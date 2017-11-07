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عدم تنفيذ جزئي أو كلي .. “نزاهة” ترصد التقاعس في تنفيذ الأوامر الملكية !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» حصرت في تقرير لها عن عام 1437/1438 عدم تنفيذ جهات حكومية وأهلية أو تنفيذها جزئيا لأوامر ملكية وتعاميم صادرة عن المقام السامي، وذلك ضمن متابعة الهيئة تنفيذ الأوامر والتعليمات والقضايا المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتي تمتد متابعة الهيئة لتنفيذها إلى سنوات عدة بحكم امتداد تنفيذ بعضها لأكثر من سنة.
وبحسب صحيفة “مكة” رصدت الهيئة عددا من الملاحظات على الملفات التي بحثتها، وخاطبت الجهات المعنية لمعالجتها، وما زال الموضوع قيد المتابعة في الهيئة.
التعليقات
31 - صفخه2017-11-07 12:23:34
طيب يانزاهه ليش ماترفعي للمقام السامي ان تلك الجهه لم تنفذ الامر السامي .... شئ محير
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30 - أبو أنس2017-11-07 12:19:54
الهيئة تحتاج لها هيئة .
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29 - أبو أنس2017-11-07 12:12:56
قال نزاهة قال !!!!
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28 - الستين602017-11-07 11:55:42
مشاريع الشولرع التي لانهايه لها والصبيات المطبات الصلبه التي كسرت السيارات ولاتحط الي للمجرمين الهاربون اصبحت تستنزف الجيوب وبعض ابناء ووكلات السيارات الي طايحلي روميو وجوليت وكبب ملايين على حبيبته
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27 - saeed2017-11-07 11:48:34
مصلحة من لاتنفذ الأوامر الملكيه
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26 - لمصلحة من لاتنفذ الأوامر الملكيه2017-11-07 11:24:58
أمر الملك عبدالله رحمه الله بسعودة الليموزينات قبل سنين طويلة وإلى الآن لم ينفذ نناشدالمسئولين بسعودةكل الوظايف وكذلك الليموزين وأوبر وكريم وحراس الأمن ف الأسواق والعمايروالمكتبات وحصرها للسعودييين
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25 -2017-11-07 11:17:00
عاشششششششششششششت بلادي > يامهبط الوحي وارض الحرمين .. ولله اني فرحان بهالتوجهه الصالح , انشاء الله ان حالنا من احسن الى احسن باذن الله دام كل شي بيد من حديد
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24 - بدر2017-11-07 11:07:05
امر ملكي سامي وبعده امر ملكي سامي معزز ثم تعزيز الامر من وزير الداخليه ثم تعزيز الامر باوامر من امير المنطقه الشرقيه والى الان امانة المنطقه الشرقيه تماطل فينا وش رايكم وكل الاثباتات موجوده وش تقولون
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23 - مهند1112017-11-07 10:32:51
بصراحه والله حز في خاطري الوزير الذي يقف بين يدي خادم الحرمين يقسم بان لا يخون الامانه وفي الخير يقبض عليه مرتشي اوصخ حاجه الرشوه من قبل الرشوه فتوقع منه اي شي خان الدين خان البلد خان الامانه
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22 - القناص2017-11-07 10:32:15
لو احصيت اللوحات التجاريه ورخص البلديه التى بموجبها اعطيت الرخصه وسددت سنوياً لوفرت مئات الملايين لخزينة الدوله ولو اخذت ضريبه على الدخل والعقارات لكان هناك 3طبقات في المجتمع يؤخذ من البعض ويعطى آخر
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21 - القناص2017-11-07 10:22:03
سيكون هذا العام إن شاء الله عام القبض على الفساد والمفسدين سيدخل التاريخ صاحب الحزم لهذا الإنجاز الكبير سوف يحاسب كل فاسد وكل مقصر في حق الوطن وستعاد هذه الأموال الى خزينة الدوله لتكملت ماصرفت لأجله
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20 - الحربي2017-11-07 10:16:41
حسبي الله ونعم الوكيل في من تقاعس عن تنفيذ الأوامر الملكية التي تصب في صالح المواطن اللهم أنتقم منهم عاجلاً غير آجل يا رب العالمين
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19 - بدر2017-11-07 10:13:32
طيب احنا عندنا امر ملكي صريييح ولثلاثة ملوك وكمان خطابات موجه من امير المنطقه ووزير الداخليه وكل المقام السامي وموجه لامانة المنطقه الشرقيه ولسا ماتنفذ مجرد مماطله وتلاعب في الاوامر هاه ايش رايكم
