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في إطار حملة مكافحة الفساد.. الحج والعمرة تنهي تكليف صهر وزير سابق تم ضبطه مؤخرًا في مطار جدة

في إطار حملة مكافحة الفساد.. الحج والعمرة تنهي تكليف صهر وزير سابق تم ضبطه مؤخرًا في مطار جدة
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المرصد 29 1٬822 54 دقيقة

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن وزير الحج والعمرة قرر إلغاء تكليف وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب الوزير بمكة المكرمة والذي لم يمضِ على تكليفه سوى أربعة أشهر؛ حيث كان معارًا من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأضافت المصادر أن الموظف هو صهر وزير سابق موقوف في إطار حملة لجنة مكافحة الفساد والذي تم ضبطه مؤخرًا في مطار جدة. لافتة إلى أن قرار الوزير أنهى رحلة صعود الموظف المتزوج من ابنة الوزير الموقوف، والتي بدأت قبل سنوات. وفقاً لـ “عاجل”.
وأوضحت المصادر أن الموظف (م، ب) كان يعمل في عام 1423 في وزارة الحج والعمرة على مرتبة 101/4 وبراتب 3501,75 ريال، ثم فصل من العمل، وانتقل للعمل بوزارة الصحة مع أحد الوزراء الذين صدرت التوجيهات مؤخرًا باستجوابهم في قضايا فساد إداري ومالي. مشيرة إلى أن الوزير (ع، ف) المكلف بإدارة وزارة الصحة سابقًا أصدر قرارًا نصه “لما تقتضية مصلحة العمل يتم تكليف الموظف (م، ب) بمنصب مستشار بالوزارة ومدير عام لمكتب إدارة التحول ويعامل معاملة موظف بالمرتبة 15.
وأضافت المصادر أنه عندما انتقل الوزير (ع، ف) إلى منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، جرى نقل الموظف (م، ب) معه وبنفس المزايا المالية، في 16 / 10 / 1438 هـ”.وتابعت، تم التنسيق لاحقًا بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الحج والعمرة لإصدار قرار وزاري بإعارة الموظف (م، ب) وتكليفه بمنصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية بوزارة الحج والعمرة والمشرف العام على مكتب الوزير بمكة المكرمة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-11-08 00:52:44
تعليق 20 ابشرك حساباتهم البنكية مغلقة وارصدتهم محولة ***😑😑😑😑
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28 - الناقد
2017-11-08 00:50:04
والمؤكد أن التستر التجاري من أسوء أنواع الفساد بسبب لعب الوافدين بأقتصاد البلد وترحيلهم لأموال الوطن للخارج أول با أول ، ثم الألتفات لمن ملئ البلد بألآف العمال واهملهم بالشوارع وفرض عليهم الأتوات !!
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27 -
2017-11-08 00:49:15
****معروف من هو والعالم عارفة من هو 100000000%100
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26 -
2017-11-08 00:44:59
يا سلام سلكم يعني *****
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25 -
2017-11-08 00:43:04
خلاص اتضحت الصورة هو **** وأرجعوا لموضوعه السابق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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24 - ابن الخليج
2017-11-08 00:42:06
اخواني الكرام هذا الشخص اسمه ((****)) ***
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23 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 00:38:45
وزارة الحج والعمره 99.9% كلهم من نفس الجنس ولودخل غريب بينهم ياكلونه اكل ويشوتونه شوت الا الكعكه حقتهم لاتقرب منها يقرمشوك قرمشه .. لكن الأن جاكم الي يخليكم فشار ومنفوش هههههههههههههههه
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22 - قلم الخنبقة الاصلي
2017-11-08 00:36:19
المفروض يحاسب ويحقق مع وزير الحج بنتن هذا كيف يوافق على الاعارة وما الفائدة منه واذا السالفة امسك لي واقطع لك جروه مع شاربه زي اللي اكبر منه ماعاد احد فوق القانون
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21 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 00:34:13
هؤلاء هم ابناء (( ****)) امسكلي وقطعلك الداخل بينهم مفقود والخارج مولود والله مايخلونك تفرح بفتفوته معاهم شغلهم بينهم بين ولدي رحيمي عمي خالي ستي .. الخ .. لكن جاهم اليوم الي يعصرهم عصر
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20 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪
2017-11-08 00:33:33
