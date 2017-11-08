شقيق محافظ محايل عسير يروي تفاصيل نجاته من الطائرة المنكوبة

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صحيفة المرصد : أوضح عبدالعزيز المتحمي، شقيق محافظ محايل عسير، الذي توفي في حادث طائرة الأمير منصور بن مقرن، إنه كان مدعو للقيام بهذه الجولة التفقدية، مشيراً على أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة.

وأكد المتحمي خلال مشاركته في برنامج ” يا هلا ” على قناة خليجيةـ أنه لم يكن في الخطة أن تكون لمحايل أي علاقة بهذه الجولة.

ونشر نجل محافظ محايل عسير، سعود بن محمد المتحمي، رسائل بينه وبين صديقه الملازم أول محمد الشهراني الذي توفي- أيضًا- في الحادث الأليم؛ حيث أكد له الملازم الراحل أنه قابل والده برفقة نائب أمير منطقة عسير في محافظة البرك.

ونشر الابن صورة لوالده قبيل صعوده الطائرة قائلًا، ” انتهت بعد هذه الصوره أجمل أوقاتي في الحياة، فقد الأب كسر الظهر فكيف بأبٍ مثل محمد سعود المتحمي ‏رحمك الله يا حبيبي وقلبي يابوي ” .

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