شاهد أول صور للأمير محمد بن نايف أثناء صلاته على الأمير الراحل “منصور بن مقرن”

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صحيفة المرصد:أدى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وعدد كبير من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمسؤولين والمواطنين، عصر اليوم، صلاة الميت على الراحل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وكان الأمير محمد، قدم العزاء والمواساة للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة الراحل “منصور بن مقرن”.