الراشد: خيارات الحرب مع إيران!
صحيفة المرصد : تناول الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط “عبد الرحمن الراشد” جبهات المواجهات مع إيران وحلفائها الرئيسيين وتداعيات الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض.
الصاروخ الحوثي على السعودية
وقال الراشد: تتزايد جبهات المواجهات مع إيران وحلفائها الرئيسيين. فالصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية تطور عسكري خطير لا يمكن فصله عن الصراع الإقليمي مع إيران في لبنان وسوريا والعراق. وقد فشلت السبل الدبلوماسية بسبب الرفض المستمر من الإيرانيين في إخراج قواتهم وميليشياتهم من سوريا، وسبق أن رفضوا الخروج من العراق الذي يعملون فيه عسكرياً، وآخر المعارك التي يقودونها الزحف الأخير على إقليم كردستان.
إيران وإدارة المعارك
وأضاف الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “خيارات الحرب مع إيران” قائلاً: إيران تدير المعارك عن بُعد، في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وقد فشلت دول المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة، في تبني سياسة تتناسب واستراتيجية إيران في التمدد والسيطرة من خلال وكلائها. الأميركيون الذين دفعوا أثماناً مكررة بسبب تفجيرات واغتيالات «حزب الله» اكتفوا بمواجهة الوكيل نفسه، من خلال خطف أو اغتيال متورطين أو قيادات في الحزب. وكذلك فعلت مصر ودول الخليج التي اكتفت في السابق بالتضييق سياسياً واقتصادياً على «حزب الله».
أسلوب إيران في الأزمات
وتابع “الراشد” قائلاً: إيران تضطر الخصوم إلى إحدى سياستين؛ مواجهة المصدر نفسه مباشرة، وهو النظام الإيراني، أو خلق وكلاء «بروكسيز» إقليميين والدخول في حروب الوكالات. من المستبعد وقوع الخيار الأول؛ أي حرب مع إيران، إلا في حالة دفاعية، هجوم منها مسلح مباشر، وهو ليس أسلوب طهران في إدارة أزماتها. حتى عندما فقدت إيران ثمانية دبلوماسيين، وغيرهم في كمين من قوات «طالبان» في مزار شريف بأفغانستان أواخر التسعينات، لم تدخل في حرب هناك، بل عمدت إلى بناء ميليشيات محلية هناك بصبر واستمرارية.
هيمنة إيرانية
وصرح “الراشد” أنه رغم الهيمنة الإيرانية الواضحة في ساحات مثل العراق، فإن الجيش العراقي لا يستطيع مواجهة القوى المحلية المسلحة الموالية لإيران، وذلك بحكم تعدد قياداته السياسية ونفوذ إيران الطاغي. ومن الواضح أن لإيران دوراً كبيراً في توجيه القوات العراقية، و«الحشد الشعبي» تحديداً، لتصفية الوجود الكردي في كركوك وخلفها، وهي معركة إقليمية مهمة وليست عراقية فقط. وهذا لا يعفي الأكراد من أنهم ارتكبوا أخطاء سياسية وعسكرية جسيمة في هذه الأزمة، نتيجة مشروع الاستفتاء على الاستقلال، واستغلها الإيرانيون للزحف على المناطق الحيوية؛ بترولية وجغرافية.
صراع الميليشيات
وأكد “الراشد” أنه لن تجد الدول بداً من اللجوء إلى التوازن عبر صراع الميليشيات. الآن تدخل سوريا مرحلة ترتيبات الحكم، وأهمها السيطرة على الأرض. الميليشيات الإيرانية تقوم بعمليات إعدامات كبيرة بين الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها، وهي غالباً معارضة في السابق. تريد من خلالها الإمساك أمنياً في مناطقها، نظراً لأن النظام السوري لم يعد يملك قدرات عسكرية وأمنية كافية لبسط نفوذه.
وفِي هذه الظروف ستجد الدول الإقليمية أنها تواجه مشروعاً إيرانياً ضخماً يستخدم سوريا للسيطرة على سوريا نفسها، والعراق ولبنان، ولاحقاً ما وراء الحدود. وفِي مقابل هذه السياسة لا توجد وسيلة لإزاحة إيران أو إضعافها مهما وعد الروس أو النظام السوري نفسه. هنا من المتوقع أن تتحول سوريا إلى دولة ميليشيات أيضاً.
