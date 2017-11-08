“امرأة” تتفق مع ضابط على قتل زوجها.. وتحدث مفاجأة غير متوقعة ! – صور
ترجمة صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن مدرب الملاكمة الأمريكي، سوسا، حصل على أدلة تفيد بتورط زوجته فى التحريض لقتله، ودفعت نظير ذلك مبلغ ألفي دولار لأحد ضباط الشرطة.
وتمكن “سوسا” من تسجيل لقاء بين زوجته “ماريا”، والضابط الذي أخذ الأموال لقتله، حيث أخفى سوسا “مسجل” داخل ملابس الضابط.
واكتشف الزوج “خيانة” زوجته، واتفق مع الشرطة على إكمال التمثيلية إلى النهاية، وفوجئ بأن ضابط الشرطة الذي اتفقت معه زوجته على قتله هو صديق قديم له، وبالفعل، خطط الاثنان للإيقاع بالزوجة الخائنة.
وذهب الضابط وصديقه إلى الصحراء ، ووضع “الزوج” مكياجاً يظهره وقد تلقى إحدى الرصاصات، وصوره الضابط بالفعل، وبعد الانتهاء من العملية، ذهب الضابط إلى الزوجة وأظهر لها الصور، فضحكت وأعطته المبلغ المتفق عليه، لكنها فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها.
اعترفت الزوجة بالشروع فى القتل وحكم عليها بالسجن 20 عاماً.
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التعليقات
هل يوجد كتاب فى هذا الكون أعظم من كتاب الله الذى حوى كل شئ ونبهنا إلى كل شئ؟؟كتاب نور وهدى,..إن من ازواجكم واولادكم عدو لكم فأحذروهم!!!!ما أعظم هذا الدين ,وما أصدق هذا الكتاب العظيم.
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لو ثبت أن الشرطي صديق زوجها هو من عرض عليها خدماته بقتل زوجها بالتخطيط مع زوجها لغرض توريطها والتخلص منها .يجب أن يسجن الزوج والشرطي .
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حلوه فوجئ إن ضابط الشرطة صديقة! يعني خلاص صدقنا إنه ما أرسلة يورط المسكينة ويستدرجها ويسجل عليها .الغريب إنهم حكموا عليها ٢٠ سنة مع إن شكلة مقزز وواضح جدا الإجرام .
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تبي تعويض وتستولي على املاكة مافيه زواج بمعنى الزواج علاقات مفتوحة فتره وكلا يروح في طريق نادرا مايستمرون مع بعض
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عرق النسا
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اذا اجنبية قلتوا حاله فردية لا تتعممون وتدافعون عن الاجنبية وتبحثون لها عن اعذار وتتعاطفون معها واذا العكس تفرحون وتعممون وتسخرون وتشوهون !! عجبي
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ناقصــــــــــــــــــــــــــــــات ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــن وعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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مسكينه ورطوها في خطه محكمه ومرسومه وتخلصوا منها بالسجن ٢٠ عام .كيف إنطلت هذه المكيدة على القضاء !
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إن كيدهن لعظيم.***
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كريه باين انه رافع ضغطها
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ياشين التعميم من الجهل هذه حالات شاذه تصير بكل مجتمع ***
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حاله فرديه ..... ولا نسينا راعيه الزيت وغيرها
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كيد الرجال قد يفوق كيد النساء
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لي ساعه اناظر مسار الدم ليش ماشي يسار كأنه خيط
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وين اللي طايحين مدح بالاجنبية شوفوا هذه الزوجة الاجنبية الوفيه والمخلصة والرومانسية اللي تقدر زوجها وتقدس الحياة الزوجية
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