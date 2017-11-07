“CNN ” نقلاً عن مصدر سعودي : ملفات مالية كبرى بين التهم الموجهة للأميرين الوليد ومتعب
صحيفة المرصد : قال موقع CNN نقلا عن مصدر في السعودية، إلى أن الأمير ورجل الأعمال، الوليد بن طلال، الموقوف ضمن حملة لمحاربة الفساد أدت لتوقيف عشرات الأمراء والمسؤولين الكبار، يخضع لتحقيق في قضايا “غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين” على حد تعبيره، في حين أن وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله، قيد التحقيق بملفات اختلاس وتوظيف وهمي.
النتائج ستعلن فور الانتهاء من التحقيق
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الملف بحسب CNN، إلى أن نتائج التحقيقات مع الموقوفين في الحملة التي تقوم بها بلاده ضد الفساد “ستُعلن فور الانتهاء منها.”
وعبّر المصدر، عن “استغرابه” لما وصفها بـ”تأويلات بعض وسائل الإعلام بأن هذه الإجراءات يقصد بها أهداف أخرى وبطريقة غير دقيقة،” في إشارة إلى التفسيرات السياسية التي قدمها البعض للحملة، موضحاً أن هذه الإجراءات “هدفها الأساسي كما أعلن هو استئصال الفساد ومحاسبة المفسدين تنفيذاً للأمر الملكي وستواصل اللجنة العليا أعمالها لتحقيق ذلك وكما قال ولي العهد سابقاً بأنها لن تستثني أحداً سواء كان أميراً أو وزيراً أو كائناً من كان.”
ماذا قال الجبير ؟
وتتقاطع تصريحات المصدر مع ما قاله وزير الخارجية الأحد، رداً على سؤال حول وجود طابع سياسي للتوقيفات إذ قال الجبير : ” هذا رأي غير منطقي، فالسعودية لا تتساهل عندما يتعلق الأمر بمواجهة داعمي الإرهاب والتطرف ، السعودية لا تتساهل عندما يتعلق الأمر بالفساد وإهدار المال العام وسوء الإدارة، رؤيتنا للعام 2030 تستدعي حكومة فعالة ومسؤولة وشفافة ولا يمكننا تحمل وجود فساد أو هدر أو سوء إدارة تحد من قدرتنا على تحسين مستوى معيشة مواطنينا.”
اختلاس وتوظيف وهمي
كما أشار المصدر إلى أن الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أوقف أيضا بسبب اتهامه بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة – ومنها عقود تشغيل وصيانة – على شركاته الخاصة.
ومن أبرز القضايا المتهم فيها الأمير متعب وفقاً للمصدر، “عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال وملابس عسكرية واقية من الرصاص تفوق قيمتها عشرة أضعاف نفس الملابس في وزارتي الدفاع والداخلية.”
أول المبايعين
ونفى المصدر “معارضة الأمير متعب لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد كما تدعي بعض وسائل الإعلام” حسب قوله، مضيفاً أن الأمير متعب “كان أول المبايعين والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية تشهد بذلك.”
وأردف المصدر قائلاً أن النجل الثاني للملك عبدالله، الأمير تركي، الذي كان سابقاً أميراً للرياض، أوقف بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر” وفق تأكيده.
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التعليقات
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تكفون نبي التحقيق مع ***تكفون والله العظيم انه يصرف لنا مثل الجيش يااخوان وماليه الحرس الوطني تقول ماينطبق عليكم النظام طيب ليش مهمه في رفحاء شهر نسلم ٨٥\وشهرين مانستلمها وين تروح
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لواء الامير سعد صدر له قرار بصرف راتبين ورفعت اسماء المشاركين من قياده الواء ونتفاجاء برد من العنقري ليس لنا شي رغم ان خطاب الملك واضح واحنا من ظمن المشاركين نرجو من هيئه الفساد التحقيق ماليه الحرس
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والمرئة المتزوجة من سعودي فكونا منها هي وعيالها ****نبغا نرتاح في بلادنا 😓😓
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جميع الموظفين كانوا يتوقعون ان الموضوع جداً بسيط وان تأخير العلاوات فيه ضرر وظلم لهم ، اما الآن وبعد اتضاح الصورة ، يجب على الجميع الوقوف جنباً الى جنب ولاة الامر حتى يتم الانتهاء من هذا الملف الشائك
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فكرنا منهم الله يرحم والديكم
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دعِ الحِرصَ على الدّنيا***وفي العيشِ فلا تطمعْ فإنّ الــرّزقَ مقــــسومٌ***وسوء الظــنّ لا ينفـعْ فقيرٌ كــلُّ ذي حــرصٍ***غـنيٌّ كـــلُّ مــنْ يقنـعْ
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نظفو البلد من الأجانب سواءً رجال أو نساء
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خادم الحرمين الشريفين وابنه الامير محمد ابن سلمان حفظهم الله ورعاهم ، كيف يتم صرف العلوات في ضل الفساد وفي ضل وجود كم هائل من الوظائف الوهمية التي تصب ***
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كفو يابو فهد الله يجعلك ذخر للبلاد والعباد
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انا من الناس الي دايم اسأل عن سبب توقف العلاوة السنوية بإستمرار وكنت عادة ما اسأل عن سبب عدم تصريح المسئولين فيما يخص هذا الموضوع ، اما الآن الصورة أصبحت واضحة للجميع بفضل الله ثم بفضل سيدي
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يارب تستر علينا من زوال النعم
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نحن مع الإجراءات الحكوميه التي تهدف لحفظ الدوله ومنع التلاعب بمقدراتها وانشرحت صدورنا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهما الله
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حبيب الشعب سيدي متعب ابن عبدالله
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لافساد نعم معكم لافساد مع الأمير الشاب القوي
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ت 17 CNN رفضت التصريح والاجابه يحال السؤال إلى K-S-A
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لافساد بعد اليوم وراس ابو فهد يشم الهواء. عاش سلمان ملكنا عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان
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ت8 اسال cnnعندها الجواب الصادق
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مو عيب الانسان يغلط لكن الاجمل مايكرر الغلط ويكون فيه قانون
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مالفت نظري الى تحسين وضع مواطنينا ياليت والله مااحد يتم لكم الا مواطنينكم الوحيدين اللي بيوقفون معكم في الحلوه والمره وهم اثبتو ذلك نرجو تحسين وضعنا زي باقي دول الخليج
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صفعهم محمد بن سلمان صفعه قويه صفعة عاصفة الحزم ***
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ما ادري ويش يحصل في البلد
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كم عمر متعب بن عبدالله والوليد بن طلال ؟إذا كانو كبار في السن طيب ليش يسون كذا!!!
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الآن متعب موظف ناس توظيف وهمي والوليد بن طلال عنده فساد مالي وغسيل أموال ماتوقعت هذا منهم خاصة متعب بن عبدالله لأنه ابن عبدالله!!!
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والعلاوه السنويه للموظفين ليش مانزلت من سنتين***
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**** الله يحفظ أهل الدين سلمان ومحمد بن سلمان
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ربي استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. هذا حساب الدنيا والركب تتصاقع كيف حساب الاخرة.
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((((( ملفات كبرى ...... والممتلكات لم يعين عليها حارس قضائي بعد )))))
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أول مره أشوف ****.؟؟؟؟؟؟؟
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