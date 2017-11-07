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رويترز : بنوك السعودية تجمد 1200 حساب ضمن تحقيق والرقم في ازدياد
صحيفة المرصد-رويترز : قال مصرفيون ومحامون يوم الثلاثاء إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.
وأضافوا أن الرقم في ازدياد.
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التعليقات
28 -2017-11-07 19:11:52
الحمدلله فلوس التجار كثيره مره وبتكفينا عشرين سنه قدام بدون البترول الله يوفق سلمان ومحمد بن سلمان
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27 - احمد12017-11-07 19:10:06
الله يعز الدوله اشعر بفرحه عظيمه
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26 - انـــــــــــا2017-11-07 19:05:21
يا بلادي واصلي والله معاك واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك يحميك اله العالمين اله العالمين
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25 -2017-11-07 19:05:15
ال75 هلله اودع عليها ريال واسحبهم اظنهم مايرفضون
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24 - عمران 😂😂2017-11-07 19:03:21
الحين عرفنا ان الفقر نعمه وش لنا بالشركات وارقاب الناس 😂😂
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23 - اخبر في الحساب2017-11-07 18:59:31
75 هللة ناشبة في الحساب عيت تظهر . وعيا البنك يسويلها تحويل يقول المبلغ كبير ويمكن يأثر على حساب وميزانية البنك لذلك خليتها في الحساب
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22 - ياسمين🌸2017-11-07 18:53:21
عهد النظافة والبتر والخط المستقيم
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21 - سميه2017-11-07 18:51:09
افتحولي حساب بالاول وبكيفكم جمدوه
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20 -2017-11-07 18:44:57
الحمد لله اني فقير ماكان في حسابي إلا ٣٠٦ ريال سحبت ٣٠٠ وباقي ٦ ريال
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19 - العلياني2017-11-07 18:43:01
تعليق مخالف
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18 - علي القاضي2017-11-07 18:39:57
حولوها جميعا لصالح حساب وااااحد فقط وهو حساااااب "المال العام" ***
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17 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-07 18:38:01
في حسابي 95 هلله لا أحد يسحبها .
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16 - عاطل 20 عام من عمري سبب الفساد والفيزا 🚫🚫2017-11-07 18:37:10
هكذا نحمي الوطن بأرواحنا
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15 -2017-11-07 18:31:39
اذكرواالله صلواعلى النبي اخبارمفرحة****
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14 - حذاري2017-11-07 18:25:57
****دائماً حذرين ممكن فلوسهم ***مايحطونها بالبنوك السعوديه ممكن انها ببنوك بسويسرا وغيرها من البلدان او حاطينها بعقارات في الداخل والخارج فيجب الانتباه
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13 - ali2017-11-07 18:23:42
هذا الشغل الصح الحين انا أقول السعودية ان شاء الله سوف تتطور على يد سيدي الملك سلمان حفظه الله وعلى يد سيدي ولى العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله
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12 - ***2017-11-07 18:21:07
تعليق مخالف
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11 - كلنا أمن 🚔2017-11-07 18:17:12
خطوه اجابيه نحو الأفضل ومحاربة الفساد بإذن الله. ممايثلج صدور الناس إقامة الحق وردع الباطل أيا من كان جنسه ومنصبه. اللهم لك الحمد والشكر... شكراً ملك الحزم شكراً أمير العزم ..وفقكم الله جميعاً.
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10 -2017-11-07 18:16:21
يجب ايقاف حساب اي شخص راتبه 6او9الف وحسابه فيه 500الف اومليون والتحقيق معه من اين لك هذا وموظي الادارات الخدميه وبعضهم يحولها باسماءزوجاتهم او ابنائهم ومراقبه املاكهم.من اراضي وسيارات وخلافه.....
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9 - عش الدبابير2017-11-07 18:09:24
في مثل يقول: ((أذا كنت تاكل التمر ترى فيه غيرك يعد النوى)). ذاك الزمان ولّى، يعني بمجرد أن يرتفع رصيدك في البنك لمليارات سوف تأتيك مساءلة من أين لك هذا. أنت في عهد الحزم الآن.
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8 -2017-11-07 18:07:21
لا تنسون الاجانب بالذات الاشوام
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7 - عاطل 20 عام من عمري سبب الفساد والفيزا 🚫🚫2017-11-07 18:07:13
يحيا العدل يحيا العدل يحيا العدل
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6 -2017-11-07 18:01:52
وباقي الأجانب إلى يحولون أكثر من رواتبهم من أين أتى بها هذي بتوقف التستر ويعمل الواحد على منشأته أفضل من يتركها للعامل يضحك عليه يعطيه الشي البسيط وهو يأخذ الكثير
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5 - الليث الأبيض2017-11-07 18:00:25
1200 حساب... ماشاء الله. تصدقون من القمطة رحت أشيك على حسابي في البنك لايكون أنا واحد من الموقوفة حساباتهم على غفلة وأنا ما أدري. تحية عز وإجلال للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد.
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4 -2017-11-07 17:59:17
وزعوها علي شركة الكهرباء كدعم للمواطن
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3 - شكرا لملكنا ملك الحزم ابو الظفرات سلمان2017-11-07 17:58:08
اللهم تحفظ ملكنا وتنصره ***..واسترجاع اموال الدولة ****ستغنينا عن دخل البترول لسنين طويلة ولن يكون هناك عجز في الميزانيات القادمه ان شاء الله
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2 - خالد2017-11-07 17:50:21
قبلة فوق راسك ياملكنا الغالي وولي عهدك محمد بن سلمان .... ربي يحفظكم ويسعدكم دنيا واخره
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1 - همسات2017-11-07 17:49:20
الله يقويهم ويعوض المواطنين الشرفاء خيرا 😰
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