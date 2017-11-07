موقع استرالي يكشف تأثير توقيف الوليد بن طلال على إمبراطورية “مردوخ”!
صحيفة المرصد: كشفت وسائل إعلام غربية، عن كارثة محتملة قد تتعرض لها شركة «أفلام فوكس للقرن العشرين»، وصاحبها روبرت مردوخ، بعد إيقاف الوليد بن طلال، ضمن خطة المملكة فى القضاء على الفساد.
وذكر موقع “إيه بي سي” الأسترالي، أن إمبراطورية مردوخ، قد تفقد هذا الأسبوع شريكًا حاسمًا كان الدعم الرئيسي والحاسم لها في عديد من الأزمات السابقة، في إشارة إلى الأمير الوليد بن طلال الذي تم توقيفه لتورطه في قضايا فساد.
و علق الصحفي الأسترالي ستيفن ماين، المتخصص في الشؤون المالية والأسهم، قائلا: “الأمير الوليد ظل لمدة 20 عامًا صاحب أكبر نسبة أسهم غير تصويتية لصالح مردوخ في شركة نيوز كروب والآن في تونتيث سينتشوري فوكس”.
وأضاف: حصة الأمير الوليد التصويتية والتي تبلغ 5% كانت تدعم بشكل منتظم مردوخ في السيطرة على الشركة.
وأشار “ماين” إلى أن توقيت الأمير السعودي قد يكون كارثيًّا لعائلة مردوخ، لاسيما في خلال محاولتها لتخفيف قبضتها على شركتها التي من المقرر أن تتم في غضون الأيام القادمة.
ووجه “ماين ” حديثه إلى الوليد بن طلال، قائلا: “في الأسبوع المقبل سيكون الاجتماع السنوي في لوس أنجلوس، وهناك قرار ضد مصلحة المساهمين كان من المقرر اتخاذها، لكن من الصعب توجيه أصواتك لدعم مردوخ، إذا كنت تحت قيد الايقاف-أو هكذا أتصور- ولهذا أصبحت سيطرة عائلة مردوخ على الشركة عرضة للتمرد”.
وأضاف الموقع الاسترالي: أسرة مردوخ لا تمتلك سوى 14% من الشركة، في ظل امتلاكهم أسهمًا لهيكل أسهم مزدوجة تستطيع به أن تسيطر على أكثر من ثلث الأسهم التصويتية في الشركة، لكن هذا المستوى، لا يزال يجعل موقف الأسرة ضعيفًا حال حدوث تمرد المساهمين.
يُذكر أن حصة الأمير الوليد ابن طلال التي تبلغ 5%، كانت حاسمة للحفاظ على قبضة الأسرة على الشركة.
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التعليقات
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قدام يابوسلمان قدام ونحن معك على الخير والشر وانت الوحيد انت وابوك ألي كسبتو حب الناس من دون ماده بالعكس حب رجولي شامخ فيه من المعاني والاخلاص والصدق الكثير ونحن معاكم بالروح والمال
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قدام قدام قدام يامحمد ولد البطل سلمان وحتى الي ماطلع اسمه بيكون له تحذير والي عنده فلوس للدوله بيرجعها والي ناوي*** وألي يلهث ورا املااك الدوله بيوقف وبيكتفي وبيكنون عبره الي قدامه
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عشرات السنين ولم يشعر أو يلتفت أحد الى معانات اصحاب الدخل المحدود // والعاطلين عن العمل // وسكان القرى والهجر // ومردوخ وأمثاله يجدون الدعم من أثرياء الوطن//
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يا سا تر 1200 حساب وش خليتوا لكوريا الشماليه
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باقي من الهوامير 4 لم نسمع عن من أين لك هذا وارصدتهم مردوخيه
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مردوخ هذا يهودي صهيوني وهو شريك للموقوف وليد طلال صاحب برج المملكة الخ
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يعني مافيه فايده بليد في الاملاء لازم ترجع تدرس من رابعه عشان تتعلم الاملاء والخط 😂😂😂😂😂😂😂
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اهم شيء يتحسن وضع الوطن والمواطن ونفتك من الفساد والواسطة .
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اللهم سدد خطى ولي العهد نصير المظلومين ووفقه واحفظه ذخرا لهذا الوطن وارفع به شأن هذا البلد واحمه واحفظه من شر كل متربص
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مردوووووووخ صهيوووني قلعته
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نبغى نشوف ونسمع الهوامير الاجانب,قبل مايشردو,وبلذات وسطاء العقار والاراضي والمقاولات والادويه وكل مفاصل الاقتصاد الداخلي.
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الذى نعرفه وما أشتهر به مردوخ أنه صاحب اكبر امبراطوريه صحفيه متنفذه فى العالم,وتعرضت بعض اشهر صحفه للإيقاف او المحاكمات لتجازوات مختلفه.وهو يهودى داعم للصهيانه أساسى.وصحفه ومؤسساته الإعلاميه صهيونية.
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اضم صوتي لصوت زميلي الدايخ تعليق رقم واحد كلنا معكم قلبن وقالباء
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بيض الله وجه البطل المغوار محمد بن سلمان .... أنا أشهد أنه أسد وقدر يقصقص مخالب***.... قدااااام يابو سلمان ونحن معك ... الله ينصرك
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