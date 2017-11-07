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شاهد أول صور للأمير محمد بن نايف أثناء صلاته على الأمير الراحل “منصور بن مقرن”
صحيفة المرصد:أدى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وعدد كبير من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمسؤولين والمواطنين، عصر اليوم، صلاة الميت على الراحل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وكان الأمير محمد، قدم العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة الراحل “منصور بن مقرن”.
التعليقات
22 -2017-11-07 18:57:28
حفظ الله سيدي الامير محمد بن نايئف من كل مكروه ورحم الله والده الاميرنايف بن عبدالعزيز ياكم احب هذاالانسان
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21 - ابو خالد القحطاني2017-11-07 18:53:31
الله يرحمه ويغفر له .. والعزاء للملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهم الله والشعب السعودي الكريم
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20 - (ص)2017-11-07 18:53:15
عظم #الله أجركم وغفر لميتكم.
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19 -2017-11-07 18:45:40
عظم الله أجركم والدائم الله
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18 -2017-11-07 18:45:28
عظم الله أجركم والدائم الله
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17 -2017-11-07 18:44:22
رغم الحزن على منصور بن مقرن رحمه الله في نفس الوقت شديد الفرح بشوفه محمد بن نايف حفظه الله....
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16 - مراقب2017-11-07 18:39:17
الله يرحم ميتكم 😓😓
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15 - مراقب2017-11-07 18:37:08
عظم الله اجركم ورحم الله ميتكم سيدي الامير محمد ابن نايف والعزاء موصول للامير مقرن والعائله المالكه الكريمه..
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14 - محمد النايف2017-11-07 17:49:43
محمد ولد نايف وريث للنعم. من فعل كفه فارض شعبيته.
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13 - عبدالله البارق2017-11-07 17:45:59
عظم الله اجركم واحسن عزاكم سمو الامير الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولا الله مكروه في عزيز... يشهد الله يا سمو الامير الملكي ان لك معزة كبيرة في قلوب الشعب جميعاً اسأل الله العلي القدير ان يوفقكم.
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12 - فهد / جدة2017-11-07 17:40:36
حي الله أسد السنة سيدي الأمير محمد بن نايف منور الله يحفظك ويطول بعمرك على طاعته
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11 - محمد النايف ✓2017-11-07 17:36:54
محمد ولد نايف وريث للنعم ...من فعل كفه فارض شعبيته .. في ناظر عيونك ذرى كل خايف. نايف ولد نايف ومنزلك نايف
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10 - &محمد الصيعري &2017-11-07 17:32:56
عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله له سيدي محمد بن نايف لا أراكم الله مكروها.
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9 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-07 17:23:08
♥️♥️♥️♥️♥️
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8 - احمد العسيري2017-11-07 17:21:57
الحمد لله على قضائه وقدره .. الامير محمد بن نايف له تقديره واحترامه عند الملك سلمان وعند ابن عمه الامير محمد بن سلمان ولا عزاء للمتربصين والحاقدين
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7 - فيصل .......2017-11-07 17:18:53
ايوالله هو
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6 - الحويطي2017-11-07 17:03:54
عظم الله اجرك في ولد عمك الله يعطيكم الصبر
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5 - أبو سحم2017-11-07 17:02:25
يامرحبا ( بطلة العصر ) ونسأل الله يرحم جميع موتى المسلمين
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4 -2017-11-07 17:01:15
الله يطول عمرك ويحفظك.
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3 - ابجديات حرف2017-11-07 16:57:27
عظم الله اجركم ورحم الله ميتكم سيدي الامير محمد ابن نايف والعزاء موصول للامير مقرن والعائله المالكه الكريمه..
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2 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-07 16:52:59
حسن الله عزاكم سمو الأمير نورت يالغالي
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1 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-07 16:47:47
أرحب يابو نايف...تراحييب المطر.. ..الله يحسن عزاءكم..ويطيل بعمرك سيدي
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