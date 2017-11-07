صينيون يغزون هذا البلد العربي من أجل “الزواج العرفي”!
صحيفة المرصد : تشهد مدن جزائرية عديدة، انتشارا واسعا لما يُعرف بـ”الزواج العرفي”، الذي صار رائجا بصورة لافتة في السنوات الأخيرة، ونشرت تقارير محلية جزائرية تفاقم ظاهرة زواج الجزائريات بعقود عرفية من مواطنين صينيين استوطنوا في البلاد بغرض التجارة، وتزايدت الظاهرة فباتت تثير قلقا أمنيا.
وكشفت التقارير عن مئات الضحايا من عمليات زواج عرفي من صينيين، خاصة في محافظة عنابة شرقي البلاد، وهي الزيجات التي ينتهي 95% منها بالفشل، خاصة بعد انتهاء عقد عمل الوافدين الأجانب.
نساء عنابة
تشكو إحدى نساء “عنابة” من تداعيات زواجها من صيني يقيم في الجزائر منذ سنة 2005، تزوجت منه بموجب عقد عرفي بتاريخ 30 أكتوبر 2014 وأنجبت منه ثلاثة أطفال.
وتضيف المواطنة الجزائرية لصحيفة “آخر ساعة” الجزائرية، أن مشكلتها بدأت عندما رفضت السلطات تسجيل أبنائها، ما دفعها لرفع ثلاث قضايا من أجل إثبات واقعة الزواج، رغم أن زوجها الصيني اعتنق الإسلام.
وتشير إلى أن السلطات رفضت قضيتين بسبب عدم وجود عقد زواج، وأن محضر اعتناق الإسلام غير كافٍ والقضية الثالثة لم يصدر فيها الحكم حتى الآن.
مشكلة الإقامة
وتطالب السيدة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، السلطات المحلية والمسؤولين بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلتها، وإعادة ما تعتبره حق زوجها في الإقامة بالجزائر، خاصة أن سجله خالٍ من أية قضايا وأنه دخل إلى الجزائر بطريقة شرعية وإلحاق نسب الأولاد إليه.
واعتبرت الصحيفة أن “أكثر ما سهل هذا النوع من الارتباط، هو لا مبالاة كثير من الجزائريات بدين العريس أو ملته أو حتى استمرارية الزواج”.
وأرجعت السبب “لأنه أولًا وأخيرًا زواج مصلحة، أبطاله أجانب جاؤوا بهدف البزنس أو في إطار عقود عمل، لكن الأمور تتعقد في حالات إثبات النسب، ما جعل المحاكم تشهد عديدًا من القضايا”.
ضحايا الزواج من الصينيين
ولا توجد أرقام رسمية لعدد ضحايا الزواج العرفي من صينيين بالجزائر، لكن تؤكد التقارير أن هذا النوع من الزيجات أصبح رائجًا منذ أن تهافت آلاف الصينيين على الجزائر، وتعايشوا لمدة تزيد عن 12 سنة مع الجزائريين، وتزوجوا منهم دون عقد وأسسوا لبداية جيل جديد بملامح صينية.
كشفت إحدى الدراسات العلمية، عن زيادة عدد النساء غير المتزوجات في الجزائر بنحو 200 ألف سنويا، حيث ارتفع عددهن إلى 11 مليون امرأة عانس، وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية.
وأوضحت الدراسة، أن معدل العنوسة في البلاد على النحو التالي: 11 مليون عانس فوق سن 25 عاما، بينهن 5 ملايين فوق سن 35 ، وتسجيل 200 ألف عانس سنويا.
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التعليقات
تعليق85 نفس الشخص ذكر غير سعودي
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حذاري حذاري من الاجنبي المندس له فوق 50تعليق السعوديه والسعودي تاج راسك
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ت ٨٣ صدقت والله هذا خبث الاجانب يفتنون بين السعوديين حسبي الله عليهم
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يقول ما ابي اتزوج متحررة ما ابي وحدة تدخل ملعب ما ابي وحدة تدخل سينما ما ابي وحدة تكشف ما ابي وحدة تسوق وياخذ اجنبية مختمة كل هالأشياء يبحث عن الجمال وليته يقتنع الا كل م أخذ جميلة راح يبحث عن الاجمل!
