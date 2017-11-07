رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!
حجم الخط A A A
المرصد 17 1٬719 1 ساعة

صحيفة المرصد: وُضع صباح الاثنين، أنتوني وينر، السياسي السابق والمدان بجريمة جنسية، في السجن، ليقضي حكما مدته 21 شهراً بتهمة إرسال رسائل ومواد جنسية فاحشة إلى قاصر.

الرجل المتعري

ويعرف “وينر” عضو مجلس النواب السابق، بـ “الرجل المتعري” بسبب تورطه عدة مرات في إرسال صوره العارية إلى إناث عبر الإنترنت، وهو ما دمر مستقبله السياسي، بعدما ارتكب عدة فضائح صور خلالها نفسه بسروال داخلي أو عاري الصدر، وأرسل الصور إلى نساء عبر الإنترنت مرفقة بعبارات فاضحة.

سلسلة فضائح جنسية 

ووفقا لـ”العربية”، فقد سيناتور الفضائح عضويته في مجلس النواب الأميركي بسبب فضيحة جنسية عام 2011، وخسر السباق نحو الترشح لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك عام 2013 بسبب فضيحة ثانية، وانفصلت عنه زوجته عقب الفضيحة الثالثة في أغسطس/آب 2016، وفي الفضيحة الرابعة، تبادل وينر في عبارات جنسية مع فتاة دون الـ 15 عاما، وعندما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق معه، عثر في جهاز كمبيوتر محمول استخدمه بالمشاركة مع زوجته السابقة هوما عابدين، المستشارة السابقة للمرشحة الديمقراطية الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، على آلاف من رسائل وزارة الخارجية الأميركية.

مخاطبة قاصر بألفاظ ومواد فاحشة

وفي مايو/ أيار 2016، أقر وينر (53 عاما) بمخاطبة قاصر بألفاظ ومواد فاحشة في المحكمة الاتحادية في مانهاتن، وهي القضية التي قسمت ظهره، ووضعت حدا لممارساته الشائنة بعيدا عن طائلة القانون. وأجرى عضو الكونغرس السابق اتصالات مع فتاة تبلغ من العمر 15 عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2016.

مدمن جنس

وقال القاضي دينيس كوت من الحي الجنوبي في نيويورك، في حكمه الصادر في أيلول / سبتمبر 2016، إن “وينر” في الوقت الذي كان يتواصل مع الفتاة القاصر، كان “على اتصال مع 19 امرأة أخرى”. وفي جلسة النطق بالحكم على وينر في سبتمبر/أيلول الماضي، كشف محامي وينر خضع للعلاج من إدمانه للجنس، وأن أفراد أسرته كان يرون “شخصا يحاول أن يجعل نفسه أفضل”.

ودخل وينر إلى مصحة للعلاج، وهي الأكبر من نوعها في الولايات المتحدة، من الإدمان الجنسي في ولاية تينيسي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016، واعترف وينر عندما صدر الحكم ضده أنه مدمن جنسيا. وقال: “أنا مدمن وأتحمل المسؤولية الكاملة”.

