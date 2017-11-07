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بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار
صحيفة المرصد : أوضحت مصادر أن رئيس بلدية الدلم ، شكوى رسمية لمحافظ الدلم ضد مواطن وصف موظفي البلدية بالحمير .
وكان نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر ” حماراً ” يخرج من باب بلدية الدلم، ووصفه موثق الفيديو بأنه أحد موظفي البلدية، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين فيها.
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التعليقات
56 -2017-11-07 23:04:36
دخل يتفقد **
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55 - خااااالد2017-11-07 23:02:54
بعض الناس بتجيب الكلام لنفسها ... ليتك ساكت
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54 - أبو ثامر2017-11-07 23:00:16
الحمار حيوان مظلوم، بمجرد إن استغنى الإنسان عنه، بدأ يذمه، ويستقبحه، مع أن المولى يقول: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" فوصفه من ضمن الزينة، وكان آخر خليفة أموي يلقب بالحمار لشجاعته وجماله ..
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53 - خلك بعيد حبك يزيد2017-11-07 23:00:01
تعليق مخالف
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52 - -----2017-11-07 22:31:35
مامصلحة تصوير فيديوهات من هذة النوعية الا تصيد التوافه وتضخيمها بلغة جاهلة
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51 - -----2017-11-07 22:29:07
والله اتمنى من بلدية الدلم رفع قضية على المصور ، ماصدر من مصور الفيديو مراهق جاهل
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50 - احمد الزهراني2017-11-07 22:26:03
ولماذا لم يرفع قضية على الحمار الموقر تطفله دخول مبنى خدمي حكومي دون حسيب أو رقيب !
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49 - المسافر2017-11-07 22:24:28
ناس شغلها الشاغل ذا الجوال تصوير وتشهير لقافه زايده حتى في بعض المناسبات تلاقي بعض السذج قاعد يتقنص اي حركة ويرسلها سناب لكن اذا قبض ع المصور حاسبوه يابلدية الدلم كيف يشبه موظفين بحمار لايجوز
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48 - سعد بن فهد بن قعد2017-11-07 22:23:43
اعتقد الحمار حب ****
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( عدد التعليقات 30,459 )47 - قلم الحقيقه
ثم مانلاحظه في هذا المقطع المصور لبلديتكم أن البوابات الرئيسية مشرعة وليس عليها حراسات أمنية تعترض مسيرة هذه البهيمة أو أنهم يغطون في سبات عميق لدرجة أن الحمار ذرع بواباتكم خروجآ ودخولآ وماحوله أحد.
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46 - الحويطي2017-11-07 22:12:54
الحمار لو لقي ناس صاحيه مجئ حولهم ***
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45 - عابر2017-11-07 22:10:30
شكله مضيع مفتاح مكتبه
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44 - صديق2017-11-07 22:09:35
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,459 )43 - قلم الحقيقه
الحمار واصل الى حدود مبنى بلديتكم ويخرج ويدخل مع بواباتها الرئيسية ماذا تريدون أن يقال عنه .كان الأجدى بكم أن تمنعون هذه البهيمة من التواجد نهائيآ لابقرب مبناكم ولا بمحافظتكم مرة واحدة لأنه مسؤوليتكم.
