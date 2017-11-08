“امرأة” تتفق مع ضابط على قتل زوجها.. وتحدث مفاجأة غير متوقعة ! – صور

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ترجمة صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن مدرب الملاكمة الأمريكي، سوسا، حصل على أدلة تفيد بتورط زوجته فى التحريض لقتله، ودفعت نظير ذلك مبلغ ألفي دولار لأحد ضباط الشرطة.

وتمكن “سوسا” من تسجيل لقاء بين زوجته “ماريا”، والضابط الذي أخذ الأموال لقتله، حيث أخفى سوسا “مسجل” داخل ملابس الضابط.

واكتشف الزوج “خيانة” زوجته، واتفق مع الشرطة على إكمال التمثيلية إلى النهاية، وفوجئ بأن ضابط الشرطة الذي اتفقت معه زوجته على قتله هو صديق قديم له، وبالفعل، خطط الاثنان للإيقاع بالزوجة الخائنة.

وذهب الضابط وصديقه إلى الصحراء ، ووضع “الزوج” مكياجاً يظهره وقد تلقى إحدى الرصاصات، وصوره الضابط بالفعل، وبعد الانتهاء من العملية، ذهب الضابط إلى الزوجة وأظهر لها الصور، فضحكت وأعطته المبلغ المتفق عليه، لكنها فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها.

اعترفت الزوجة بالشروع فى القتل وحكم عليها بالسجن 20 عاماً.

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