هذا ما فعله الشهيد “حدادي” فني طائرة “البلاك هوك” المنكوبة قبل إقلاعها -صور

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صحيفة المرصد: ظهرت تفاصيل جديدة عن فاجعة طائرة عسير، التي انتهت بوفاة نائب أمير المنطقة والوفد المرافق له؛ حيث تجلى دور الوكيل رقيب الشهيد عبدالله علي حدادي فني الطائرات.

ووفقا لـ”سبق”، بدأ “حدادي” دوره في التأكد من جاهزية طائرة “البلاك هوك” المنكوبة قبل إقلاعها؛ وقام بربط أحزمة كل ركاب الطائرة، وغادر معهم ليكون فني الطوارئ بالطائرة.

والشهيد “حدادي” هو من منسوبي وزارة الدفاع، ويعمل فني طائرات برتبة “وكيل رقيب”، والعائل الوحيد لوالدته؛ التي يسكن معها بخميس مشيط.

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