التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن
صحيفة المرصد – وكالات : قالت مصادر أمنية في اليمن أن مصير صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” للانقلابيين، بات مجولا بعد أن شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع ومقار للمتمردين بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وحسب ما نقلت “سبتمبر نت” عن مصادر، فإن غارات استهدفت “اجتماعا لقيادات كبيرة في المليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي-صالح الموالية لإيران) في أحد المباني بالمنطقة”، كان يحضره على الأرجح الصماد الذي لايزال “مصيره مجهولا”.
وأكدت المصادر سقوط قتلى من المتمردين في الغارات، مشيرة إلى أن الصماد كان غادر الاثنين محافظة الحديدة إلى محافظة حجة، بعد حضوره عرضا قتاليا لعناصر المليشيات الانقلابية برفقة اللواء المنشق محمد العاطفي.
وتأتي هذه التطورات “بعد يوم واحد من إعلان التحالف العربي مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن 40 قياديا حوثيا، كان الصماد من ضمنهم”، وفق المصادر نفسها.
وعقب مغادرة الصماد الحديدة، زار مديريتي عبس وأسلم التابعتين لمحافظة حجة، ومن ثم اتجه إلى مديرية المحابشة صباح الثلاثاء، التي تم استهداف اجتماع قيادات المليشيات فيها، غير أن المعلومات حول مقتله لا تزال غامضة.
وشنت مقاتلات التحالف الداعم للشرعية أيضا غارات “استهدفت معسكرا تدريبيا للمليشيا الانقلابية في قرية حضن” بمحافظة حجة.
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التعليقات
ان شاء الله انه انتفوه ابن الكلب
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بشرونا بالمستجدات .
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لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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عقبال الجرابيع الباقية
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لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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بات مجولا
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ماشاء الله تبارك الله . اللهم ارنا بهم عجايب قدرتك
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هاذي اول بركات المكافاه الماليه
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والعقبى لعبدالملك الحوثي وازلامه ومن ساندهم لابارك الله فيهم أجمعين أسال المولى أن يسدد رمي قوى التحالف ويحفظهم من كل مكروه بقيادة ملك الحسم والعزم وولي عهده الأمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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ارجوكم اقصفوهم وهم يستعرضون اطعموا جثثهم النتنه للكلاب
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إن شاء الله يكون أول الفطيس
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الله ينصرنا على اذناب الفرس ورسالتي لكل يمني فيه حميه وغيره على بلااده اقوله اترك الي بين ايديك ورح جاهد واحمل سلاحك اليوم يومك وخل التاريخ يكتبك عيالنا وكل الخليج مادخلو اليمن الا لنصرتكم فساعدونا
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الله واكبر وربي خبر يفرح من جد ب**** الله من يجيب خبر فنحاص اليهودي على عفاش وخبر الكلب المجوسي الحوثي
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ابيدو هولاء الفيران المجوسيه
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ندعو الله العلي القدير ان يبشرنا بنفوق هذا المطي المنتخف الصماد من أموال الشعب اليمني لينفقة على طموحات اسياده في تهران يجب ان يستغل التحالف اي عرض للحوثة وتدميره اطلاق صاروخ على الرياض رده مدمر
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عساك مصيرك الموت انت ومن معك .ذبحتونا
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