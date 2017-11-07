بالصور .. شاهد الأمراء وجموع من المواطنين يؤدون الصلاة على الأمير منصور بن مقرن

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صحيفة المرصد:أدت عدد من الأمراء والجموع الصلاة على نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الذي توفي إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه، وذلك بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وتقدم المصلين والد الفقيد الأمير مقرن بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ومفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ وجموع من المواطنين.

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