المرور توضح أنواع “المخالفات المحجوبة”
صحيفة المرصد : أوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة ، اليوم الثلاثاء ما تعنيه عبارة المخالفات المحجوبة .
جاء ذلك رداً من المرور في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ رداً على سؤال مغردة وجهت سؤالاً جاء فيه: “عندي مخالفة بسددها، ولم تتم مكتوب محجوبة ايش المقصود؟”.
من جانبها ردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : المخالفات المحجوبة هي التفحيط، صدم وهروب، قيادة تحت تأثير المسكر، استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به.
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مرحباً بك، المخالفات المحجوبة هي التفحيط، صدم وهروب، قيادة تحت تأثير المسكر، استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به. شكراً لتواصلك
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قراء المحافظات مايوجد مرور غير مخفر الشرطه يعني عسكري الشرطه يظرب عصفورين بحجر يعمل عملين شرطه ومرور وفيه سيارة في القراء تمشي هيكل غظني لااصطبات ولااشرات
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اعتقد انك مستخدام سيارتك في غير الغرض المرخص به... لو صدم وهروب جابوك وكذلك لو ان سكران البعيد ولا وشدراهم انك سكران وتقود سياراتك وكذلك لو انك مفحط .. شوف وش انت محمل بسياراتك وصادوك لايكون تتكس
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يامن سال السوال للمرور اختر لك وحده منها الاجابات وانت تعرف وش سويت
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