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بالصور .. شاهد الأمراء وجموع من المواطنين يؤدون الصلاة على الأمير منصور بن مقرن
صحيفة المرصد:أدت عدد من الأمراء والجموع الصلاة على نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الذي توفي إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله ومرافقيه، وذلك بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وتقدم المصلين والد الفقيد الأمير مقرن بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ومفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ وجموع من المواطنين.
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التعليقات
8 - توت عنخ امون2017-11-07 18:22:56
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز اسكت اصحاب القلوب المريضه بظهوره فى تشيع الجنازه رغم الحزن الشديد الله يرحم فقيد الوطن ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه
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7 - مراقب2017-11-07 18:07:45
الله يرحمه ويثبته
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6 - ليثاوي2017-11-07 17:54:07
الله يرحم الامير منصور بن مقرن و يغفر له و يسكنه فسيح جناته و يجعل قبره روضه من رياض الجنه وإنا لله و إنا اليه راجعون و أحسن الله عزاء مولاي خادم الحرمين و سيدي الامير مقرن و سيدي ولي العهد الأمين
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5 -2017-11-07 17:52:09
اللهم اغفرله وارحمه وتجاوز عنه والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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4 - العنزي2017-11-07 17:45:26
عطم الله اجرك ياعم مقرن وولدته الكريمه واسكنه الله فسيح جناته
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3 - مواطن .. رياضي.. اجتماعي2017-11-07 17:40:53
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله رحمة واسعة والمسلمين كافة عزائي للامير الطيب مقرن بن عبدالعزيز ولابونا خادم الحرمين الشريفين
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( عدد التعليقات 17,345 )2 - ابويوسف
الله يرحم امواتنا جميعا هم السابقون ونحن الاحقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ممن سبقونا وتجاوز عنهم ياكريم
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1 - سعد2017-11-07 17:26:17
الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته انالله وانااليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وانماتوفون اجوركم
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