سياسة الوكلاء مربحة
وأوضح “الراشد” أنه بالنسبة للإيرانيين فسياسة الوكلاء مربحة، فهم يعتبرون استثمارهم في «حزب الله»، وهو أغلى مشروع والأطول زمناً؛ يكلفهم نحو سبعمائة مليون دولار سنوياً، عبارة عن جيش متقدم. وبالنسبة لوكلائهم في اليمن الحوثيين (أنصار الله)، فإن السعر أرخص، حيث قد لا يكلفهم المحارب دولارين في الأسبوع.
الخاتمة
واختتم “الراشد” مقاله قائلاً أعود إلى بداية الحديث، وهي أن المواجهات تتسع مع تمدد إيران وعدم وجود رادع لها. وتصبح أكثر خطورة كما رأينا في نجاحها بإضعاف معسكر الحريري في لبنان، وتعزيز قدرة الحوثيين الصاروخية التي تهدد قلب السعودية مباشرة. وبسقوط خيار المواجهات العسكرية المباشرة ضد إيران، الأمر الذي لا أحد يرغب فيه، فإن تعزيز قوات الميليشيات المحلية في الدول المضطربة يبدو أنه الطريق المفتوح الوحيد.
التعليقات
32 - الثقفي 2017-11-07 12:32:14 امريكا تكذب وتبيع كلام ***ولن تحجم ايران او ميليشياتها 😎...... 🖒🖒🖒🖒🖒🖒
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تعليق مخالف
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امريكا تكذب وتبيع كلام *** ولن تحجم ايران او ميليشياتها 😎
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ايران هي سبب الفوضي في الدول العربيه قسم بالله ضررها على العرب اكبر من اسرائيل بل هي اوصخ من اليهود ايران يبغلها قوت نيران تضرب مفاصلها ايران يبغلها هروشيما العصر الحديث لعنت الله عليهم
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ادعموا الاحواز والبلوش والاكراد واصنعوا منهم ميليشياته تقاتل داخل ايران وتشغل النظام الايراني بداخله وتضعفه 😎
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شوفوا حلول غير الحرووب.. فالحرووب لن تحل الخلاف بل ستزيد الطين بلة.
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الحل ضرب ايران بقنابل اشبه بهيروشيماء
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يسلم عليكم ابوي الله يحفظه ويقول انه من سنه 1979م حلمه أن إيران تكون غير موجوده على الخريطه أو تحجيم وتقزيم الخميني وشلته
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اول مرة قلم الحقيقة يتكلم صح..👍👍👍👍👍
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استمرار الحروب في الدول المضطربة سيودى الى مزيد من القتلى من المواطنين بس الدول ايش همها مصالحها اولا
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امريكا ليست بغباء **حتى تدخل فى حرب مباشره مع ايران فهى لا تحب تكرر فشلها فى فيتنام و كوريا و غيرها من الحروب الفاشله امريكا كل همها الفلوس و حلب المزيد من الفلوس
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يا تعليق 21 اذا المساله على الدفع فلا احد يسبق العرب دفيعه درجه اولى
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سوال لماذا ضعف معسكر الحريري لو كانت هناك رويه واضحه و خطه مدروسه
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الأمريكان مع من يدفع على طول
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حاب واحد بس عرفنى من هي المعارضه في سوريا هل الكاتب يتحدث عن من فى الخارج ام من فى الداخل الكل يعلم من فى الداخل و ان من فى الخارج لا يمثلون من فى الداخل
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كذبت ياقلم الكذب
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هناك نقطة ظعف لايران وهي امداد الاحوازبين بالسلاح حتى يتمكنون من ردع ايران من توسعها وقطع يدها
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قلم الحقيقهقلم الحقيقهقلم الحقيقهقلم الحقيقهقلم الحقيقهقلم الحقيقهقلم الحقيقه
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اذآ أستطيع القول أن هناك سياسة أمريكية كلامية يتبعها البيت الأبيض مع بلادنا لاتغني ولاتسمن وتحاول كسب مزيدآ من الوقت وما تهديداتهم للعدو الايراني الا مضيعة للوقت طالما لانشاهد على أرض الواقع ترجمة لها
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بينما بالأمس القريب حضرت جميع اتفاقياتنا وتوقيعاتنا لبلادنا مع الأمريكيين في جميع وشتى النواحي واليوم نشاهد مقابل كل ذلك غياب تام من قبلهم عن مساندتهم لبلادنا في حربها ضد العدو الحوثي الايراني.لماذا؟؟
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وهنا يحق لنا أن نتسائل أين هي الطائرات الأمريكية العملاقة راجمات القنابل التي تزن الأطنان لم تشارك في مجهودنا الحربي ضد الحوثي الايراني لدك معاقله وتحصيناته على كامل مساحة اليمن وبجوار حدودنا معه.
