“CNN ” نقلاً عن مصدر سعودي : ملفات مالية كبرى بين التهم الموجهة للأميرين الوليد ومتعب

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صحيفة المرصد : قال موقع CNN نقلا عن مصدر في السعودية، إلى أن الأمير ورجل الأعمال، الوليد بن طلال، الموقوف ضمن حملة لمحاربة الفساد أدت لتوقيف عشرات الأمراء والمسؤولين الكبار، يخضع لتحقيق في قضايا “غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين” على حد تعبيره، في حين أن وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله، قيد التحقيق بملفات اختلاس وتوظيف وهمي.

النتائج ستعلن فور الانتهاء من التحقيق

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الملف بحسب CNN، إلى أن نتائج التحقيقات مع الموقوفين في الحملة التي تقوم بها بلاده ضد الفساد “ستُعلن فور الانتهاء منها.”

وعبّر المصدر، عن “استغرابه” لما وصفها بـ”تأويلات بعض وسائل الإعلام بأن هذه الإجراءات يقصد بها أهداف أخرى وبطريقة غير دقيقة،” في إشارة إلى التفسيرات السياسية التي قدمها البعض للحملة، موضحاً أن هذه الإجراءات “هدفها الأساسي كما أعلن هو استئصال الفساد ومحاسبة المفسدين تنفيذاً للأمر الملكي وستواصل اللجنة العليا أعمالها لتحقيق ذلك وكما قال ولي العهد سابقاً بأنها لن تستثني أحداً سواء كان أميراً أو وزيراً أو كائناً من كان.”

ماذا قال الجبير ؟

وتتقاطع تصريحات المصدر مع ما قاله وزير الخارجية الأحد، رداً على سؤال حول وجود طابع سياسي للتوقيفات إذ قال الجبير : ” هذا رأي غير منطقي، فالسعودية لا تتساهل عندما يتعلق الأمر بمواجهة داعمي الإرهاب والتطرف ، السعودية لا تتساهل عندما يتعلق الأمر بالفساد وإهدار المال العام وسوء الإدارة، رؤيتنا للعام 2030 تستدعي حكومة فعالة ومسؤولة وشفافة ولا يمكننا تحمل وجود فساد أو هدر أو سوء إدارة تحد من قدرتنا على تحسين مستوى معيشة مواطنينا.”

اختلاس وتوظيف وهمي

كما أشار المصدر إلى أن الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أوقف أيضا بسبب اتهامه بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة – ومنها عقود تشغيل وصيانة – على شركاته الخاصة.

ومن أبرز القضايا المتهم فيها الأمير متعب وفقاً للمصدر، “عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال وملابس عسكرية واقية من الرصاص تفوق قيمتها عشرة أضعاف نفس الملابس في وزارتي الدفاع والداخلية.”

أول المبايعين

ونفى المصدر “معارضة الأمير متعب لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد كما تدعي بعض وسائل الإعلام” حسب قوله، مضيفاً أن الأمير متعب “كان أول المبايعين والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية تشهد بذلك.”

وأردف المصدر قائلاً أن النجل الثاني للملك عبدالله، الأمير تركي، الذي كان سابقاً أميراً للرياض، أوقف بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر” وفق تأكيده.

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