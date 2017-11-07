لأول مرة.. “المالكي” يكشف عن مواقف جمعته مع نائب أمير منطقة عسير..وردة فعله عندما صاحت سيدة على المسرح!-فيديو

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صحيفة المرصد:كشف الفنان فايز المالكي لأول مرة عن عدة مواقف جمعته مع نائب أمير منطقة عسير الراحل الأمير منصور بن مقرن، تتعلق بأعماله الخيرية ومواقفه الإنسانية، مشيراً إلى أن الأمير الراحل كان له تبرعات مليونية لصالح سجناء عسير والفقراء والمحتاجين.

وأضاف في مقطع مصور أنه حين كان في لجنة التراحم خلال رمضان الماضي، أكد له الأمير وجود نحو 260 سجينا لا بد من أن يتناولوا الإفطار مع أهاليهم، وهو ما يتطلب جمع تبرعات كبيرة لسداد ديونهم تبلغ قرابة 13 مليون ريال، لافتا إلى أنه بالفعل جُمع وقتها نحو 16 مليون ريال، وتبرع الأمير وقتها بأكثر من ثلاثة ملايين عنه وعن والده وأبنائه.

وأكد أنه أثناء وجوده على المسرح صاحت سيدة فقيرة بأن عليها ديناً نحو 165 ألف ريال، فسدد عنها الأمير من حسابه الخاص ديونها، وعندما أتت إحدى الأمهات وأبلغته بأن ابنها سجين بسبب دين 260 ألفاً، فأبلغها الأمير منصور بأن ابنها سيفطر معها في اليوم التالي من شهر رمضان الماضي، وبعد أن غادرت قال الأمير لمرافقيه لا بد أن يلحق بها ابنها ليتسحر معها الليلة.

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