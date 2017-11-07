بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

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صحيفة المرصد : أوضحت مصادر أن رئيس بلدية الدلم ، شكوى رسمية لمحافظ الدلم ضد مواطن وصف موظفي البلدية بالحمير .

وكان نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر ” حماراً ” يخرج من باب بلدية الدلم، ووصفه موثق الفيديو بأنه أحد موظفي البلدية، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين فيها.

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