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عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!
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المرصد 7 2٬447 36 دقيقة

صحيفة المرصد: أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي مساء الثلاثاء أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.
وأصدرت المؤسسة بياناً تضمن ” بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/٣٨ والصادر في ١٤٣٩/٢/١٥ هـ.
وأضاف البيان ” في هذا الصدد، تود مؤسسة النقد العربي السعودي التوضيح بأن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوو العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وتابع البيان :وقد تم ابلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وتؤكد المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.
وكانت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت الماضي بأمر ملكي صادر عن خادم الحرمين، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - خلك بعيد حبك يزيد 😊
2017-11-07 22:57:55
طيب وش الفايده ؟ على كذا ماسوينا شيء .
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6 - Zzz
2017-11-07 22:50:01
سوف يتجه أكثر التجار والمستثمرين من رجال الاعمال وامراء ليس لهم اي علاقه بالفساد لنقل استثمارتهم خارج البلاد وسحب ارصدتهم حتى لايجدو يوما من الأيام انهم متهمين بالفساد
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5 - يمني عاشق الدمام
2017-11-07 22:45:50
ثلاثة أعرفهم عندهم مجموع ألفين شركة ****؟!!!!!😎
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4 - احمد1
2017-11-07 22:43:26
سلف ابو 75 هلله شكله مبتلش يبغى يحولها ماهو قادر
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3 -
2017-11-07 22:42:53
بدأنا والشركات هذي من فين كونوها
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2 - احمد1
2017-11-07 22:41:47
الحمدلله حتى ترضى والحمدالله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى
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1 - ملقوف
2017-11-07 22:38:20
انا عندي 35000 ريال بحسابي الي يبي سلف لا يستحي ترانا اخوان
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آخر تعليق
بواسطة : راصد

تعليق85 نفس الشخص ذكر غير سعودي...
بواسطة :

قصدك ساره بالعكس ساره ممتازه وتعليقاتها حلوه...
بواسطة : فايز العوني

حذاري حذاري من الاجنبي المندس له فوق 50تعليق السعوديه والسعودي تاج راسك...
بواسطة : الحاسة السادسة

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عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

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