“الحريري” يغادر السعودية ويتوجه لهذه الدولة الخليجية!

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صحيفة المرصد: أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن توجهه إلى أبوظبي قادما من الرياض في إطار جولة لشرح ملابسات استقالته من منصبه والظروف التي دفعته إلى الاستقالة والتشاور في التداعيات الناتجة عنها، وفقا لمصادر في قصر رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل في الرياض.

وتقطع هذه الجولة شائعات روجها الإعلام الإيراني وإعلام القوى الحليفة له عن أن إقامة جبرية فرضت على الحريري في الرياض وأنه أجبر على الاستقالة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل أمس الحريري بحضور عدد من الوزراء السعوديين.

يذكر أن الحريري أعلن مطلع الأسبوع في خطاب متلفز من السعودية استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان. وقال الحريري في كلمة الاستقالة :”لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي، الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال (رئيس الوزراء الراحل) رفيق الحريري”.

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