تعليق 4 صح لسانك تأخرنا كثير بكشف فسادهم لكن أبشرك بدت التحقيقات ماراح تخلي وزارة بالبلد والبلاغات مسجلة والأرقام المجانية جاهزة للمواطن
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19 - خقيقة
2017-11-08 00:30:13
موظفين ناس في وزارة الحج بتعاقد ب ٨٠٠٠٠ الف ومية الف وميتين الف في الشهر واخر شي يطلع الموظف على المربة الرابعة ومفصول ... لازم يراجعون عقود وزارة الحج بيلقون رواتب خيالية
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18 - التاريخ
2017-11-08 00:29:40
م ب اصبحت هاالرموز دقة قديمة هذا زمن سلمان الحزم ، وولي العهد محمد ابن سلمان ، رؤوس كبيرة وقعت بالفخاخ وانتهي دورها من الحياة السياسية والاجتماعية ، ساعدوا وطنكم بكشف الفاسدين .
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17 - همسات
2017-11-08 00:28:15
ابشركم بدأوا يبحثوا عن فساد يارب تقويهم وهذا ****ماعلمونا وش هي مؤهلاته !!🤔
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16 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 00:26:24
ودكم تعرفون منهو ( م -- ب ) طالعوا قائمة اخبار المرصد ستجدونه في الخبر رقم 36 في قائمة اخبار المرصد
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15 - ابو فيصل
2017-11-08 00:26:08
يمني عاشق****ههههههههههههههههههههههه
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14 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 00:23:28
ميم با وين شارد يا ميم با جابوك من المطار ياميم با وين يابابا باغي ديرتك وعند خوالك طيب اصبر شوي الين يعشونك الرجال ويودعونك تنسيك يوم مولدك
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13 - ابو فيصل
2017-11-08 00:22:49
تعليق مخالف
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12 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 00:21:34
تعليق مخالف
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11 - ابو فيصل
2017-11-08 00:20:47
يابو يمن لو فيك خير كان رحت تحرر بلدك من الحوثيين والايرانيين ماتبطح عندنا
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10 -
2017-11-08 00:19:47
35175ريال
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9 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 00:17:51
ايش التفغيص هذا ( أ ب ت ث ج ح ،، الخ ) امراء ووزراء ذكرت اسمائهم علانيه ونتم عين و با وفا .. ارحموا عقولنا يامسلمين خلاص الوضع اصبح كتاب مفتوح ****
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8 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-11-08 00:16:33
اجلد يابن سلمان سلمة يمناك فرحتو صدورنا
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7 - ابن الوطن المحتار
2017-11-08 00:12:26
وانا أقول**** يابوسلمان فيه واحد تكفى قل به وحطه مع الفسدة!!!
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6 - الشايب
2017-11-08 00:11:07
والخافي أعظم وأعظم . أسألوني خبرة أربعين سنة في كواليس الخدمة المدنية . ****
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5 - عميد المستاجرين
2017-11-08 00:10:42
منع السفر لكل مسؤول سابق وكل رجل اعمال له شركات تتعامل مع الدولة الي حد الانتهاء من التحقيقات واصدار الاحكام *****
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4 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-08 00:07:51
يعني م . ب كان زوج ابنة ع.ف ووزير الحج اش دوره بالموضوع والمصالح ولماذا تخلى الآن!! نريد تحقيق كامل وشامل بوزارة الحج والعمرة
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3 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-08 00:07:32
من وزاره لوزاره ياباشا ومن بند 104 مرتبه 4 الى وكيل وزارة بالمرتبه الممتازه هذا والله الفساد بعينه يا ع ف لزوج بنتك م ب وربح وصف مع عمك ع ف الحين
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2 - مراقب
2017-11-08 00:06:01
الله يقويكم شيلر كل الفاسدين لا تخلون أحد
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1 - يمني عاشق الدمام
2017-11-08 00:04:59
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آخر تعليق
بواسطة : مشمش

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