رويترز : بنوك السعودية تجمد 1200 حساب ضمن تحقيق والرقم في ازدياد

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صحيفة المرصد-رويترز : قال مصرفيون ومحامون يوم الثلاثاء إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.

وأضافوا أن الرقم في ازدياد.

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