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هذا ما فعله الشهيد “حدادي” فني طائرة “البلاك هوك” المنكوبة قبل إقلاعها -صور
صحيفة المرصد: ظهرت تفاصيل جديدة عن فاجعة طائرة عسير، التي انتهت بوفاة نائب أمير المنطقة والوفد المرافق له؛ حيث تجلى دور الوكيل رقيب الشهيد عبدالله علي حدادي فني الطائرات.
ووفقا لـ”سبق”، بدأ “حدادي” دوره في التأكد من جاهزية طائرة “البلاك هوك” المنكوبة قبل إقلاعها؛ وقام بربط أحزمة كل ركاب الطائرة، وغادر معهم ليكون فني الطوارئ بالطائرة.
والشهيد “حدادي” هو من منسوبي وزارة الدفاع، ويعمل فني طائرات برتبة “وكيل رقيب”، والعائل الوحيد لوالدته؛ التي يسكن معها بخميس مشيط.
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التعليقات
21 - الجبيري2017-11-07 14:54:07
الله يرحمهم جميع
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20 - ام ريان2017-11-07 14:48:59
الله يرحمه ويغفر له
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19 - العنزي2017-11-07 14:37:50
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18 - القوة لله وحده2017-11-07 14:30:23
الله يرحمه برحمته الواسعه وان يجعله مع الشهداء والأولياء والصالحين وان يجبر مصاب امه وان يتولاها برعايته ***
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17 - مواطن غيور2017-11-07 14:28:00
الله يرحمه رحمه الله الله هُو الي يعلم انه علام الغيوب
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16 - غريب الدار2017-11-07 14:16:05
الله يرحمهم جميع ***
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15 -2017-11-07 14:06:51
الله يرحمهم جميعا.....
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14 - الستيني2017-11-07 14:02:29
الله يرحمهم جميعا ، هذه الدنيا ولا يبقى للإنسان الا العمل الصالح ،،،،
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13 - منصور الزعيم2017-11-07 13:49:21
رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين
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12 - ام الكرم2017-11-07 13:47:19
الله يرحمك ويرحم الجميع رحمة واسعة ويجبر مصاب اسرهم وذويهم .انا لله وإنا إليه راجعون
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11 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-07 13:46:31
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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10 - أبو سحاااب2017-11-07 13:43:37
عليه رحمة الله وجعل الجنة مثواه .الله يحسن عزاهم فيه ويجبر مصابهم .
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9 - ظامي اليل2017-11-07 13:38:53
الله يغفر لهم جميع.
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8 -2017-11-07 13:37:20
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7 - فنزولي2017-11-07 13:27:12
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6 - الحقباني2017-11-07 13:25:12
علم // جزالله من دعاءللمسلم وله أن شالله نصيب من الأجر ومن يقول امين علم
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5 -2017-11-07 13:24:36
اللهم ارحمه وغفر له ووسع مدخله وعوض شبابه بدخول الجنه وغسله اللهم بالماء البارد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يارحم الرحمين وجمعهم وولدته في الجنه وخلف عليها بالخلف الصال
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4 -2017-11-07 13:18:48
****رحمك الله ياحدادي.وان يجعل قبرك روضه من رياض الجنه.ان شا الله......
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3 -2017-11-07 13:17:43
الله يرحمه شاب لكن الموت حق يا من اسرفت على نفسك فلتتق الله
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2 - زاير2017-11-07 13:15:59
اللهم اعفر وارحمه واكرم نزله وعوض شبابه في الجنه يارب واجبر كسر والدته على فراقه واربط على قلبها وأرزقها الصبر وأجزل لها الأجر ياكريم
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1 - بحر12017-11-07 13:13:43
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