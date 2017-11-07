المرور توضح أنواع “المخالفات المحجوبة”

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صحيفة المرصد : أوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة ، اليوم الثلاثاء ما تعنيه عبارة المخالفات المحجوبة .

جاء ذلك رداً من المرور في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ رداً على سؤال مغردة وجهت سؤالاً جاء فيه: “عندي مخالفة بسددها، ولم تتم مكتوب محجوبة ايش المقصود؟”.

من جانبها ردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : المخالفات المحجوبة هي التفحيط، صدم وهروب، قيادة تحت تأثير المسكر، استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به.

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