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والله مصيبه هذي وايش الحل مع ايران عشان نتخلص من هذي المصيبه المفروض يفتح ابواب التجنيد الطوعي والاجباري حتى نكون في حالة استعداد تام لهذي المصيبه يجب التخلص من ايران باي ثمن حتى نرتاح ويرتاح العالم .
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يجب قصف قلب العاصفة طهران بكل ما اوتبنا من قوة. منظومة الثاد والاس 400 الدفاعيتان هي مقدمة لعمل هجومي كبير على ايران واذنابها.
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فالمثلث العدواني التركي والايراني والقطري ضد بلادنا يراقب ويتابع سخونة المعارك على حدودنا الجنوبية ويرفد مخلبهم الحوثي بكل مايستطيعه من جهد في حربه ضد بلادنا بينما النسر الأمريكي يتفرج وقد أصابه الشلل
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الله يبعد عننا الحروب بفكرو بعض الناس انا الحروب شرب قهوه أو فترة تنزه أو رحله قصيره خليك بس في بيتك اكل رز يعني مافي تهتم أطفال وسفك دما ولا تحمل نسا وهتك أعراض حمدا ربكم على الأمن والأمان
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ومن يعتقد أن النظام القطري والتركي والايراني وأتباعهم وعصاباتهم لايتكتلون في محور للشر والعدوان على بلادنا فهو اما شخص جاهل أو أنهم عدو يشارك هذه الدول سياساتها العدوانية ضد بلادنا كالأخونجية والصفوية
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كذلك لاننسى الموقف الأمريكي الضبابي والمخزي في موقفها مع النظام القطري للحمدين وتميم وسياساتهم التخريبية في المنطقة والمعادية لدوله الخليجية في المنطقة.كل ذلك لم يعد مفهومآ ولامقبولآ من الأمريكيين.
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خصوصآ أن بلادنا تحمل على عاتقها الجهد الأكبر في حربها الشرعية على العدو الحوثي مخلب الايرانيين في اليمن.فليس من المعقول ولا المقبول أن يشاهد الأمريكيين كل ذلك دون تحرك فعلي من جانبهم للتصدي للايرانيين
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أما اذا كانت السياسة الأمريكية في المنطقة سياسة مراوغة نسمع منها جعجعة ولانرى طحينآ وتريد من بلادنا أن تتحمل كامل الجهد والعبىء في مواجهة ايران دون تدخل قوي ومباشر في هذا الجهد فانه يضع علامات استفهام
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للرد على ايران وعدم التهور وعدم الاستعجال ، مع اننا نتمنى قصف عزب الشيطان في لبنان ، الحين خسرنا أموال طائله لدعم لبنان واخرتها البنانيين مسلمين الدول لمليشيات الحزب . لذلك يجب قصف هذا الحزب وإنهائه
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اذا كان الأمريكيين جادين وعند أقوالهم وسياساتهم تستهدف السياسة الايرانية في المنطقة فعليها التحرك فورآ وعاجلآضد حزب الله وقصف جميع مقراته وثكناته العسكرية على كامل التراب اللبناني بالاشتراك مع اسرائيل
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حكومة الملالى واذنابها تعى تمام مامعنى مواجهة السعوديه عسكريا .ولم بنسو إسقاط طائرتين حربيه ايرانيه فى بحر الخليج العربى خلال الحرب العراقيه الايرانيه من قبل الطائرات السعوديه 🇸🇦✌️
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الحل إنذار حكومة لبنان وتهيئة الشارع اللبناني لذلك ثم قصف مقرات حزب الله في لبنان وتقوية فصائل لبنان الأخرى بالسلاح فقط لغة المال لا تفيد في أرض المعركة
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الناس قاعده تشتغل انتى ****
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