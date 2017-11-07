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بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار
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المرصد 56 3٬977 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أوضحت مصادر أن رئيس بلدية الدلم ، شكوى رسمية لمحافظ الدلم ضد مواطن وصف موظفي البلدية بالحمير .

وكان نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر ” حماراً ” يخرج من باب بلدية الدلم، ووصفه موثق الفيديو بأنه أحد موظفي البلدية، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين فيها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 -
2017-11-07 23:04:36
دخل يتفقد **
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55 - خااااالد
2017-11-07 23:02:54
بعض الناس بتجيب الكلام لنفسها ... ليتك ساكت
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54 - أبو ثامر
2017-11-07 23:00:16
الحمار حيوان مظلوم، بمجرد إن استغنى الإنسان عنه، بدأ يذمه، ويستقبحه، مع أن المولى يقول: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" فوصفه من ضمن الزينة، وكان آخر خليفة أموي يلقب بالحمار لشجاعته وجماله ..
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53 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-11-07 23:00:01
تعليق مخالف
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52 - -----
2017-11-07 22:31:35
مامصلحة تصوير فيديوهات من هذة النوعية الا تصيد التوافه وتضخيمها بلغة جاهلة
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51 - -----
2017-11-07 22:29:07
والله اتمنى من بلدية الدلم رفع قضية على المصور ، ماصدر من مصور الفيديو مراهق جاهل
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50 - احمد الزهراني
2017-11-07 22:26:03
ولماذا لم يرفع قضية على الحمار الموقر تطفله دخول مبنى خدمي حكومي دون حسيب أو رقيب !
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49 - المسافر
2017-11-07 22:24:28
ناس شغلها الشاغل ذا الجوال تصوير وتشهير لقافه زايده حتى في بعض المناسبات تلاقي بعض السذج قاعد يتقنص اي حركة ويرسلها سناب لكن اذا قبض ع المصور حاسبوه يابلدية الدلم كيف يشبه موظفين بحمار لايجوز
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48 - سعد بن فهد بن قعد
2017-11-07 22:23:43
اعتقد الحمار حب ****
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( عدد التعليقات 30,459 )
47 - قلم الحقيقه
2017-11-07 22:23:09
ثم مانلاحظه في هذا المقطع المصور لبلديتكم أن البوابات الرئيسية مشرعة وليس عليها حراسات أمنية تعترض مسيرة هذه البهيمة أو أنهم يغطون في سبات عميق لدرجة أن الحمار ذرع بواباتكم خروجآ ودخولآ وماحوله أحد.
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46 - الحويطي
2017-11-07 22:12:54
الحمار لو لقي ناس صاحيه مجئ حولهم ***
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45 - عابر
2017-11-07 22:10:30
شكله مضيع مفتاح مكتبه
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44 - صديق
2017-11-07 22:09:35
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,459 )
43 - قلم الحقيقه
2017-11-07 22:08:44
الحمار واصل الى حدود مبنى بلديتكم ويخرج ويدخل مع بواباتها الرئيسية ماذا تريدون أن يقال عنه .كان الأجدى بكم أن تمنعون هذه البهيمة من التواجد نهائيآ لابقرب مبناكم ولا بمحافظتكم مرة واحدة لأنه مسؤوليتكم.