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معرف عبادي هلالي ذكر غير سعودي
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الى عبادي هلالي كشفت نفسك بتعليق36. كلمة(ياقع العيد) مافي سعودي يقول هاالكلمه هذي كلمه يمنيه دور غيرها
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خلك رجل حقيقي وفكر في عوانس بلدك البيوت عندنا مليانه عوانس منهم الممرضة ومنهم المعلمة ومنهم الموظفة ومنهم العاطلة ومنهم المطلقة والارملة فكرو في بنات بلدكم ياللي كل تفكيركم بالغرباء وساحبين على القريب
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يقولون انتو اللي اخترعتوا الإسلام وعرّبتونا محسسينا كان عندهم حضاره وجينا وخربناها حتى أصولهم ما يعرفون من وين ،
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دينهم يسمح بذالك *** معتقدهم يسمح بذالك.
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صدق من قال خيرنا لغيرنا يتزوجون ويعددون من الاجنبيات واذا الاجنبي تزوج من سعودية قامت قيامتهم وحطو ف الاجنبي مليون عيب! طيب انت مو راضي تتزوج من بنت بلدك ومو راضي تخليها تاخذ اجنبي! طيب وبعدين معك🤔🙄
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لو تمدحون اليهود ارحم لي من مدحكم للعرب يا أخي يكرهونكم وبصفحاتهم بشكل يومي يسبونكم وش عاجبكم فيهم أخلاقهم بالحظيظ ولا يصلون ولا يصومون وملحدين بالذات بشمال افريقيا واكثر شي تونس يقولون
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ياشباب ترأ كل شخص محاسب عما يكتب . الله يستر على خلقه ودع الخلق للخالق
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خلوني اعطيكم نبذه عن السكيكديات الدزيريات اقول (يا بنات الجزائر يالي خليتو قلبي حاير ) (بنت سكيكدة والله تمام...خفة ودلع ومشية حمام)
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اللي يقول مانبي نعدد من بنات بلدنا ؟ انت بكره بتصير اب لعدد من البنات وبيكبرون قدام عينك وقتها تتمنى لو شايب يتزوجهن ويصرف عليهن ويعفهن ويعزهن ويستر عليهن ويحصنهن في هالزمن اللي كثرة فيه الفتن والبلاو
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دام الصيني اعتنق الاسلام حلال عليه ** العربي
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في دول شمال افريقيا مع الأسف كثير من النساء يتزوجون يهود نصارى ملحدين.ويجونك بكل وقاحه وسفاله يسبون بنات المملكة الطاهرات.أخزاهم الله ومن أيدهم
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ت 65 اعيد واكرر كلامي ت 54 قال ايش قال عددوا من بنات بلدكم عدد انت واجلس عدد الين تشبع منهم فانا بالنسبه لي مافي امل فيهم ( لامثنى ولا ثلاث ورباع ) ولا مفر د حتى روح ياعمي)
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ت59 / متى سبونا ؟ اخاف انتو اللي تتلقفون بصفحاتهم وتنتقدون اللي مالكم علاقه فيه ولا تبغون احد يرد عليكم ترا أعرف شعبنا من الجنسين ملقوف يفوق الوصف
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احسنت ياتعليق 64 ماركتو الدزيريات فن وذوق لا يفهمه ولا يعرفه اصحاب 5 سم مكياج ومساحيق وياويلي ويلاه لو تفقل محلات المكياج عندنا كان تلاقي الزحمه عن دهانات جوتن وديروب والجزيره وكل شركات البويات
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طبعا هي ماعندها نيه تسفر السواق لكن تبي *** 👹 🐷 مثل وضع المغرب والجزائر وتونس ومصر الخ
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ياسعوديين عددو من بنات بلدكم لايغزونكم الاجانب ويتزوجون من السعوديات لا تتركون بنات بلدكم عوانس بحجة قلة الجمال وغلاء المهور تزوجوا من بنات بلدكم وعددو مِن بنات بلدكم وانقذوا بناتكم وخواتكم من العنوسة
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يتزوجون في الحرام الله يسترنا
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يتزوجون في الحرام الله يسترنا
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ت 62 هههههههههههه والله ما حر مافيك قلت هالكلام
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أنا سبق وقلتواللي ماشافت خير اما تلقاهم من النوع اللي ما يسافر أو حده يسافر لدول عربية نفس غبائ شفتوا كيف عقله وتفكيره شفتوا مبالغته بمدح البربر
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الفقر يسوي العجايب ..ماعاد بقى إلا هالعيون الممططة تأخذ بنات العرب وبو تفليقة المخرّف قاعد يتفرّج..الله المستعان .
