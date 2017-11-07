شاهد: شاب يدهس الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لشاب يدهس الخبز بسيارته لتفتيته، وسط ضحكات مرافقه الذي كان يصوره.

وأظهر المقطع الشاب وهو يتحرك بسيارته للأمام وللخلف على كمية من الخبز اليابس لتفتيته، وهو ما أثار استياء رواد التواصل، وطالبوا الجهات المختصة بالتوصل للشاب ومحاسبته.

واعتبر معلقون أن ما قام به الشاب يعد هدراً للنعمة، فيما قلل آخرون من الأمر، وقالوا إنه ربما يفتت الخبز ليطعمه للطيور أو لمواشٍ يمتلكها.

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