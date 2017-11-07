رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب
حجم الخط A A A
المرصد 1 418 1 ساعة

صحيفة المرصد – وكالات : اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الثلاثاء، أن استهداف ميليشيات الحوثيين لمطار الرياض قد يشكل جريمة حرب.

هذا واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت الماضي، صاروخاً باليستياً أطلقه انقلابيو اليمن باتجاه شمال شرق الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

1 - الرمنسي
2017-11-07 20:49:46
لابد من يوم يثور عجاجه اما على لبنان ولا على ايران
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

7/مافيه شي اسمه عانس حتى بأوروبا مايقولون عن العزباء عانس من وين جبتوا هالكلمة ك...
بواسطة : والد ابراهيم

يعني لا تفضحي ولا اشكيك و الله حاله طيب وش يبي يطول من سمح للحمار بالزياره و الخ...
بواسطة : الطاير الحزين

تعليق 42 انشالله مارجعت الفلوس ولكن الحمدلله ان توقف الفساد وعرف حجمه الصغير فلا...
بواسطة :

حمار يحرج بلديه الدلم وتقيم شكوى ....فضحتونا يبلديه الدلم شكوى مرة واحدة مالك حق...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سلمان… يعيد إلينا توازننا
68 0
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
246 8
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
147 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
209 0
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
243 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
132 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
155 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
350 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
200 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
110 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
300 2
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
218 3
mm

عادل التويجري

الماضي !
326 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
683 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
588 4
mm

عادل التويجري

القرار !
396 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
440 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
439 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
406 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
144 0
الاخبار الدولية
التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

 المرصد 16 2٬790 1 ساعة
هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

 المرصد 1 418 1 ساعة
تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

 المرصد 20 3٬376 6 ساعات
أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

أول تعليق للبنتاغون على بيان المملكة حول دعم إيران ومدها للحوثي بالصواريخ

 المرصد 17 5٬898 20 ساعة
المرصد الرياضي
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 57 15٬517 16 ساعة
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 10 3٬232 20 ساعة
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

 المرصد 48 3٬183 21 ساعة
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 72 9٬988 يوم واحد
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 95 4٬139 14 ساعة
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 71 9٬527 22 ساعة
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬810 4 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬272 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 22 7٬081 يوم واحد
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬814 يومين
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬305 يومين
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬559 4 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

 المرصد 19 1٬044 34 دقيقة
شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

 المرصد 81 6٬734 7 ساعات
شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

شاهد .. سيدة تقود سيارة وتقتحم محل ملابس بجدة

 المرصد 58 7٬910 20 ساعة
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !

 المرصد 22 7٬443 23 ساعة
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬001 5 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬932 7 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬662 أسبوع واحد
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬539 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬910 يومين
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬477 4 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬681 5 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬867 6 أيام
اخبار اقتصادية
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 10 4٬179 1 ساعة
بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

 المرصد 33 9٬465 6 ساعات
«بلومبرج» تكشف عن خسائر الوليد بن طلال والمملكة القابضة بعد «الحرب على الفساد»

«بلومبرج» تكشف عن خسائر الوليد بن طلال والمملكة القابضة بعد «الحرب على الفساد»

 المرصد 28 5٬571 6 ساعات
شركة “عسير” تصدر بيان حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

شركة “عسير” تصدر بيان حول مستقبلها عقب إيقاف اثنين من أعضاء مجلس إدارتها

 المرصد 34 9٬446 18 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬493 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 814 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬356 شهر واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬271 شهر واحد
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬099 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬588 3 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬635 3 أيام
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬600 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 275 3٬025 11 ساعة