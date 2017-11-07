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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
112 -2017-11-07 12:39:16
يافاتن بخت الي مسكون في قلبتس صادزن حبك ليت وحدتن تحبني وتكتب عني مثلتس
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111 -2017-11-07 12:34:31
فاتن انا ابي شتري حزنك دام ضاقت عليك
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110 -2017-11-07 12:30:46
😡
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109 -2017-11-07 12:28:00
😎
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108 - 🎀Faten2017-11-07 12:22:22
خروج
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107 - 🎀Faten2017-11-07 12:20:17
ت١٠١ حقااني ) تسلم على هالترحيب الجمييل الله يسعدك
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106 - حقاااني...2017-11-07 12:15:35
كلمة " ماشاء الله " ماتكســر لك سِّن ! بس عدمها يكسر ظهر , وحــب , ورزق , وعائلة , ومجتمع , ووطن , وأمة كامــلة ! ختمو اعجابكــم ومزاحكم وجمــيع احاديثــكم .. بـ ماشــاءاللــه
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( عدد التعليقات 12,345 )105 - اللامي
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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104 - حقاااني...2017-11-07 12:14:23
الإبْتعاد عنْ صِغار العقول لا علاقة لهُ بالغرور أبداً ! هناك فرْق ٌكبير بين الترفُّع والتكبُّر
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( عدد التعليقات 12,345 )103 - اللامي
لاتحزن ان المتك الحياة هي مثل الأم االي تضرب ولدها مجبرة ليتعلم في المرات المقبله
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102 - حقاااني...2017-11-07 12:12:20
- ابحثو عن الفقراء والمساكين الذين في بيوتهم لايرجون أحد إلا الله تعالى ! ابحثو عنهم واسألوا عن البيوت المحتاجه .. وتصدقو لهم بطعام فهم بحاجه
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101 - حقاااني...2017-11-07 12:11:46
أهلين وسهلين ومراحب قد ماتبين أخت فاااتن 😅😅ربي يحفظك ويسعدكك🌹🌹
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100 - حقاااني...2017-11-07 12:09:58
هلاااا وغلاااا اخوووي اللاااامي ويسعدلي مسااااءكك الجميل كجمااال حضووورك الرااائع 🌹🌹
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99 - 🎀Faten2017-11-07 12:06:50
ت٨٩ ابو يوسف ) امين ربي يسعدك 💐
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98 - حقاااني...2017-11-07 12:06:15
الرَّائـع هو أنْ تأتي حينما أحتاجُ لك ! أمّا الأرْوع هو أن تأْتيني عندما لا أحتاج مِنْك ذلك أنْ تفْعل ما لا أتوقّعه و لا أنتظرهُ و لا أطلبهُ
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97 - 🎀Faten2017-11-07 12:05:33
حقاااني الله يسعد مساك بكل خير 💐 ..
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96 - حقاااني...2017-11-07 12:04:34
تجد البعض في لحظة الخلاف تكون الذاكرة فيها ناكرة للجميل ف هي تستقطب كل ذكرى بشعة مؤلمه .. وتمحي كل ذكرى جميلة 😐
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( عدد التعليقات 12,345 )95 - اللامي
حقاااني... أسعد الله مساااءك بااالخير
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94 -2017-11-07 12:04:22
لا اله الا #الله
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93 - 🎀Faten2017-11-07 12:04:11
ماهي هالليله وبس ونت متغير علي صار لك كم ليله ونتا ، انتا بالك ماهو لي 🎶😩 ..
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( عدد التعليقات 12,345 )92 - اللامي
امشي على نيتي والناس ما ترحم_ واللي يقول الصراحة ما يدانونه~~ عجزت افهم عقول ما تبي تفهم°°° شكواي لله خطاهم ما يشوفونه👁️
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91 -2017-11-07 12:02:55
مفرح الزيادي - الجزيرة - العين حق
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90 - حقاااني...2017-11-07 12:02:35
كل الحب والود والتقدير لأولئك الذين يتخطٌّون المسافات بين القلوب بطِيب الكلام وصِدق المَبسم ! أولئك الذين لم يبخلوا يوماً .. بألطف الأقوال وصدق الأفعال 🌹🌹
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( عدد التعليقات 17,331 )89 - ابويوسف
امين ويبعده عنك اختى فاتن
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88 - 🎀Faten2017-11-07 12:01:31
بعضهم يتابع حياتك ليتعلم منك الحكمة وبعضهم يتتبع خطواتك ليسجل عثراتك في العتمة ، كلاهما مُعجب لكن الأول بحُب ، والثاني بحِسد
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87 - حقاااني...2017-11-07 12:01:27
أسعد الله مساااءكم وجميع أوقاااتكم جميعا 🌹🌹
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( عدد التعليقات 12,345 )86 - اللامي
عزة النفس ليست لسان ساخر ولا طبع متكبر ولكن ابتعد عن كل ما يقلل مِن قيمتك
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85 - 🎀Faten2017-11-07 11:56:05
القناص بحفظ الرحمن 💐💞..
