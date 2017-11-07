«بلومبرج» تكشف عن خسائر الوليد بن طلال والمملكة القابضة بعد «الحرب على الفساد»
صحيفة المرصد:نشرت وكالة “بلومبرج”، تقريراً عن الخسائر التي مُني بها الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بعد القرارات التاريخية بمحاربة الفساد، التي صدرت بموجب الأوامر الملكية مساء السبت الماضي.
وقالت “بلومبرج” في تقريرها، أن الأمير الوليد بن طلال خسر أكثر من مليار دولار خلال الـ 48 الساعة الماضية، بعد أن طالته حملة مكافحة الفساد التي شملت إيقاف أمراء ووزراء ومستثمرين كبار.
وذكرت الوكالة الاقتصادية أن صافي ثروة الأمير الوليد بن طلال تراجعت إلى 17.8 مليار دولار، بعدما خسرت “المملكة القابضة”، وهي شركة استثمارية أسسها الأمير الوليد بن طلال، نحو 1.3 مليار دولار من قيمتها السوقية، وأغلق سهمها تعاملات أمس الاثنين عند أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2011.
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التعليقات
فليخسر الوليد وأمثاله . وليكسب الوطن .. لاتهمنا خسارة الأشخاص فالوطن خسر الكثير بأسباب هؤلاء ****لوطنهم .. ولكن عزائنا الوحيد هي الهبه القويه للمنقذ محمد بن سلمان .. الذي لايخشى في الله لومة لائم
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باقي..البنوك...وحراميتها...وفاسدينها.
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اجل كم يكسب في ٤٨ ساعه هذا والله دعا الفقراء والمساكين ع الاغنياء وش تبون بذي المبالغ كلها
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اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا واعفر لنا وارحمنا
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اللهم لا تواخذنا بما فعل السفاء
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وحدوه يمهل ولا يهمل سبحانه
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وش ترجون من الليبراليين غير هكذا منهج وسلوك
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الحمد لله مع حزم خادم الحرمين ومتابعه ولي العهد بدات تتساقط الاقنعه****
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**** وهذه بدايه نهايته كم من شخص ذرفت عيناه الدمع ابان الاحد الاسود ***في الاسهم
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ما بني على باطل فهو باطل
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قيل واللَّهَ أعلم إنه كان يتصدق على أطفال الشوارع في مصر
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الله يعوض واللي يلقون عليه شي راح يحاسب ويرجع اي اموال اخذها بدون وجه حق واللي ماعليه شي يطلع وانتهينا - والله لايفرح عدو فينا ولا حاسد - من عرب الشمال المحتلون من المجوس او فلسطز او عهراقي
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خسر مليار وخسر الشعب 10 مليار في الأسهم لامقارنه
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يصبح الوزير او الامير في قضيه فساد ونهب وتعدي على أموال الدوله شي عظيم يصبحون وزراء وأمراء وفي رخاء وضحك وسرور ويصبح عليهم الصباح وهم في السجن لله درك ياسلمان نعم من تسول له نفسه هذا جزاه.
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لعدم النزاهة ولاقتطاع المخصصات بدون وجه حق تاخرنا كثيررررررررررا قالها القصيبي رحمه الله اتمنا ان يطال الامر قنوات الفساد والخراب من*** والله شوهت سمعة بلادنا ووطت روسنا
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صح يالعنيده من كان يتوقع لكن مع سلمان الحزم والعزم نتوقع كل شي
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((((( لاخسائر ولا غيره ......والدليل روتانا تقيم الحفلات وماردها من كثرتها الا نقص الفرق الموسيقية ))))))
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