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عبادي الهلالي في الأصل جزائرية عانس متنكرة
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هههه وهم معهم شي علشان يتزوجون ؟
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بعضهم تلقى اخته عانس والثاني بنته عانس والثالث خالته عانس وهو رايح يبي ينقذ الاجنبيات من العنوسة يا اخي خل عندك احساس وفكر في بنات بلدك وحل مشاكل بلدك اول ثم فكر بالباقي ياحنون ياسوبر مان على غفله
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هههههه الخرائريات يسبون السعوديات وهما العنوسة ذابحتهم ورايحيين يتهافتون على الصينيين
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ت 54 قال ايش قال عددوا من بنات بلدكم عدد انت واجلس عدد الين تشبع منهم فانا بالنسبه لي مافي امل فيهم ( لامثنى ولا ثلاث ورباع ) ولا مفر د حتى روح ياعمي
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هنا مايحتاج عرفي ولا رسمي يكفي انها تسكنه معها بحجه انه سايق وتقولك نبي نسوق فكونا من السواق حرام وخلوة 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ياقو ايمانهن والتزامهن وكبر عقولهن وحبهن لدينهن شي لا يصدق احرجن الصحابيات 😂
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لا تبالغ بشرط الجمال وتقول ابيها حلوه مره تشبه ايفانكا ولا تشبه كيم كردشيان ولا تشبه مريام فارس ولا تشبه الممثله الفلانيه عاد انتم حافظين اسماء المشهورات ماشاءالله عليكم فلا تبالغون بشرط الجمال وعددو
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اللي دخل بمعرفي رح اغير عشان ما يتاقض كلامي . الدزيريات والا العزوبيه ابرك
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عددو من بنات بلدكم احفظو فلوسكم لا تصرفونها في خرابيط ومقاهي وسفريات احفظو فلوسكم وعددو من اربع نساء من بنات بلدكم واعدلوا بينهم وكونو رجال بمعنى الكلمة حتى تختفي العنوسة ولا تبالغ بشرط الجمال/يتبع
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تعليق رقم ٤ ورقم ٢😎😎😎😎😎😎
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طاح سوق قلومة
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تعليق رقم 2 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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ت 38 خذ نصيحتي واطلع سكيكده وانت تشوف الوان الجمال والابداع الالهي في الحلق كل شي رباني وترا مافيه مشاغل عنده ولا مكياج ولامساحيق كل شي رباني .. ياويلي ويلاه
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ماشاء الله تزوجت 2014 و3 اطفال يعني كل سنة بولد
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رقم 2كيف نجحت في مادة التعبير واللغه العربيه اموووت واعرف
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مين يتزوجكم يا جزائريات لا منطق حلو ولاجمال ومتحررات كالأوروبيات
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تعليق 39 اهم شي الحريم في الدنيا ( ماطاب لي من دنياكم الا الطيب والنساء ) او كما قال عليهم الصلاة والسلام واي شي باقي خلوه لكم وبالنسبه الي الطيب هو ( الهلال)
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صيني لو انه ياباني كان اشوى
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ت27 وانت ليش ماتحذر ابناء بلدك من الاجنبيات وتحثهم على الزواج من بنات بلدهم وتحثهم على التعدد من بنات بلدهم بدل مايعدوون من اجنبيات ثم يقولك نبي حل للعنوسة كيف تبي حل للعنوسة وانت رايح تتعدد من وافدة
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مالكم حق يالصنين تنطون انا موجود انا اولى منكم فهم مسلمين وعرب ( والاقربون اولى بالمعروف )
