكية !

حجم الخط A A A المرصد 31 3٬376 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» حصرت في تقرير لها عن عام 1437/‏‏‏1438 عدم تنفيذ جهات حكومية وأهلية أو تنفيذها جزئيا لأوامر ملكية وتعاميم صادرة عن المقام السامي، وذلك ضمن متابعة الهيئة تنفيذ الأوامر والتعليمات والقضايا المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتي تمتد متابعة الهيئة لتنفيذها إلى سنوات عدة بحكم امتداد تنفيذ بعضها لأكثر من سنة.

‫وبحسب صحيفة “مكة” رصدت الهيئة عددا من الملاحظات على الملفات التي بحثتها، وخاطبت الجهات المعنية لمعالجتها،‬ وما زال الموضوع قيد المتابعة في الهيئة.