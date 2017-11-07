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شاهد: شاب يدهس الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!
صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لشاب يدهس الخبز بسيارته لتفتيته، وسط ضحكات مرافقه الذي كان يصوره.
وأظهر المقطع الشاب وهو يتحرك بسيارته للأمام وللخلف على كمية من الخبز اليابس لتفتيته، وهو ما أثار استياء رواد التواصل، وطالبوا الجهات المختصة بالتوصل للشاب ومحاسبته.
واعتبر معلقون أن ما قام به الشاب يعد هدراً للنعمة، فيما قلل آخرون من الأمر، وقالوا إنه ربما يفتت الخبز ليطعمه للطيور أو لمواشٍ يمتلكها.
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التعليقات
34 - من جيزان الفل2017-11-07 15:02:57
الظاهر يطحنه للبهم والطيور احنا نسويها لكن مو بهذه الطريقة في مكائن طحن الدنيا تطورت واذا مرة حطه بخيش واطحنه بالهون أما تدعسه بالكفر هذا امتهان للنعمة مايجوز الي تسويه النعمة زوالة بالمعاصي
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33 - فهد2017-11-07 15:01:36
الحمدالله على نعمه العقل
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32 - الملكي2017-11-07 15:00:50
مثل هذه الاشكال المفروض تنفى من الارض يدعس على النعمه الله لايبارك فيه والله نحن في نعمه في بعض الدول مو لاقيه قطعة خبز والمعفن هذا يدعس على الخبز
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31 -2017-11-07 14:59:39
نسال الله العافيه وان لا يبلانا بما فعل السفهاء منا
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30 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-07 14:58:42
كل شئ في الحياة له احترامه!. حتى النملة اذا رأيتها لا تطأها بقدمك!.. ..لكن! ياحكومة نبي تجنيد اجباري للشباب ..وحطوني مدرب محتسب عليهم..ﻷخليهم ان شاء الله زي الألف أ.
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29 -2017-11-07 14:58:15
ظني انه مر فوق خبز نزل اللي يصور يشوف ويتاكد هل مروا فوق خبز
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28 - ouedus2017-11-07 14:57:38
اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
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27 -2017-11-07 14:55:16
نسأل الله العافية والسلامة ... تبينوا تبينوا
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26 -2017-11-07 14:54:41
نسأل الله العافية والسلامة ... تبينوا تبينوا
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25 - وقت السحر2017-11-07 14:54:27
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)سورة التكاثر
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( عدد التعليقات 13,343 )24 - العنيد
رغم أنني أحسن الضن فيه ، ولكن مهما كان لايجب أن يفتت النعمه بتلك الطريقه المهينه أطلاقاً ، يوجد عدت طرق لتفتيت الخبز ، ولله أعلم
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( عدد التعليقات 13,343 )23 - العنيد
15 // بنت عفاش ،، هذا اخبار ماتخصك ،، انتي لو يدعس عليك مايهمك ،، انتي تاركه عرضك ،، وشرفك للحوثيين وجاي تتصفحين بالقرقره ،، لامكان لك هنا ارحلي ،، ودافعي عن عرضك ....
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22 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-07 14:50:48
والله العظيم أني ماعمري شفت راعي فور عقله برأسه كلهم مهبل وخبول وهذا واحد من منهم .
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21 - ام ريان2017-11-07 14:50:28
ياخوفي يجي وقت وندورها
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20 - زائره2017-11-07 14:46:46
ادرجال ناقصين عقل ولا كلمه انت واياه كل الفديوهات على وسائل التواصل تقول كذا. انت وش عندك
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( عدد التعليقات 31,185 )19 - برق _ الحرم
((((((( وما أكثر من يمتهن النعمة وهو يلهو ...... حتى ظهر دعس الخبز وغيره ))))))
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18 - المشتاقون للجنه2017-11-07 14:44:49
الحمد لله ( ولان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد ) ( ربما لا تواخذنا بما فعل السفاء منا )
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17 - غييييوووورررر2017-11-07 14:44:36
قال تعالى : وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
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16 - محمد الشرافي الدوسري2017-11-07 14:44:22
الحين ناكلها في لحانا يرتفع كل شي علينا من غلا الاسعار والسبب هذا المنظر الي يعطي ان كل شبعان ومن شبعته يدعس على الخبز الله يجعل عظامه تدخل في تريله يارب العالمين
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15 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-07 14:42:47
هذا اللي يصور وقاعد يضحك شكله يعطيها آنذاك
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14 - ابوسلطان.2017-11-07 14:39:39
الله لا يوفقكم تبون مجاعة الصومال عشان تعرفون قيمة النعمة يا** حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. 😡😡
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13 - Ymni mahbob2017-11-07 14:38:59
من ينيشهم نيش حتى يعرفون قيمه النعمه
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12 - خالد2017-11-07 14:38:42
كفر بالنعمه ... اتمنى ارساله افقر دوله افريقيه لمدة ٣ اشهر
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11 - hima2017-11-07 14:38:40
شكلو من نفس نوعية اللي يبلعوا كل انواع الكائنات الحيه المنتشرين عندنا,استهتار وعدم انسانيه.
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10 - ابوعبدالرحمن القحطاني2017-11-07 14:37:25
حسبنا الله ونعم الوكيل .. يجب محاسبته
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9 - فقير2017-11-07 14:37:01
لا اعلم ماذا سيحل بنا بسبب هؤلاء السفهاء لاكثرهم الله
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8 - العنزي2017-11-07 14:36:23
والله اذا لم تلقي السلطات القبض على هؤلاء الاوباش غير الله يعاقبنا. اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا.
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7 - ساهي2017-11-07 14:36:18
إلى الرد رقم 3 : هذا ليس رجل بل ذكر وليس كل ذكر رجل مانقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل
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6 - غازي بن شبيب2017-11-07 14:32:20
استغفر الله واتوب اليه امتهان النعمه حرام ترى النعمه زواله
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5 - **** خبول2017-11-07 14:28:12
واعتبر معلقون أن ما قام به الشاب يعد هدراً للنعمة . فرطو بالاعراض جت على خبز يابس
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4 - الستين602017-11-07 14:28:03
مكبرين الامر اجل قبل كيف يفكون القمحة من السنبلة وشاهدناهم بالحنادريه هلو المثاليات ها؛ذي كنية كبيرة لابد بالسيارة تفتيتها لاطعام الطيور اهل الهشتاق تبرعولة بالة تكسير الحبز
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3 - زائره2017-11-07 14:23:48
ياربي لا تسخط علينا هذى نعمه يابهايم خساره أنكم رجال
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2 -2017-11-07 14:23:32
الحشبش تمام
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1 - saeed2017-11-07 14:21:31
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
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بواسطة : من جيزان الفل
الظاهر يطحنه للبهم والطيور احنا نسويها لكن مو بهذه الطريقة في مكائن طحن الدنيا ت...
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