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84 - 🎀Faten2017-11-07 11:52:47
غالبًا نشتاق لأشخاص لايستحقون منا كُل هذا الوفاء
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( عدد التعليقات 12,345 )83 - اللامي
البعض يقسم على كتاب الله باداء الامانه على اكمل وجه ولم يقتنع بالمنصب والجاه والمال حتى جاء يوم الحساب في الدنيا
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82 -2017-11-07 11:51:30
58 بكم تشتريه
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81 - القناص2017-11-07 11:50:01
سافري في بحر قلبي حرة وادعينا نمتطي جنح الغمامه عانقي قلب يعاني لوعةً و جعلي حبك الأسماء وسامه علمي العشاق ناموس الهوى الهواء العف شموخا واستقامه خررروج
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80 - 🎀Faten2017-11-07 11:49:59
ت٧٤ ابو يوسف ) الله يبعد عن قلبك وعيونك الحزن
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( عدد التعليقات 12,345 )79 - اللامي
الفرق شاسع بين أن تكون صادق و أمين فالصدق هو صدق الكلام و الأمانة هي نزاهة الفعل ان جمعتهما فزت وان فقدت واحده خسرت
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78 - 🎀Faten2017-11-07 11:46:44
ت٧٢ اللامي ) 👍🏻👍🏻
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77 - القناص2017-11-07 11:45:49
كانو صادقين في بوح شعرهم ومعاناتهم أغرك منى أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمرى القلب يفعلِ وماذرفت عينك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مُقتلِ
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76 - 🎀Faten2017-11-07 11:44:45
إلى احدهم : سأظل دومًا اطمئن عليك من بعيد الى بعيد ، حتى يكتب الله لي نسيانك
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( عدد التعليقات 12,345 )75 - اللامي
كان رسول الله ﷺ أعلم الناس وأفصحهم لساناً وأقواهم بياناً وأكثرهم حياءً يضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف
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( عدد التعليقات 17,331 )74 - ابويوسف
58 لا مافيه شى بس استوقفتنى وشردالذهن لو يشترى حزنك شريته
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73 - 🎀Faten2017-11-07 11:40:14
ت٦٦ القناص ) هو هذا اللي ابغى اوصله احيانًا القلب يكون جواته حاجات مافي احد يعرف عنها شيء وعلى قد ما هالحاجات توجع يظل القلب متمسك فيهاا 💔
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( عدد التعليقات 12,345 )72 - اللامي
القلب اللي يكتب بصدق لا يجف أبدا
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( عدد التعليقات 17,806 )71 - هيفاء @
شيلة الطرف الكحيل. ،،أداء فلاح المسردي. مره عجبتني
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70 - القناص2017-11-07 11:36:26
سرق احدهم في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقم عليه الحد وكان في زمن الرماده سرق جوعاً عرف عمر ان الجوع كافر ولكن البعض يسرق ليكفر بالنعمه
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( عدد التعليقات 12,345 )69 - اللامي
هناك من يحرجك بأخلاقـه🌻 وهناك من يجرحك بأخلاقـه✋ الفرق نقطـة و المعنى كبير
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68 - 🎀Faten2017-11-07 11:34:58
ت٦١ ابو يوسف ) مافهمت وضّح؟.
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67 - 🎀Faten2017-11-07 11:32:54
ت٥٩ ابو يوسف ) لا ماتغيرت وان شاء الله ماتتغير تبقى كذا لباقي العُمر 💕😩
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66 - القناص2017-11-07 11:32:38
احياناً تحزن على اشياء ربما لايعرف عنها أحد مهما كان قريب منك واحياناً القلب يتعبه ويضنيه القيد ولازال في عذابه ومعتقله
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( عدد التعليقات 12,345 )65 - اللامي
اللهم انى اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نغمتك وجميع سخطك
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64 - 🎀Faten2017-11-07 11:29:35
الأمنية الأبدية : ليتك باقي على جمال بداياتك ليت الأيام ماغيرتك.
