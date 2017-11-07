ولي أمر يتهم “مدرسة” بتسببها في وفاة طفله بالمنطقة الشرقية !

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صحيفة المرصد : اتهم ولي أمر تلميذ في المرحلة الابتدائية بالتسبب في وفاة ابنه بجرعة تطعيم دون علمه حيث تسببت جرعة تطعيم خاصة بالصفوف الأولية في وفاة طالب يدرس بالصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس المنطقة الشرقية، دون علم والده ما دفعه لاتهام إدارة المدرسة بمقتل طفله الصغير .

وبحسب والد الطفل، لم ترسل الإدارة ورقة تطلب فيها الموافقة على إعطاء الجرعة، وقامت بتطعيمه دون النظر لحالته الصحية حيث يعاني من أمراض وراثية مستعصية وفقا لمجلة “سيدتي”.

وأضاف ولي الأمر بأن طفله كان بصحة جيدة قبل إعطائه الجرعة، إلا أنه فور وصوله المنزل شعر بتوعك مفاجئ دفعه للتقيؤ بعد أخذه الجرعة بحوالي 5 ساعات.

كما أظهر التقرير الطبي الصادر من المستشفى إصابته بفشل كلوي مع تسمم أدى إلى وفاته العاجلة.