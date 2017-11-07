ولي العهد:إيران ضالعة في عدوان عسكري مباشر على المملكة
صحيفة المرصد-واس:تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وقد أعرب وزير الخارجية البريطاني عن إدانته إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض، واستنكاره الاستهداف المتعمد للمدنيين، مؤكدا وقوف بريطانيا مع المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.
من جهته أكد سمو ولي العهد أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة .
كما جرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية.
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التعليقات
ايران ضالعه 100%.وظالمة 500%.. ..كيف نسوي!هل نواجه مباشرة.. أو نحفر لها!.نحفر..نحفر...نحفر..ثم تسقط بالحفره😄والحفره قبرها😨ثم ندفنها😲.وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
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تعليق ١ ***
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ايران تعلم ان الدور كان عليها بعد العراق ولذلك اشعلت الشرق الاوسط بصرعات طائفيه كي تبعد الهجوم عليها او تدميرها ومن الفتن التي حرصت على ايقادها تدمير المراقد الشيعيه في العراق ونسبها الى اهل السنه
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يجب اجتياح صنعا عسكريا واحتلالها وانهاء التمرد الحوثي . نصيحة لوجه الله لا تتركون الامر هاكذا . سكوتنا بهذا الشكل خطير وليس في صالحنا . ايران تدعم الحوثي ، والحوثي في صنعا وحنا ساكتين وندافع
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والله كلام خطير واستعدو يالربع علوم جايتكم قريب ان شاء الله زوال ايران قريب قريب قريب بحول الله وقوته ان شاء ذلك وسيرتاح العالم من شر المجوس الى الابد ان شاء الله ومن شر فتنهم كل همهم الفتنه القتل.
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ايران نمر على ورق ولا تستطع مواجهة المملكة الا عن طريق اذنابها المرتزقه في بلاد الشام والعراق واليمن ولبنان وقله قليلة منهم تعيش في البلاد الخليجية بالتجنّس . أسأل الله أن يكفي بلاد الحرمين شرورهم
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لابد ان تكون هناك حرب مباشرة مع العدو الاكبر للسعودية ودول الجوار فالابد من قطع راس الحرباء
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(((((( لنا ثأر ((مكة _المكرمة)) المرتجى منذ زمن وثأر _الرياض المتزايد ))))
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ليش السي واغلب الدول العربية اللي ندعمهم بالمليارات سنويا ولنا افضال عليهم لاتعد ولا تحصى ماتقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران تضامنا واحتجاجا ع حروب عصابات الملالي بالدول العربية
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(((((( الدخول مع ايران في حرب مباشرة ... يعتبر كسر انياب وقطع رأس الافعى ..... وافضل من البقاء في الحروب الصغرى وتقطيع اذنابها المتلونه )))))
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تعليق 12 رأي****
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نحن مع حكومتنا نكون اولا نكون سلمان قائد وابنه ولي عهد ونحن كلنا جيش لقيادتنا وبلدنا وامننا نرفض المزايدة على تلاحمنا اللهم احفظهم بحفظك العدورافضي هتك كل الاعراف الدولية ولن يرعوي رياح الشرق له دمار
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ليش السي واغلب الدول العربية اللي ندعمهم بالمليارات سنويا ولنا افضال عليهم لاتعد ولا تحصى ماتقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران تضامنا واحتجاجا ع حروب عصابات الملالي بالدول العربية
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اضربو ا ايران مباشرة
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ارجو ان يتم دعم الاكراد والاحواز فهم كفيلين بالفوضى بايران
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المفروض أن لا نسكت لهم و نسارع بغزوهم و إحتلال على الأقل نصف إيران لإعطائهم درس ما ينسونه أبد ولا أتوقع سنحتاج أكثر من ساعات فقط
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زودوا بصواريخ ليتم اطلاقها على المجوس والسن بالسن والبادي اظلم
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جئتك من عند #رجالٍ_دقاقٍ، يركبون #خيلاً_عتاقاً، أما الليل #فرهبان، وأما النهار #ففرسان، Οὐρανός إن شاء #الله - منتظرين الإشارة يا #وجه_السعد
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كلام عجبني وحصل مع صدم(8 - عاادل) لغرب وأمريكا مثل أبليس يزينلك ويغويك واذا وقعت في المشكلة تبرأ منك وابتعد عنك. فأرجوا الحذر ثم الحذر ثم الحذر يجيب الحذر ثم الحذر الوطن غالي غالي من روح حقبأني علم
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لانريد حروب نريد نعيش بسلام وحب نرجو ان نتعلم من التاريخ ان الحرب ليست حل العالم يقف امام حكومة ايران وتاتي حكومه جديده بانتخابات يختارها الشعب ايراني
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الغرب وأمريكا مثل أبليس يزينلك ويغويك واذا وقعت في المشكلة تبرأ منك وابتعد عنك. فأرجوا الحذر ثم الحذر ثم الحذر
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الله ينصرنا عليهم ويحفظ بلادنا من كل مكروه
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ايران لا تستحق لقب دولة لأن عقلها وفكرها هو عقل ارهابي الله ينصر قادتنا ويحمي وطنا الغالي
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عاطمهم الكاوي ياولي العهد ايران مثل الحنشه بس توش في مكانها
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اللهم ارنا بإيران عجايب قدرتك وسلط عليهم عذابك الذي لا يرد . والحق بهم الحوثيين وحزب الشيطان . امين
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الله يقويك ،، قد المسيرة ونحن معك ،، تبي نغزي طهران غزيناها ،،
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طهران تحتاج إلى قصف ايران نمر من ورق ايران أوهن من بيت العنكبوت
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من زمن وهى ضالعه بالعدوان يبيله ردعه موجعه من اف 16 تاخذ لفه علم مفاعلاتهم النوويه تنثره وتعود
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