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روحتها مره وبصراحه غرزت فيها من اللي شفتها فيها . ماكان قصدي اروح للجزائر بس لقيت جزائري بتونس وشجعني على زياره سكيكده ومن هاك الحين وانا رايح جاي على سكيكده
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هبادي يجيك يهابد لما يكون موضوع عن حريم أو كوره وغيرها من المواضيع ينخش ويندس خلف معرفات أخرى مع ان المفروض والأولى يستحي لما يسولف عن التفاهات وليس المواضيع المهمه
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وينه عنبه وين احجز بسرعه ✈️
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عموما الصيني مافيه خير لامه وابوه كيف بيكون فيه خير لج يامسكينه شعب مادي وعملي والحرمه يكرفونها كراف وانا عشت في الصين واعرفها زين وفي نفس الوقت حكومتهم تحذر البنات في التلفزون ماتعرف ولاتزوج من اجنبي
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تحتفل مدينة سكيكدة سنويا بعيد الفراولة الدي يعطي للمدينة نكهة خاصة وغالبا ما يقع العيد أواخر شهر ماي. يالبيه يالفرواله الدزيريه اخلى والذ فرواله
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ت23 على اساس ابناء بلدك مايتزوجون من برى ليش ماتوجه كلامك لابناء بلدك اللي ماخلوو جنسية ماتزوجو منها وساحبين على بنات بلدهم بحجة قلة الجمال وغلاء المهور واذا تزوجو اجنبية دفعو لها كل اللي وراهم ودونهم
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يمتد الشريط الساحلي لولاية سكيكدة على مسافة 140 كم وهو الأطول على المستوى الوطني،تميزه الخلجان خاصة خليج سطوره والقل، وفي مقابل ذلك وجود غابات موازية للشواطئ وهو ما يجعل السياحة الشاطئية أكثر الأنواع
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اللي في الصوره ودك تجمعهم ف بيت واحد
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يتجاوز عدد سكانها 800000 نسمة يارب القي لي اربع من 800000 الف نسمه واتروجهم كلهم
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الجزائرية لا منطق ولا أخلاق لا جمال ومتحررات بزيادة
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ولالقيتم غير الصينيين ههههههههههه قال انفخ ياشريم قال مامن يزين الأمور ويريح النفس
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قع الولاية شرق الشريط الساحلي الجزائري علي امتداد 130 كلم تقريبا وهي محصورة بين البحر الأبيض المتوسط ولاية عنابة، ولاية قسنطينة، ولاية قالمة و ولاية جيجل، تقدر مساحتها بـ 4137.68 كلم²
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نسبة كبيرة من الممرضات عوانس يا ابناء البلد تزوجوا وعددوا من بنات بلدكم سواء كانت ممرضة او قصيرة او طويلة او مطلقة كونوا سند وخير عون لبناتكم لا تتركون بنات البلد للعنوسة لا تتركون بنات البلد للاجانب
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تدرون ان التلفزون الصيني نفسه يحذر الصينيات من الاجانب حتى من علاقه تدرون ان الصينيه ماتعطيك وجه ولا فكرت فيك وعندهم حب لبعض عجيب تدرون انهم يقولون الاجانب مايحبونكم كلهم جواسيس واهل مصلحه احذروهم
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سكيكدة المسماة قديما روسيكادا حسب التسمية الفينيقية، تقع الولاية شرق الشريط الساحلي الجزائري علي أمتداد 140 كلم تقريباوهي عاصمة لولاية سكيكدةتمتاز بشطآن روعة في الجمال، وميناء سكيكدة حاليا من المواني
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والسعوديات العوانس يفوقن 4مليون والطلاق في ازدياد والي تتزوج من اجنبي تفرخ منه وتطالب في تجنيس اولادها وهذا مايصحش تزيدين الاعباء على الوطن والتجنيس خراب الدول والي تتزوج تشيل عفشها وتغادرالمملكه
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اه يالدزيربات !!!! اللي مايعرفكن ما يثمنكن ...... صدق بنات ذوق وبالرسمي بالرسمي امراه في كل الاحوال والله احبكم بالدزيريات بزاف بزاف
