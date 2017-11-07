“الحريري” يغادر السعودية ويتوجه لهذه الدولة الخليجية!
صحيفة المرصد: أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن توجهه إلى أبوظبي قادما من الرياض في إطار جولة لشرح ملابسات استقالته من منصبه والظروف التي دفعته إلى الاستقالة والتشاور في التداعيات الناتجة عنها، وفقا لمصادر في قصر رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل في الرياض.
وتقطع هذه الجولة شائعات روجها الإعلام الإيراني وإعلام القوى الحليفة له عن أن إقامة جبرية فرضت على الحريري في الرياض وأنه أجبر على الاستقالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل أمس الحريري بحضور عدد من الوزراء السعوديين.
يذكر أن الحريري أعلن مطلع الأسبوع في خطاب متلفز من السعودية استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان. وقال الحريري في كلمة الاستقالة :”لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي، الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال (رئيس الوزراء الراحل) رفيق الحريري”.
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التعليقات
ليه ماسافر الي لبنان او فرنسا
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الله يستر عليه ويحفظه الحريري رجال طيب
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الان الحريري ليس له اي صفه رسميه بعد الاستقاله رجل اعمال ليس الا
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وكان في إستقباله ضاحي خلفان
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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السعودبه الامارات قلب الامه ورؤيه واضحه يقودان العالم العربي والاسلامي الى الخير ولكا تاكيد ستلقى النصح الدعم الاماراتي كما اخذت الوعد والدعم السعودي
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الله يرحمنا و يحمينا من الفتتن
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اللة يحفظ سيدي وتاج راس الشعب محمد بن سلمان ****
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ت ١ والله وما قالت.
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الله يستر عليه بالسلامة
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الله يحفظه بحله وترحاله،، هدا أكبر رد على مثيري الفتن والاعداء بالاشاعه بأنه (( موقوف)) مع المتهمين بالفساد
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والله مادرينا عنه يجي ولا يروح ؟
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المفروض يسافر الي لبنان.
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الله يلطف فيك ويعينك ماهيخلصك ويخلص لبنان من هذا الهم القابع على صدوركم وصدر العرب الا الخلاص من حزب اللهوت وبعدها تعيش انت ويعيش العالم العربي بامان واطمئنان هذه يد ايران ويجب قطعها باسرع وقت.
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يعلم مدى كراهية الشيعه للسنه يعني لو مسكوا الحكم في لبنان الله يستر السنه. الشيعه وماادراك مالشيعه ****
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