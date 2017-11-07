هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

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صحيفة المرصد – وكالات : اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الثلاثاء، أن استهداف ميليشيات الحوثيين لمطار الرياض قد يشكل جريمة حرب.

هذا واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت الماضي، صاروخاً باليستياً أطلقه انقلابيو اليمن باتجاه شمال شرق الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

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