زوجته مستشارة كلينتون

جدير بالذكر أن “وينر” هو الزوج السابق لعابدين، مستشارة كلينتون  ولديهما طفل صغير. وخلال الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية العام الماضي، وفي خضم انشغال عابدين في جولاتها مع كلينتون، أرسل وينر صورا فاضحة لنفسه وبجواره طفله الذي يبلغ من العمر 4 أعوام إلى امرأة عبر الإنترنت. وتصدرت صوره الفاضحة وبجواره طفله وسائل الإعلام العالمية. وانفصلت عابدين عن وينر في أغسطس/آب الماضي، ووقع الطلاق بينهما لاحقا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - من الاخر
2017-11-07 17:07:12
هذا مثل الحيوان لا دين ولا عقل ولا انسانيه اعوذ بالله شهواني مريض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - وان دخلوا جحر ضب
2017-11-07 16:50:10
عقبال اللي عندنا يروحون فيها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - hima
2017-11-07 16:48:47
الوضوح والحريه والعداله,هي مايميز تقدم وتحضر وعدالة الولايات المتحده الامريكيه,رعاها الله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - راعي غنم..🐐🐐
2017-11-07 16:43:28
هو وصل مرحله يحب الشهره..يطلع وهو ربما عاري..تعتبر عنده إنه مشخس ومتزكرت..لذا يرسل لمن يعجب به..يعني:سنارة صيد يصتاد بها!.ثم يقرشمها..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -
2017-11-07 16:31:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - زائره مزاجيه
2017-11-07 16:22:14
صورته الثانيه انسب فيس ممكن تستخدمه في حالة الزعل لو يحملونه شركة الواتسب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-07 16:21:57
عقب.ماشبع اخونا بالله بس بجمة ولا قعدة مالك عن الي عملته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - أحب وطني بلد اجدادي
2017-11-07 16:21:18
والله ان قلم الحقيقة أزعجني يا ناس ثقافته اخونجية لو قلو له الشتاء بداء قال هذا فعل الاخونجية ايش السالفة خلك عضو يستفاد منه كلما نسينا سالفة الاخوان الخونة ذكرنا بهم انت المرشد للإخوان استح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - مراقب
2017-11-07 16:16:14
حسبي الله عليهم لكن وش تقول كفار ولا يعرف الله سبحانه والله غني عنهم هم وأشكالهم قطع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - مراقب
2017-11-07 16:12:51
ربي لا تأخذنا بمافعلو السفهاء منا ياالله يعافينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-11-07 16:11:54
خنبوقه مالك ال mbc يسلم عليك خخخخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - saeed
2017-11-07 16:10:41
🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -
2017-11-07 16:10:37
*** لعبت بناس واجد أهبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - مراقب
2017-11-07 16:10:28
الله يقرفكم جاني غثيان من أشكالكم😷😷
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - saeed
2017-11-07 16:09:36
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - مراقب
2017-11-07 16:09:02
🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,457 )
1 - قلم الحقيقه
2017-11-07 16:02:41
شبيه *** الأخونجية الأخوان في شكله وسلوكه وتصرفاته .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : إستشاري صح

تعليق مخالف...
بواسطة : بدور

✨💕 اللهمَ بعرض السمَاء وامتدادها ; ارزقنا راحة بال ويقين بأن كـل مَا ندعوا به سي...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ستسأل يوم القيامة عن مالك💸 من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ ؟؟ فماذا ستقول حسبي الله...
بواسطة : بدور

✨ لايوجد من يستحق البكاءَ ب السر إلا الذَي وعَدنا أن لاتمُس أعيُننا النَار إذا ب...
كتاب الرأي
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
202 4
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
125 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
179 0
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
199 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
93 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
151 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
347 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
195 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
107 0
mm

محمد الساعد

من أسرار السلام العربي الإسرائيلي!
157 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
269 2
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
198 3
mm

عادل التويجري

الماضي !
321 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
666 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
582 4
mm

عادل التويجري

القرار !
395 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
439 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
436 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
404 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
141 0
الاخبار الدولية
تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

 المرصد 17 1٬719 1 ساعة
أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

 المرصد 16 5٬739 15 ساعة
بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

بالفيديو .. شاهد ردة فعل السيسي بعدما قاطع شاب مديرة جلسة منتدى شباب العالم

 المرصد 24 6٬978 17 ساعة
شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

شاهد .. كيف يزود الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالألغام والمتفجرات

 المرصد 11 5٬542 17 ساعة
المرصد الرياضي
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 55 14٬511 12 ساعة
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 9 3٬124 16 ساعة
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

 المرصد 48 3٬037 17 ساعة
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 69 9٬836 21 ساعة
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 93 3٬864 10 ساعات
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 71 9٬265 18 ساعة
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬802 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬239 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 22 6٬893 21 ساعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬803 يومين
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬292 يومين
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬532 4 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

 المرصد 57 4٬573 3 ساعات
شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

 المرصد 57 7٬518 16 ساعة
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

 المرصد 22 7٬276 19 ساعة
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصف

 المرصد 40 6٬235 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬985 5 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬928 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬659 أسبوع واحد
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬533 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬898 يومين
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬469 4 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬678 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬861 6 أيام
اخبار اقتصادية
بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

 المرصد 26 5٬152 2 ساعتين
«بلومبرج» تكشف عن خسائر الوليد بن طلال والمملكة القابضة بعد «الحرب على الفساد»

«بلومبرج» تكشف عن خسائر الوليد بن طلال والمملكة القابضة بعد «الحرب على الفساد»

 المرصد 23 3٬591 2 ساعتين
شركة “عسير” تصدر بيان حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيان حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

 المرصد 34 9٬008 14 ساعة
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

 المرصد 27 7٬269 20 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬492 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 814 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬354 شهر واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬267 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬061 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬575 3 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬620 3 أيام
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬590 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 180 2٬502 7 ساعات