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63 - 😍2017-11-07 11:29:09
هيوووف الحين لوتجي توته ولا امون بتتحسن صحتك صح 😘 فديتك
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( عدد التعليقات 12,345 )62 - اللامي
سبحان الله الفقير يسرق عشان محتاج هذا اللي اعرفه وماله عذر لكن الغني و الفاحش بالغنى ليه يسرق !؟ صباحكم سعادة ونور وعافية
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( عدد التعليقات 17,331 )61 - ابويوسف
57 ابشترى حزنك لاضاقت عليك
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60 - 🎀Faten2017-11-07 11:27:38
مسكة اليد فوق ماهي أمان تجمع كل شعُور حِلو.
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( عدد التعليقات 17,331 )59 - ابويوسف
32 كيف عرفتينى او ب الاصح كيف شايفتنى اول والحين اكيد ماتغيرت
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58 - القناص2017-11-07 11:26:02
القلوب شواهد كم من إنسان نحبه ونسعد برؤيته لانطلب من أصدقائنا حياتهم ولا أن نحملهم مانعانيه تربيته على الكتف في لحظة إنكسار تكفي
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57 - 🎀Faten2017-11-07 11:25:44
ابشتري حُزنك لاضاقت عليك ، وابيع روحي لأجل فرحة عيونك 💕 ..
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56 - 🎀Faten2017-11-07 11:23:54
ابو يوسف وعليكم السلام
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55 - 🎀Faten2017-11-07 11:23:08
"الكل يداريك بالكلام لكن صعب تلقى اللي يفهمك"
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( عدد التعليقات 17,806 )54 - هيفاء @
ويسعدك ويسعد الجميع تسلم ي القناص ..
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( عدد التعليقات 17,331 )53 - ابويوسف
😈سلام
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52 - 🎀Faten2017-11-07 11:19:59
اتركها تأتي كما كتبها الله لك لعلها تأتي كما تمناها قلبك ❤️
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51 - القناص2017-11-07 11:18:24
تعليق 33 هيفاء كلمات روعه روعتها في معاناتها وماتحمله من معنى الله يسعدك
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50 - 🎀Faten2017-11-07 11:15:43
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ❤️
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49 - 🎀Faten2017-11-07 11:13:53
شكرًا للأيام اللي وضحت لنا ان الكلام يبقى كلام
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( عدد التعليقات 17,806 )48 - هيفاء @
لا تأمن لمن لا يملأ قلبه حب الله سبحانه ولا حب وطنه او خوفه على قومه
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47 - 🎀Faten2017-11-07 11:11:34
اصعب شعور انك تمثل النسيان وبداخلك شيء أكبر من الشوق
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46 - القناص2017-11-07 11:11:26
يقول الماوردي القدر معلق بالمنطق ولايرد القدر إلا الدعاء فلنتخير دعاءنا فلعل دعاء قبيحا وافق ساعة استجابه علينا إختار الدعاء
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( عدد التعليقات 17,806 )45 - هيفاء @
لا خير في عاقل لا يعمل بعقله ولا عالم لا يهديه علمه ولا قوي لا يعمل بعدله
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44 - 🎀Faten2017-11-07 11:09:18
مو شرط كل العلاقات لازم تكون حُب فيه شيء إسمه علاقة روحانية مجرد مايكون هالشخص جنبك ترتاح
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43 - القناص2017-11-07 11:07:54
ليس لنا من هذه الدنيا إلا ماخبأناه للآخرة علبه دواء لمريض لقمه لجائع حجر يبنى به في مسجد كلمه حق مسح دمعة يتم ماعداه إرث يستمتع به الآخرون ونحاسب عنه وربما نعذب به
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( عدد التعليقات 17,806 )42 - هيفاء @
الكتابة والقراءة نور نهتدي فيه في الحياة وليس من نور نهتدي به غير نور الحقيقة حقيقة نفوسنا وما في العالم من حولنا ونختار الطريق السوي
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41 - 🎀Faten2017-11-07 11:05:53
يارب اشخاص نعطيهم كل مشاعرنا ومانندم ، اشخاص نعطيهم الثقه ونحس انهم يستاهلونها ، اشخاص لو تعلقنا فيهم مانخاف ف يوم يخلونا
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40 -2017-11-07 11:05:07
هذا قلب هيفاء (🖤) للأسف😢
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( عدد التعليقات 17,806 )39 - هيفاء @
فديتك فاتن 🌹🍃
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38 - 🎀Faten2017-11-07 11:03:18
ابشع لحظة لما تتكلم عن اللي فيك وتتغير نبرة صوتك.
