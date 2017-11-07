رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “الحريري” يغادر السعودية ويتوجه لهذه الدولة الخليجية!

“الحريري” يغادر السعودية ويتوجه لهذه الدولة الخليجية!

“الحريري” يغادر السعودية ويتوجه لهذه الدولة الخليجية!
حجم الخط A A A
المرصد 19 3٬882 1 ساعة

صحيفة المرصد: أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن توجهه إلى أبوظبي قادما من الرياض في إطار جولة لشرح ملابسات استقالته من منصبه والظروف التي دفعته إلى الاستقالة والتشاور في التداعيات الناتجة عنها، وفقا لمصادر في قصر رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل في الرياض.

وتقطع هذه الجولة شائعات روجها الإعلام الإيراني وإعلام القوى الحليفة له عن أن إقامة جبرية فرضت على الحريري في الرياض وأنه أجبر على الاستقالة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل أمس الحريري بحضور عدد من الوزراء السعوديين.

يذكر أن الحريري أعلن مطلع الأسبوع في خطاب متلفز من السعودية استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان. وقال الحريري في كلمة الاستقالة :”لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي، الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال (رئيس الوزراء الراحل) رفيق الحريري”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - الشمري
2017-11-07 12:33:46
ليه ماسافر الي لبنان او فرنسا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ابو شدا
2017-11-07 12:30:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - المتيم
2017-11-07 12:28:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - برق نجد
2017-11-07 12:16:59
الله يستر عليه ويحفظه الحريري رجال طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - 77
2017-11-07 12:06:27
الان الحريري ليس له اي صفه رسميه بعد الاستقاله رجل اعمال ليس الا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-07 12:04:27
وكان في إستقباله ضاحي خلفان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - فيصل .......
2017-11-07 11:54:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-07 11:51:26
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-11-07 11:51:20
السعودبه الامارات قلب الامه ورؤيه واضحه يقودان العالم العربي والاسلامي الى الخير ولكا تاكيد ستلقى النصح الدعم الاماراتي كما اخذت الوعد والدعم السعودي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - 77
2017-11-07 11:51:03
الله يرحمنا و يحمينا من الفتتن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - كبير ورئيس لجنة المعلقين
2017-11-07 11:47:40
اللة يحفظ سيدي وتاج راس الشعب محمد بن سلمان ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-07 11:42:54
ت ١ والله وما قالت.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - Ymni mahbob
2017-11-07 11:41:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الحارة
2017-11-07 11:41:24
الله يستر عليه بالسلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - المهاااااااا
2017-11-07 11:40:00
الله يحفظه بحله وترحاله،، هدا أكبر رد على مثيري الفتن والاعداء بالاشاعه بأنه (( موقوف)) مع المتهمين بالفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - alhwawe
2017-11-07 11:33:31
والله مادرينا عنه يجي ولا يروح ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - الشمري
2017-11-07 11:32:32
المفروض يسافر الي لبنان.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - ابويزيد
2017-11-07 11:31:07
الله يلطف فيك ويعينك ماهيخلصك ويخلص لبنان من هذا الهم القابع على صدوركم وصدر العرب الا الخلاص من حزب اللهوت وبعدها تعيش انت ويعيش العالم العربي بامان واطمئنان هذه يد ايران ويجب قطعها باسرع وقت.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - محمد الرويلي . الحدود الشمالية / عرعر .
2017-11-07 11:26:40
يعلم مدى كراهية الشيعه للسنه يعني لو مسكوا الحكم في لبنان الله يستر السنه. الشيعه وماادراك مالشيعه ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Waleed الوليد

اتفق مع التشهير ولكن الجلدة قصدي الجنسية لاتهم طالما ان هناك عيون ساهرة وشعب متع...
بواسطة : سهم

طيب !!! ***اللي عطته صورها ودردشت معه من الأول !!! وش عقوبتها ؟؟ ، ووين ولي أمره...
بواسطة :

يافاتن بخت الي مسكون في قلبتس صادزن حبك ليت وحدتن تحبني وتكتب عني مثلتس...
بواسطة : ابو شدا

32 - الثقفي 2017-11-07 12:32:14 امريكا تكذب وتبيع كلام ***ولن تحجم ايران او ميلي...
كتاب الرأي
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
112 0
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
70 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
110 0
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
104 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
58 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
137 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
334 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
185 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
103 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
153 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
165 2
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
161 3
mm

عادل التويجري

الماضي !
308 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
648 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
571 4
mm

عادل التويجري

القرار !
391 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
437 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
430 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
397 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
139 0
الاخبار الدولية
أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

 المرصد 15 5٬204 11 ساعة
بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

 المرصد 23 6٬159 12 ساعة
شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

 المرصد 8 4٬952 12 ساعة
وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرها

 المرصد 5 982 13 ساعة
المرصد الرياضي
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 49 11٬433 7 ساعات
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 9 2٬845 12 ساعة
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

 المرصد 48 2٬689 12 ساعة
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 66 9٬327 17 ساعة
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 79 2٬977 5 ساعات
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 66 8٬411 14 ساعة
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬777 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬174 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 21 6٬389 16 ساعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬772 يوم واحد
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬230 يومين
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬448 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

 المرصد 54 6٬476 12 ساعة
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

 المرصد 22 6٬837 15 ساعة
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 40 6٬200 يوم واحد
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬727 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬942 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬916 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬636 7 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬525 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬847 يومين
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬463 4 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬673 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬843 6 أيام
اخبار اقتصادية
شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيانات حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

 المرصد 27 7٬624 9 ساعات
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

 المرصد 27 7٬044 16 ساعة
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !

 المرصد 8 5٬101 يوم واحد
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 29 4٬642 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬485 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 809 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬350 شهر واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬256 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 6٬964 يوم واحد
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬552 3 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬586 3 أيام
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬554 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 112 1٬289 2 ساعتين