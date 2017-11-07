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ولي أمر يتهم “مدرسة” بتسببها في وفاة طفله بالمنطقة الشرقية !
صحيفة المرصد : اتهم ولي أمر تلميذ في المرحلة الابتدائية بالتسبب في وفاة ابنه بجرعة تطعيم دون علمه حيث تسببت جرعة تطعيم خاصة بالصفوف الأولية في وفاة طالب يدرس بالصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس المنطقة الشرقية، دون علم والده ما دفعه لاتهام إدارة المدرسة بمقتل طفله الصغير .
وبحسب والد الطفل، لم ترسل الإدارة ورقة تطلب فيها الموافقة على إعطاء الجرعة، وقامت بتطعيمه دون النظر لحالته الصحية حيث يعاني من أمراض وراثية مستعصية وفقا لمجلة “سيدتي”.
وأضاف ولي الأمر بأن طفله كان بصحة جيدة قبل إعطائه الجرعة، إلا أنه فور وصوله المنزل شعر بتوعك مفاجئ دفعه للتقيؤ بعد أخذه الجرعة بحوالي 5 ساعات.
كما أظهر التقرير الطبي الصادر من المستشفى إصابته بفشل كلوي مع تسمم أدى إلى وفاته العاجلة.
التعليقات
22 - مجرد راي2017-11-07 12:00:39
التعميم ينص على أنه لاحاجه لأخذ إذنولي أمر الطالب
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21 - المهاااااااا2017-11-07 11:53:37
المسؤوليه تقع على المدرسةالمفترض لايتم تطعيم أي طالبه الابعد أخذ موافقة خطية من واي أمرهاكانت طالبه يوجد بها مرض يتعارض تماما مع التطعيم ولما جأت الممرضه لتطعيمها مع رفض الطالبه الا بدخول امهاواوقفت
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20 - ابو محمد2017-11-07 11:20:28
والله عندنا بمكه المدرسه 96 ب العزيزيه عملو تطعيم للبنات دون اشعار اولياء الامور بالموافقه مع ملاحظة زوجتي لاحظت طالبه اثناء الصرفه ف وضع انهيار تام واعياء وغير قادره على الحركه مدري وش صار فيها
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19 - محمد الشهري2017-11-07 11:19:42
تعليق ابو فيصل ربي يسعدك والله أنك صادق ماعنده سالفه وحتى لو تشوف حال التمريض عند وضع الابرة لا تعرف وضع الوريد ولا تستطيع اخدخالها فى يد المريض والدكتور عند التشخيص كله كلامه تخويف المريض
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18 - كجمغلو2017-11-07 11:12:45
لا حول ولا قوة الا بالله
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17 - العمده2017-11-07 11:10:05
المعتاد ان المدرسه ترسل خطابات الى أولياء الأمور مع الطلاب يبلغونهم بخصوص التطعيم وهل موافقون على تطعيم ابنائهم وهل الطالب يعانى من أمراض خاصة الحساسيه .بعض الطلاب لايوصل الخطاب لأسرته
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16 - بن شعلان2017-11-07 11:09:22
تعليق مخالف
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15 - زائر2017-11-07 10:57:48
اكيد الممرضين توهم متخرجين
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14 - جميل 😊2017-11-07 10:50:35
اعتقد الخطأ واقع على المدرسة والبيت مع بعض.. المفروض ان ولي امر الطالب يتوقع مثل هذي الحالات ويرسل للمدرسة منذ البداية ملف طبي لولده بحالته المرضية وبكذا تكون المدرسةعلى علم ومستحيل يطعمونة الله يرحمه
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13 - ابوفيصل2017-11-07 10:47:40
والله ياالاطباء السعوديين مايلبسون البالطوالخاص بالاطباء ولاتعلم اهوطبيب ولاسباك والبالطويمنع انتقال العدوى للمريض والممرضين ايضا بلباس الثوب والعقال حتى في المختبر فكيف بيفهم عمله وهو بهذا السوء
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12 -2017-11-07 10:35:08
لو فيه نقص في الحروف الكلام ينفهم على الطاير
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11 - دافووور2017-11-07 10:32:46
تعليق مخالف
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10 -2017-11-07 10:26:58
تعليق 7 روح خذ دورة في الاملاء العربي وبعدين تفلسف
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9 -2017-11-07 10:25:27
تعيق 7 ابغاك تسمكر السيارة حقي وابغاك تبني مجلس في الحوش وابغاك تبلط الدور الثاني وتضربه بويه اذا ما تقدر على الاشغال هذي فلا تتكلم عن شي لا تعرف عواقبه
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8 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-07 10:24:33
أخذ موافقة ولي الامر إجراء ضروري ◽قد يكون الطفل أخذ الجرعة أو لدية مانع صحي وخلافه❗❓
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7 -2017-11-07 10:14:21
لو المرضات الفلابينات فيهن فايده كان دولتهن ماتركتهن خلو المستشفيات تعتمد رجال وبنات الوطن من جميع الاختصصات في التمريض
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6 - ما اتوقع من المدرسة2017-11-07 10:10:30
اتوقع المنسق من جهة التعليم مع وزارة الصحة هو اللي يتحمل المسؤلية... المفروض يحدد نطاق العمل ويكون واضح ويطلب من ادارة المداراس ان يجب اخذ الموافقات من اولياء الامور....
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5 -2017-11-07 09:58:52
ارواح البشر مهي رخيصه عندالانسان الى مهو بايع ذمته نرجو الاهتمام من وزارة الصحه ليش ماتوظفو بنات الوطن ممرضات بدل الفلابينات الاجانب ابي حياتهم على اكل الكلاب يلوثو مستشفيتنا بارواح.انسامهم
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4 - شاي عنابي2017-11-07 09:58:36
لايكون الممرض من***.... حسبي الله ونعم الوكيل
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3 - صبحي2017-11-07 09:58:27
والله انها مصيبة عظيمة يتحملها وزير التعليم اولا.
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2 -2017-11-07 09:57:13
وش دخل المدرسة؟ ولا على شان هي الحلقة الاضعف؟ فريق طبي يزور المدارس من اجل تطعيم الطلاب وهو المسؤول عن اي سلبيات تحدث لا سمح الله
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1 - نجداوي2017-11-07 09:57:13
لان ايدي الممرضين وسخة ولا يلبسون قفازات ولا يراعون الحالات المرضية للاطفال وسجلهم المرضي كل همهم يخلصون شغلهم باسرع وقت ممكن وباي طريقة كانت . المفروض يكون التطعيم عن طريق المستشفيات الحكومية
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