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18 - زائر2017-11-07 10:10:26
كلامهم صحيح الامير نايف رحمه الله منع العمالة اليمنية من العمل في البوفيات والمطاعم والمطابخ ولم ينفذ القرار والامير سطام منع تحويل القضايا العقارية الى المحاكم وحلها في قسم الشرطة ولم ينفذ القرار
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17 - ابو راكان2017-11-07 10:02:57
لو تنفذت كل الاوامر الساميه كان السعودية افضل بلد في العالم
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16 - القناص2017-11-07 10:01:16
قرارات صدرت ولم تنفذ من المسؤل عنها ولمصحة من يجب على نزاهه رفعها الى صاحب الحزم منها الجزئي والكلي منها سعوده الوظائف والنقل والأسثمار للوافدين وتجارة التجزئيه والتستر
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15 - سعيد الفهمي الزهراني2017-11-07 09:59:54
أوقفوا عليهم الخدمات وامنعوهم من السفر وجمدوا أموالهم يجيك يسعى وينفذ كل ما هو مطلوب منه ليه هؤلاء على رؤوسهم ريشه أم هم فوق النظام عليكم بالحزم مثل ما أمركم ملك الحزم والعدل ولا مجال للتهرب .
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14 - المجد2017-11-07 09:49:45
وزارة النقل راحت فيها مليارات على سوء تنفيذ وعقود صيانة وهمية ؛ يجب غرباتها ورد المليارات المفقودة في بطون بعض المقاولين المحتكرين لكل منطقة مقاول يلعب على راحته
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13 - sar-al-sa2017-11-07 09:48:09
تصحيح لماسبق : يغرم ٥٠٠ ماءه ريال
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12 - هااام2017-11-07 09:47:49
الدوائر الحكومبه اغلبهم ماينفذون
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11 - سلمى2017-11-07 09:46:29
الكثير الكثير لم ينفذ وتم المماطله من الكثير من الجهات الحكوميه والاهليه نطالب بالتمكين .....
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10 - سلمى2017-11-07 09:44:56
الملك سلمان أصدر أمر سامي بتمكين المرأه وعدم مطالبة موافقة ولي الامر والى الان لم يطبق بالعمل والتعليم الجامعي والخروج من الجامعه وفتح حساب بنك لأبناء المطلقه وسفر ابناء المطلقه مع والدتهم
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9 - sar-al-sa2017-11-07 09:43:53
يقال : الشء بالشيء يذكر ، واذكر ان من يمارس توزيع المطويات على البيوت يغرم ١٠٠ ريال والدمام لازالت تلاحظ الاستمرار في هذا اضافه الى توقيف السيارات المظلله على هيئه جميمس امام مداخل البيوت فتعيق الحركه
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8 - الطاير الحزين2017-11-07 09:42:33
المفسد ليس له وطن ومتي ماحس بالخطر هرب وبحث له عن وطن اخر ليفسد فيه ....
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7 - مجرد فكرة2017-11-07 09:38:30
طالما على راس الهرم محمد بن سلمان سوف يتم الرد عاجلاا وبدقة دون اخفاء اي معلم من معالم الحقيقية مهما كانت ارسل لهم موعد للرد في مدة اقصاها وحيجيك الرد طيران
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6 - اسكود2017-11-07 09:36:21
كفووووووو بارك الله فيكم
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5 - ابوشلش2017-11-07 09:36:13
الاسكان
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4 - زيت زيتون2017-11-07 09:36:00
ولماذا لاتتم محاسبتهم وخاصه فيما يتعلق بمصالح الناس . هناك الامر الخاص بالماء لمستفيدي الضمان حتى الان لم ينفذ الامرالملكي ليه الاهمال من الوزاره
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3 - محب2017-11-07 09:35:00
خطوة ممتازه لمتابعة التنفيذ وفقكم الله لان كثير من الاوامر تصدر ولا تنفذ
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2 - باب الشمال2017-11-07 09:30:39
تتابعون مين ولاتخلون مين الشق اكبر من الرقعة...
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1 -2017-11-07 09:30:06
تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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بواسطة : Waleed الوليد
اتفق مع التشهير ولكن الجلدة قصدي الجنسية لاتهم طالما ان هناك عيون ساهرة وشعب متع...
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