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37 - 🎀Faten2017-11-07 11:01:35
هيفاء) الله يحفظك ويديم عليك الصحه والعافيه انتبهي لنفسك ولصحتك ياعمري وبإذن الله تطيبين وترجعين زي اول وآحسن ، لاتشكريني على السؤال مابيننا هالحاجات انتي اختي الله يسعدك 💕
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( عدد التعليقات 17,806 )36 - هيفاء @
اختيارنا للأصدقاء دليل واضح لشخصياتنا وكما يقول المثل المرء من جليسه تعرف مستواه الفكري
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35 - القناص2017-11-07 11:00:28
لايكفي أن تملك بضاعه جيده لابد من أسلوب جيد لتسويقها لهذا يقول المثل الصيني إذا كانت عاجز عن الإبتسامه فلا تفتح دكانا
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( عدد التعليقات 17,806 )34 - هيفاء @
قال الشاعر ياصاحبي خاويت انا اصحاب واجناب وخذيت من شور النشاما علامه ان الردي لو كان من صوب الاقراب ما من ورآه الا النكد والملامه
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( عدد التعليقات 17,806 )33 - هيفاء @
ﺍﻟﺘﻨﮭَﻴﺪﻩ ،ﺣﻴﺎﺓ كامله ﻣِﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤَﺎﺕ ، ﺧﺮَﺟﺖ ﻋﻠَﻰ ﺷﻜَﻞ ﺃﻧﻔّﺎﺱ مرهقه ﻣِﻦ ﻣُﻌﺘَﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ...
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32 - 🎀Faten2017-11-07 10:57:38
ياليت كل شخص يبقى نفس ماعرفناه أول مره
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( عدد التعليقات 17,806 )31 - هيفاء @
فاتن،، ربي يسلمك من كل شر. ان شاء الله يزول ويمضي الالم الحمدالله دائما ،،تسلمين ع السؤال🌹🍃
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30 - 🎀Faten2017-11-07 10:55:52
ماخآب من اودع لله شتات امرِه
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( عدد التعليقات 17,806 )29 - هيفاء @
أبسط الأشياء تسعدني كثيراً ، كَحديث من أحب , ضحكات أهلي , عناق أصدقائي , أشياء بسيطه لكنها تعني لي الحياه ...
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28 - 🎀Faten2017-11-07 10:54:24
القناص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ربي يسعدك ويسعد صباحك بكل ماهو خير وصباحك جميل كجمال قلبك الطيب وروحك 💐 ..
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( عدد التعليقات 17,806 )27 - هيفاء @
لا جديد في حياتي غير إني : اقتنعت أكثر بإن الرضا بالقضاء والقدر ... يلزمه الصبر ...
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26 - القناص2017-11-07 10:53:50
صباح الخير ريما صباح الكادي والطهر والنقاء
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25 - 🎀Faten2017-11-07 10:52:02
هيفاء الحمدلله على سلامتك وعودًا حميدًا والف لابأس عليك 💕 اعذريني ماكنت عارفه انك مريضه الا امس لاني كنت غايبه عن المرصد لي كم يوم وربي يحفظك حبيبي ويحميك انتبهي لصحتك كيفك الحين ان شاء الله تحسنتي؟
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24 - القناص2017-11-07 10:51:38
النظر إلى ما في أيدي الآخرين يفقدك الاستمتاع بمافي أيدينا إذا رأيت في يد شخص شيئاً أجمل ممافي يدك فعله تعويض عن شيء حرم منه
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( عدد التعليقات 17,806 )23 - هيفاء @
تبدو مرعبة عجلةِ الأيام تركض بنا دون ان نشعر , يارب امنحنا خير هذا الزمان , و أحجب عنا شره وجمل خواتمنا يارب ...
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( عدد التعليقات 17,806 )22 - هيفاء @
ودي افهم الي يقول مريضه. ضامن صحته سلامات ايهه مريضه حيل والحمدالله ع كل حال إيش قاهركم أكتب هنا. 😤😤
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21 - القناص2017-11-07 10:49:31
النظر إلى ما في أيدي الآخرين يفقدك الاستمتاع بمافي أيدينا إذا رأيت في يد شخص شيئاً أجمل ممافي يدك فعله شيء حرم منه
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20 - 🎀Faten2017-11-07 10:48:42
اللهُم ارزقنا اليوم خبر سعيد يُعيد لأرواحِنا الحياة .