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42 - طفشان2017-11-07 22:08:16
الشرهه على الحمار
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41 - ياليل ابولمبه2017-11-07 22:08:09
اقل مايقال عن مصور المقطع انسان قليل حياء ولايعرف معنى المرؤه والرجوله ، يجب محاكمته كيف يمثل موظفين احدى قطاعات الدوله بهذا الوصف القذر الا هذه الدرجه وصلة الدنائه في مثل هؤلاء البشر لاعيب ولا حياء
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40 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-07 22:03:54
يقول وين رايح
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39 - زائره2017-11-07 22:01:57
لا تزعلون هو نفسه حمار سمعتوه يقول يا بوي
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38 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-07 22:01:29
سمعته يقول***
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37 - أ د صالح بن سبعان2017-11-07 21:58:15
بدل شكوى المصور... اشكوا الحمار...ههههه
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36 - عبدالله الحربي2017-11-07 21:56:12
مالهم حق والتصرير لرصد مخالفات وتنبيه المسؤولين على المسؤلين! البلديه مقصره جداً واحنا كشعب مقصرين كذلك والمفروض ماناكل ونرمي مخلفاتنا وسط الشارع***
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35 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-07 21:56:08
تعليق مخالف
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34 - انا انا2017-11-07 21:53:09
تعليق مخالف
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33 -2017-11-07 21:47:45
بيجيون لك مفطح ويذبحون لك وحبة ***
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32 - سعودي2017-11-07 21:40:35
تعليق 21 الرجال ما غلط انت شفت المقطع ولا لا لا تأخذ الكلام حق الشكوى و تطير في العجه و الرجل لا يقصد اهانه لأحد هو قال لنفسه ي بوي
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31 - ابو صالح سكري2017-11-07 21:38:12
كان الحمار اغلى هدية لصاحب المزرعة في بعض الدول ووكان الحمار لبعض الناس اغلى من السيارة
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30 - راعي بل2017-11-07 21:32:47
اعتقد انه كان يشكر التى وفرت له المرعى الخصبه (النجيله )على الارصفة ويامل من البلدية وضع مطبات لحمايته من السيارات المسرعه والدرباويه وتنظيف الشوارع من العلب التى كانت تدخل داخل قدمه
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29 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-07 21:32:43
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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28 - مواطن2017-11-07 21:28:10
ليش شكوى الرجال لم يسب أحد فقط وثق دخول الحيوان لمبنى البلدية وش فيها
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27 - شغف2017-11-07 21:26:50
لاكن اقولها بصراحة اشتهرت الدلم لاني مكنتش اعرفها حتى دخلت قوقل لاكن بعد تصوير الحمار وهو طالع وداخل من بلديه الدلم قررت ازور تلك المحافظه وافق أمام مدخل البلديه وستعيد مشاهدة الحمار وهو طالع وداخل
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26 -2017-11-07 21:25:39
مشكله بعض المصورين ماعندهم ثقافه اظنه خبل يقول للحمار وين رايح يابوي هذا عقله عقل***
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( عدد التعليقات 13,345 )25 - العنيد
هذا اصلا يا ناس يمني مجروب بس من كثر مراجعاته للبلديه وتعقيداتها..صار حمار..
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24 - شغف2017-11-07 21:21:36
خلاص الحمار أصبح مشهور وبيطلع لو سناب ويصبح من المشهورين وبيسوون لقاء معة يناس هذا حمار دخل وطلع حمار وش الشعور الي جرحى هو اساسا مطنش للمصور وشكوى البلدية يعني بتطلبون الحماروتقلون ليش دخلت وطلعت...
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23 - فقير2017-11-07 21:21:06
وش جاب الحمار هههههههههه
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22 -2017-11-07 21:20:35
لو تعلمون قيمة الحمير الحمير هذه هي حمآلات الأثقال قبل النفط ولجميع العصور في الجاهليه والي اليوم بالشوارع ألضيقه والمرتفعات الجبليه بجبال السروات قال تعالى والخيل والبغال الخ الايه
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21 - سعد بن احمد2017-11-07 21:20:24
هذا انسان قليل أدب مهما كان هذولي عيال ناس محترمين فيهم المقصر وفيهم اللي يأدي عمله باخلاص ولو كانوا كلهم مقصرين عيب تشبه الرجال بهذا التشبيه لكن التربية تلعب دور
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( عدد التعليقات 13,345 )20 - العنيد
هذا اصلا يا ناس بنت عفاش يمنيه بس من كثر مراجعاتها للبلديه وتعقيداتها..صارت حمار..