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42 - طفشان
2017-11-07 22:08:16
الشرهه على الحمار
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41 - ياليل ابولمبه
2017-11-07 22:08:09
اقل مايقال عن مصور المقطع انسان قليل حياء ولايعرف معنى المرؤه والرجوله ، يجب محاكمته كيف يمثل موظفين احدى قطاعات الدوله بهذا الوصف القذر الا هذه الدرجه وصلة الدنائه في مثل هؤلاء البشر لاعيب ولا حياء
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40 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-07 22:03:54
يقول وين رايح
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39 - زائره
2017-11-07 22:01:57
لا تزعلون هو نفسه حمار سمعتوه يقول يا بوي
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38 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-07 22:01:29
سمعته يقول***
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37 - أ د صالح بن سبعان
2017-11-07 21:58:15
بدل شكوى المصور... اشكوا الحمار...ههههه
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36 - عبدالله الحربي
2017-11-07 21:56:12
مالهم حق والتصرير لرصد مخالفات وتنبيه المسؤولين على المسؤلين! البلديه مقصره جداً واحنا كشعب مقصرين كذلك والمفروض ماناكل ونرمي مخلفاتنا وسط الشارع***
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35 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-07 21:56:08
تعليق مخالف
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34 - انا انا
2017-11-07 21:53:09
تعليق مخالف
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33 -
2017-11-07 21:47:45
بيجيون لك مفطح ويذبحون لك وحبة ***
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32 - سعودي
2017-11-07 21:40:35
تعليق 21 الرجال ما غلط انت شفت المقطع ولا لا لا تأخذ الكلام حق الشكوى و تطير في العجه و الرجل لا يقصد اهانه لأحد هو قال لنفسه ي بوي
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31 - ابو صالح سكري
2017-11-07 21:38:12
كان الحمار اغلى هدية لصاحب المزرعة في بعض الدول ووكان الحمار لبعض الناس اغلى من السيارة
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30 - راعي بل
2017-11-07 21:32:47
اعتقد انه كان يشكر التى وفرت له المرعى الخصبه (النجيله )على الارصفة ويامل من البلدية وضع مطبات لحمايته من السيارات المسرعه والدرباويه وتنظيف الشوارع من العلب التى كانت تدخل داخل قدمه
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29 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-07 21:32:43
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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28 - مواطن
2017-11-07 21:28:10
ليش شكوى الرجال لم يسب أحد فقط وثق دخول الحيوان لمبنى البلدية وش فيها
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27 - شغف
2017-11-07 21:26:50
لاكن اقولها بصراحة اشتهرت الدلم لاني مكنتش اعرفها حتى دخلت قوقل لاكن بعد تصوير الحمار وهو طالع وداخل من بلديه الدلم قررت ازور تلك المحافظه وافق أمام مدخل البلديه وستعيد مشاهدة الحمار وهو طالع وداخل
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26 -
2017-11-07 21:25:39
مشكله بعض المصورين ماعندهم ثقافه اظنه خبل يقول للحمار وين رايح يابوي هذا عقله عقل***
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( عدد التعليقات 13,345 )
25 - العنيد
2017-11-07 21:23:19
هذا اصلا يا ناس يمني مجروب بس من كثر مراجعاته للبلديه وتعقيداتها..صار حمار..
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24 - شغف
2017-11-07 21:21:36
خلاص الحمار أصبح مشهور وبيطلع لو سناب ويصبح من المشهورين وبيسوون لقاء معة يناس هذا حمار دخل وطلع حمار وش الشعور الي جرحى هو اساسا مطنش للمصور وشكوى البلدية يعني بتطلبون الحماروتقلون ليش دخلت وطلعت...
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23 - فقير
2017-11-07 21:21:06
وش جاب الحمار هههههههههه
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22 -
2017-11-07 21:20:35
لو تعلمون قيمة الحمير الحمير هذه هي حمآلات الأثقال قبل النفط ولجميع العصور في الجاهليه والي اليوم بالشوارع ألضيقه والمرتفعات الجبليه بجبال السروات قال تعالى والخيل والبغال الخ الايه
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21 - سعد بن احمد
2017-11-07 21:20:24
هذا انسان قليل أدب مهما كان هذولي عيال ناس محترمين فيهم المقصر وفيهم اللي يأدي عمله باخلاص ولو كانوا كلهم مقصرين عيب تشبه الرجال بهذا التشبيه لكن التربية تلعب دور
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( عدد التعليقات 13,345 )
20 - العنيد
2017-11-07 21:19:01
هذا اصلا يا ناس بنت عفاش يمنيه بس من كثر مراجعاتها للبلديه وتعقيداتها..صارت حمار..