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الجزائريات سليطات اللسان ومو حلوات ما ألوم رجالهم تاركينهم ويتزوجون من برة
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ت10 اذا فيك خير تزوج من عوانس بلدك هن اولى من الاجنبيات
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اي انسانه تزوج من غير الخليج وهي خليجيه ثقي ثقه تامه ان الزواج زواج مصلحه وانتي ألي بتبتلشين في العيال وفي ابوهم راعي المصلحه مافيه تجنيس وبيعيشون غرباء لكن لو قلتيله بنتزوج وبنعيش في بلدك بيقولج لا
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11مليون عدد العوانس بالجزائر!!. يالله إنا بوجهك..والله مشكله كبيرة جدا جدا..وحكومتهم بلهاء..افتحوا لليمن قوم قطعآ افسحوا الزواج لهم بالصنيين وغيرهم.ويش المشكلة.. ..
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لكن للاسف ان اغلب الرجال عندما يفكر بالتعدد لا يرغب بالعوانس فهو يرغب بالصغيرات ف السن ويترك من هي في ال30 فمافوق ! او يعدد من اجنبيات كما في التعليقات يبون يتزوجون من جزائريات وساحبين ع عوانس بلدهم !
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جايكم والله جايكم .انتظروني جاي سكيكده ابي من بنات سكيكده اذبحوني بنات سكيكده
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شبباهم هربان منهم وهم رايحين يتزوجون عرفي بمسيحيين
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المشكله في العنصر الصيني منغلق على ثقافته ولا يندمج في اي مجتمع مثل الصينيين الماليزيين ومجتمعاتهم في اوروبا وفي كل مكان يحضرون بالمال للتجاره وعمل 20 ساعه في اليوم ثم وعند دخولهم اي بلد صعب خروجهم
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لو لاسمح.الله حصل بيبي في زواج.العرفي وش ياحصل
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حتى تختفي ظاهرة العنوسة عندنا لازم الرجل المقتدر مادياً وجسدياً يعدد من بنات الوطن سواء كانت عاطلة او موظفة او عانس او مطلقة او ارملة لازم نقضي على نسبة العنوسة ف المجتمع لكن للاسف ان اغلب الرجال/يتبع
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اللي ماعنده سكن ملك يقعد عزوبي احسن له
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اليمني صاحب تعليق رقم 5 ****
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وش هالبياض
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لو الشرع يسمح كان تزوجتهم كلهم وماخليت احد ونا ابو فلان
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الجزائريات من اجمل بنات العرب مالوم شبيه الريح محمد عبده اخذ جزائريه
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كنت اظن انها الدوله المجاوره
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الجزائريات من اجمل بنات العرب ياسعد اللي يتزوج منهن
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ياخوان صلو على رسول الله .....اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
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اسمعي ايتها النسوة اي وحدة تتزوج من وافد أي كانت بلدها حتى لو الخليج عليها كما رضت به أن ترضى أن تسافر معة لبلدة وليس تجلس
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تعليق مخالف
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زواج من صيني! موب سهل ابو عيون صغيره ههههههههه امزح لا يزعلوا علينا الصينيين ويمنعوا عنا اجهزة هواوي ههههههه
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وحنا ذابحتنا العزوبية يالجزائر وش هالدنيا والحمد لله صايرة عكس قهررررر🚫🚫🚫
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_ يا شعب الجزائر العظيم
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