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” مؤسسة النقد ” توجه المصارف بتجميد كافة حسابات الأشخاص الموقفين
صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي (ساما) أمرت المصارف بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق في قضايا فساد المال العام.
وأوضحت أن التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه فيهم أو إعلان براءتهم، مشيراً أن قائمة الاتهامات التي يتم التحقيق فيها، غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشار أن لجنة مكافحة الفساد تتمتع بسلطة التحفظ على الأصول في الداخل والخارج قبل الكشف عن نتائج التحقيقات.
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التعليقات
26 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-07 17:16:20
ستسأل يوم القيامة عن مالك💸 من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ ؟؟ فماذا ستقول حسبي الله ونعم الوكيل
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25 - هااااااامور2017-11-07 17:02:19
قصيمي معتق الله يصلحك . لاتستعجل جايهم الدور مع أبو سلمان الله يخليه ... والمثل يقول : رجل الديك تجيب الدكاديك ... هذا الفساد اللي نشوفه له سنين ضارب بأطنابه وسلسله طويله وتحتاج لوقت حتى يتم طيها
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24 - ظامي اليل2017-11-07 16:57:37
زلزال.بقوة 12درجه.بمقياس ملك الحزم والعزم.
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23 - مواطن2017-11-07 16:56:50
تعليق مخالف
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22 - الله ثم الملك والوطن2017-11-07 16:56:25
عليكم بمشائخ القبائل ستجدون مالا اذن سمعة ولا عين راءة
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21 - خيال الغضبا2017-11-07 16:55:13
أقسم بالله العظيم .. لم أشعر بالفرح مع أياً من ولاة أمرنا منذ عرفت هذه الدنيا !! بقدر ماشعرت به في عهد أبو فهد وولي عهده البطل محمد .. ياجعل عيني ماتبكيكم وياجعل أيامكم سنين .... موفقين
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20 - ..2017-11-07 16:45:06
كل يوم يزيد أعجابي بالأمير محمد بن سلمان هو رجل المرحلة فعلاً ..
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19 -2017-11-07 16:43:40
اقول هاذي مليارات ****، يرجعون الفلوس والقصاص ****
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18 - ..2017-11-07 16:42:59
وش دراكم يمكن حولوها لبنوك سويسرية والموجود بالمصارف السعودية يكون شيء بسيط ؟
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17 - -سلمان العدل والحزم2017-11-07 16:41:37
وزعوها على العاطلين والفقراء والمساكين ومن هم بمس الحاجة
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16 - مخاوي2017-11-07 16:37:23
ياسلمان حكمت فعدلت مامنت فنمت فاليبارك فيه الله انت وابنك ايدكم الله بنصره ***
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15 - نمر 902017-11-07 16:30:48
اللهم اننا نسالك العافية يصبحون اغنياء ويمسون فقراء سبحان من يغير ولايتغير
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14 - الى 72017-11-07 16:29:30
احترم اخاك المسلم
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13 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-07 16:21:47
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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12 - متابع المرصد2017-11-07 16:13:20
الفساد الاداري هو ام الفساد ومظلته وهو اشد فتكاً واكثر ضرراً من اي فساد اخر .. لذا يلزم تغليظ العقوبات والجزاءات على مرتكبيه ..والله من وراء القصد
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11 - قصيمي معتق2017-11-07 16:10:53
صح النوم حساباتهم مجمدة من قبل يومين لكن نريد تجميد حسابات جميع الوزراء والمسؤولين الذين على رأس العمل والمتقاعدين حتى يتم التحقيق معهم
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10 -2017-11-07 16:08:57
لاتغتنم من مال غيرك يارجل الاعمال مايدوم اتجه الطريق الصحيح وتمشي وراسك مرفوع تلاقاء تقديرك واحترامك عند الدوله
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9 - مراقب2017-11-07 16:06:49
الفلوس تغير النفوس سبحان الله عند بعض البشر أو نصف المشتمع العربي الفلوس أهم شي في حياته مع الأسف 😓😓
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8 - مراقب2017-11-07 16:05:05
الله ينصر ألأسلام والمسلمين
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7 -2017-11-07 15:51:35
ت1 غصب عنك يا***** ههههه
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6 - الشمري2017-11-07 15:50:44
ياراجل
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5 - عبدالكريم العنزي2017-11-07 15:50:07
ياجماعه الخير الا مير متعب والامير الوليد حكمهم تحت القضاء الشرعي
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4 - محمد الدوسري2017-11-07 15:49:55
بهذا الفعل الجليل ارى ان الملك سلمان أعزه الله واطال عمره وأدام عليه صحته وعافيته هو الخليفة عمر ابن عبدالعزيز لهذا العصر وهذا الزمان
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3 - مسعد2017-11-07 15:48:52
الله المستعان المخطي بيتحاسب واللي ماعليه دليل راح يطلع ان شالله - والله يعز المملكة وحكامها
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2 - خالد المغامسي2017-11-07 15:46:35
طبقه لعبت لعب في أم البلد طوال 30 سنه من أمراء ووزراء ومن حولهم ومجنسين وكبار أجانب وماخفي أعظم
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1 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-07 15:46:14
لله درك ياسلمان
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آخر تعليق
بواسطة : إستشاري صح
تعليق مخالف...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ستسأل يوم القيامة عن مالك💸 من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ ؟؟ فماذا ستقول حسبي الله...
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