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19 - والد ابراهيم
2017-11-07 21:17:00
يعني لا تفضحي ولا اشكيك و الله حاله طيب وش يبي يطول من سمح للحمار بالزياره و الخروج بكل هدوء
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18 -
2017-11-07 21:15:52
حمار يحرج بلديه الدلم وتقيم شكوى ....فضحتونا يبلديه الدلم شكوى مرة واحدة مالك حق يحمار يمكن نسى شي ورجع ياخذون أو الحمار يهايط...
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17 - متسائل
2017-11-07 21:15:29
حقيقه المصور غلط غلطة بحق نفسه و عائلة غلطه شنيعه وعليه دعوة لرائيس البلديه سامحه ا***
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16 -
2017-11-07 21:14:18
لا تزعل حبي والله ***
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15 - بحبك ياكعي
2017-11-07 21:12:25
تعليق مخالف
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14 -
2017-11-07 21:11:49
يناس وش مضمون الشكوى يعني لقد صور حمار وهو داخل بلديه الدلم طيب تصوير الحمار من الخارج الظاهر استغلوا قانون التصوير العتب على الحمار وين راعي الحمار يوخر حمارة ياويلك يحمارسببت مشكله بالدلم
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13 - لاري كنق
2017-11-07 21:10:05
يعني إيش تبغونه يقول أسد طلع من البلديه مثلاًً هههههههههههههه بغض النظر عن الوصف ؟؟؟ ***
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12 - جحا
2017-11-07 21:08:33
تعليق مخالف
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11 - ابو محمد
2017-11-07 21:08:23
ههههههههههههههههاي نعم موظف متسيب عن عمله
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10 - القحطاني
2017-11-07 21:08:06
والرساله الاخيره فيه اجهزه متطوره روحو زورو البلديات في الدول وشوفو وين وصلو تختصر عليكم كثر العماله والوقت واداء احسن واتمنى اي شكوى في ارلضي وكلام فاضي تحول للمحكمه البلديه للنظافه فقط والتشجير
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9 - القحطاني
2017-11-07 21:04:23
ورسالتي الثالثه بدلو عماله البنقال ألي شغلتهم بس يشحثون عند الاشارات فيه دول كثيره يبغون الشغل انا ماني مجبور اعطي شركه عقد وهي تعطيهم رواتب مدنيه ليش ما البلديه تقوم بدورها ياناس خافو الله واخلصووووو
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8 - المتيم
2017-11-07 21:03:43
تعليق مخالف
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7 - مواطن
2017-11-07 21:03:10
تعليق مخالف
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6 - القحطاني
2017-11-07 21:02:31
والرساله الثانيه شجرو وازرعو واعملو بأخلاص وخافو الله في عملكم كنت في مكه للاسف الشوارع يبغيلها تغسيل يومي والارصفه والقمايم في كل مكان اتمنى تزورون الدول وتشوفون كيف ينظفون الشوارع وصيانه يوميه اخلاص
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5 - راعي غنم..🐐🐐
2017-11-07 21:02:22
في تعليقات اليوتيوب..يقول واحد واسمه العمده/ يجب محاسبتهم الثلاثة!.هههه. الحمدلله الذي رزقنا بناس عباقره..
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4 - عشتار بندر الحمدان
2017-11-07 21:02:14
مدير البلدية يشتكي . ****!!
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3 - القحطاني
2017-11-07 21:00:32
البلديات هي مرايه للوطن وللاسف شوارعهم ومشاريعهم مهمله ونظافتهم والحيوانات الي تسببت في حوداث لكن رسالتي اقولهم ودو موظفينكم دورات في الصين وخلوهم يشوفون كيف نظافه الشوارع والصيانه اليوميه والاخلاص
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2 - ابوعلي
2017-11-07 20:52:49
هذا يدل على أن الإداره فاشله
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1 - حلم الوطن
2017-11-07 20:49:48
المفروض يكون فيه فديوهات مسموحه خاصة اذا كان فيه تقصير من دوائر حكوميه او مظلمه على اي مواطن او مقيم وايضاً اذا ما تم تصوير مجرم أمني او جنائي لان المواطن هو عين الوطن وحتى لا تتكرر الأخطاء
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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬356 شهر واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬273 شهر واحد
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بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬119 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬590 3 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬636 3 أيام
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬602 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

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