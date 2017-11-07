ولي العهد:إيران ضالعة في عدوان عسكري مباشر على المملكة

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صحيفة المرصد-واس:تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وقد أعرب وزير الخارجية البريطاني عن إدانته إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض، واستنكاره الاستهداف المتعمد للمدنيين، مؤكدا وقوف بريطانيا مع المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.

من جهته أكد سمو ولي العهد أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة .

كما جرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية.

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