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( عدد التعليقات 17,806 )19 - هيفاء @
لست وحدك ؛ فالله أنيس من لا أنيس له ...
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18 - 🎀Faten2017-11-07 10:46:41
صباح الخير للبسطاء الذين يعيشون حياتهم بكُل عفوية ، لمُحبي السّلام والناس ، للطيبين اصحآب النوايآ المُزهرة 💐 ..
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17 - القناص2017-11-07 10:45:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي ومحبه ونقاء كنقاء قلوبكم الجميله
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16 - عابر2017-11-07 10:45:21
سبحان الله وبحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنة عرشه ومداد گلماته 👊 هيفاء انتي مريضه اتركي الشعر والغناء .. وتبين تشفين ؟ 😏
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15 - 🎀Faten2017-11-07 10:43:42
اسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير ✋🏻💞💐
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14 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-07 10:39:36
صباح الخير هيفاء⚘ صباح الخير للجميع⚘ صباح الخير لمن وصلته هذه الرسالة⚘.
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13 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-07 10:38:45
تجنبوا الالفاظ البذيئه .. قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.. اكتبوا مايرضي الله ورسوله..وتجنبوا الهمز واللمز والقيل والقال والخوض في الاعراض .. واتقوا الله في السنتكم
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( عدد التعليقات 17,806 )12 - هيفاء @
فكّرت بالدنيا أثرها رخيصه ؟! نمسي ونصبح والنتيجه على وين؟ يأهل النفوس اللي عليها حريصه !! القبر عرضه متر والطول مترين ...
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( عدد التعليقات 17,806 )11 - هيفاء @
عندما يتحدث الشخص عن الفقد فالجميع يعتقد إنه يقصد الحب متناسين أن الفقد يشمل الأهل الأصدقاَء الأحلام (( والنفس)) أحيانا...
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( عدد التعليقات 17,806 )10 - هيفاء @
مؤلم للانسان ان يكتشف انه فاشل في جعل اقرب الناس له ان يفهمه ويصبح بينه وبينهم جدار يحجب رؤية الحقيقه
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9 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-07 10:35:47
قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.. احفظوا السنتكم عن الغيبه والنميمه والشتم والسخريه والحقد والظلم.. راقبوا الله فيما تكتبون .. تجنبوا الاذى والاساءة والاهانة للاخرين
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8 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-07 10:33:56
قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ..اتقوا الله فيما تكتبون.. اكتبوا مايرضي الله ورسوله.. تجنبوا مايغضب الله ورسوله.. تجنبوا السب والشتم والقذف وسوء الظن.. واتقوا الله
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( عدد التعليقات 17,806 )7 - هيفاء @
هل وجدت حل ..؟؟ نعم ماذا فعلت ..؟؟ ~ دعوت الله و كفى بِ الله وكيلا ~
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( عدد التعليقات 17,806 )6 - هيفاء @
اللهم امنحني القوة لِ أقاوم نفسي والشجاعة لِ أواجه ضعفي واليقين لِ أتقبل قدري و الرضا لِ يرتاح عقلي و الفهم لِ يطمئن قلبي 🙏
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5 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-07 10:31:24
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭تحياتي لكم ولكنّ أجمعيين🎭الحمد لله شخصيا لا أتذكر أن رميت الساحة الرياضية بالحجارة🎭وأعترف انني يوميا أرمي كيان نادي النصر بأقذر العبارة🎭معكم/ المهرج الطاقية رشيد🤡🤚
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( عدد التعليقات 17,806 )4 - هيفاء @
تنام باكياً و تموت قهراً من أفعالهم و تتوعد بِ إهمالهم .. لكن حين تُحادثهم تنسى كل شيء و تبتسم ..! هذا م يسمى بِ بياض القلب .. هكذا أنا 😔
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( عدد التعليقات 17,806 )3 - هيفاء @
لا يكون القلب الوسيم وسيما إلا بالنيه الصادقه هو وسيم بالجمال الداخلي الذي يحمله من صفاء وطهاره وحب وخير
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( عدد التعليقات 17,806 )2 - هيفاء @
ربي في صبآح هذا اليوم اكتب لنا أوقاتًا جميلة ، أسعدنا بتفاصيلهآ و اغمرنآ بخيرگ الذي لا يفنى
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( عدد التعليقات 17,806 )1 - هيفاء @
يكفيك أن تستيقظ بخير لا يقف على رأسك طبيب ولا يبكي بجانبك صديق ولا يضعف جسدك لتأخير دواء،فلا تنسى أن تشكرالله..💜 صباح الخير..
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