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19 - والد ابراهيم2017-11-07 21:17:00
يعني لا تفضحي ولا اشكيك و الله حاله طيب وش يبي يطول من سمح للحمار بالزياره و الخروج بكل هدوء
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18 -2017-11-07 21:15:52
حمار يحرج بلديه الدلم وتقيم شكوى ....فضحتونا يبلديه الدلم شكوى مرة واحدة مالك حق يحمار يمكن نسى شي ورجع ياخذون أو الحمار يهايط...
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17 - متسائل2017-11-07 21:15:29
حقيقه المصور غلط غلطة بحق نفسه و عائلة غلطه شنيعه وعليه دعوة لرائيس البلديه سامحه ا***
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16 -2017-11-07 21:14:18
لا تزعل حبي والله ***
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15 - بحبك ياكعي2017-11-07 21:12:25
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14 -2017-11-07 21:11:49
يناس وش مضمون الشكوى يعني لقد صور حمار وهو داخل بلديه الدلم طيب تصوير الحمار من الخارج الظاهر استغلوا قانون التصوير العتب على الحمار وين راعي الحمار يوخر حمارة ياويلك يحمارسببت مشكله بالدلم
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13 - لاري كنق2017-11-07 21:10:05
يعني إيش تبغونه يقول أسد طلع من البلديه مثلاًً هههههههههههههه بغض النظر عن الوصف ؟؟؟ ***
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12 - جحا2017-11-07 21:08:33
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11 - ابو محمد2017-11-07 21:08:23
ههههههههههههههههاي نعم موظف متسيب عن عمله
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10 - القحطاني2017-11-07 21:08:06
والرساله الاخيره فيه اجهزه متطوره روحو زورو البلديات في الدول وشوفو وين وصلو تختصر عليكم كثر العماله والوقت واداء احسن واتمنى اي شكوى في ارلضي وكلام فاضي تحول للمحكمه البلديه للنظافه فقط والتشجير
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9 - القحطاني2017-11-07 21:04:23
ورسالتي الثالثه بدلو عماله البنقال ألي شغلتهم بس يشحثون عند الاشارات فيه دول كثيره يبغون الشغل انا ماني مجبور اعطي شركه عقد وهي تعطيهم رواتب مدنيه ليش ما البلديه تقوم بدورها ياناس خافو الله واخلصووووو
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8 - المتيم2017-11-07 21:03:43
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7 - مواطن2017-11-07 21:03:10
تعليق مخالف
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6 - القحطاني2017-11-07 21:02:31
والرساله الثانيه شجرو وازرعو واعملو بأخلاص وخافو الله في عملكم كنت في مكه للاسف الشوارع يبغيلها تغسيل يومي والارصفه والقمايم في كل مكان اتمنى تزورون الدول وتشوفون كيف ينظفون الشوارع وصيانه يوميه اخلاص
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5 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-07 21:02:22
في تعليقات اليوتيوب..يقول واحد واسمه العمده/ يجب محاسبتهم الثلاثة!.هههه. الحمدلله الذي رزقنا بناس عباقره..
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4 - عشتار بندر الحمدان2017-11-07 21:02:14
مدير البلدية يشتكي . ****!!
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3 - القحطاني2017-11-07 21:00:32
البلديات هي مرايه للوطن وللاسف شوارعهم ومشاريعهم مهمله ونظافتهم والحيوانات الي تسببت في حوداث لكن رسالتي اقولهم ودو موظفينكم دورات في الصين وخلوهم يشوفون كيف نظافه الشوارع والصيانه اليوميه والاخلاص
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2 - ابوعلي2017-11-07 20:52:49
هذا يدل على أن الإداره فاشله
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1 - حلم الوطن2017-11-07 20:49:48
المفروض يكون فيه فديوهات مسموحه خاصة اذا كان فيه تقصير من دوائر حكوميه او مظلمه على اي مواطن او مقيم وايضاً اذا ما تم تصوير مجرم أمني او جنائي لان المواطن هو عين الوطن وحتى لا تتكرر الأخطاء
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