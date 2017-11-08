في إطار حملة مكافحة الفساد.. الحج والعمرة تنهي تكليف صهر وزير سابق تم ضبطه مؤخرًا في مطار جدة
صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن وزير الحج والعمرة قرر إلغاء تكليف وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب الوزير بمكة المكرمة والذي لم يمضِ على تكليفه سوى أربعة أشهر؛ حيث كان معارًا من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأضافت المصادر أن الموظف هو صهر وزير سابق موقوف في إطار حملة لجنة مكافحة الفساد والذي تم ضبطه مؤخرًا في مطار جدة. لافتة إلى أن قرار الوزير أنهى رحلة صعود الموظف المتزوج من ابنة الوزير الموقوف، والتي بدأت قبل سنوات. وفقاً لـ “عاجل”.
وأوضحت المصادر أن الموظف (م، ب) كان يعمل في عام 1423 في وزارة الحج والعمرة على مرتبة 101/4 وبراتب 3501,75 ريال، ثم فصل من العمل، وانتقل للعمل بوزارة الصحة مع أحد الوزراء الذين صدرت التوجيهات مؤخرًا باستجوابهم في قضايا فساد إداري ومالي. مشيرة إلى أن الوزير (ع، ف) المكلف بإدارة وزارة الصحة سابقًا أصدر قرارًا نصه “لما تقتضية مصلحة العمل يتم تكليف الموظف (م، ب) بمنصب مستشار بالوزارة ومدير عام لمكتب إدارة التحول ويعامل معاملة موظف بالمرتبة 15.
وأضافت المصادر أنه عندما انتقل الوزير (ع، ف) إلى منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، جرى نقل الموظف (م، ب) معه وبنفس المزايا المالية، في 16 / 10 / 1438 هـ”.وتابعت، تم التنسيق لاحقًا بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الحج والعمرة لإصدار قرار وزاري بإعارة الموظف (م، ب) وتكليفه بمنصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية بوزارة الحج والعمرة والمشرف العام على مكتب الوزير بمكة المكرمة.
التعليقات
تعليق 20 ابشرك حساباتهم البنكية مغلقة وارصدتهم محولة ***😑😑😑😑
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والمؤكد أن التستر التجاري من أسوء أنواع الفساد بسبب لعب الوافدين بأقتصاد البلد وترحيلهم لأموال الوطن للخارج أول با أول ، ثم الألتفات لمن ملئ البلد بألآف العمال واهملهم بالشوارع وفرض عليهم الأتوات !!
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****معروف من هو والعالم عارفة من هو 100000000%100
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يا سلام سلكم يعني *****
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خلاص اتضحت الصورة هو **** وأرجعوا لموضوعه السابق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اخواني الكرام هذا الشخص اسمه ((****)) ***
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وزارة الحج والعمره 99.9% كلهم من نفس الجنس ولودخل غريب بينهم ياكلونه اكل ويشوتونه شوت الا الكعكه حقتهم لاتقرب منها يقرمشوك قرمشه .. لكن الأن جاكم الي يخليكم فشار ومنفوش هههههههههههههههه
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المفروض يحاسب ويحقق مع وزير الحج بنتن هذا كيف يوافق على الاعارة وما الفائدة منه واذا السالفة امسك لي واقطع لك جروه مع شاربه زي اللي اكبر منه ماعاد احد فوق القانون
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هؤلاء هم ابناء (( ****)) امسكلي وقطعلك الداخل بينهم مفقود والخارج مولود والله مايخلونك تفرح بفتفوته معاهم شغلهم بينهم بين ولدي رحيمي عمي خالي ستي .. الخ .. لكن جاهم اليوم الي يعصرهم عصر
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تعليق 4 صح لسانك تأخرنا كثير بكشف فسادهم لكن أبشرك بدت التحقيقات ماراح تخلي وزارة بالبلد والبلاغات مسجلة والأرقام المجانية جاهزة للمواطن
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موظفين ناس في وزارة الحج بتعاقد ب ٨٠٠٠٠ الف ومية الف وميتين الف في الشهر واخر شي يطلع الموظف على المربة الرابعة ومفصول ... لازم يراجعون عقود وزارة الحج بيلقون رواتب خيالية
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م ب اصبحت هاالرموز دقة قديمة هذا زمن سلمان الحزم ، وولي العهد محمد ابن سلمان ، رؤوس كبيرة وقعت بالفخاخ وانتهي دورها من الحياة السياسية والاجتماعية ، ساعدوا وطنكم بكشف الفاسدين .
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ابشركم بدأوا يبحثوا عن فساد يارب تقويهم وهذا ****ماعلمونا وش هي مؤهلاته !!🤔
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ودكم تعرفون منهو ( م -- ب ) طالعوا قائمة اخبار المرصد ستجدونه في الخبر رقم 36 في قائمة اخبار المرصد
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يمني عاشق****ههههههههههههههههههههههه
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ميم با وين شارد يا ميم با جابوك من المطار ياميم با وين يابابا باغي ديرتك وعند خوالك طيب اصبر شوي الين يعشونك الرجال ويودعونك تنسيك يوم مولدك
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يابو يمن لو فيك خير كان رحت تحرر بلدك من الحوثيين والايرانيين ماتبطح عندنا
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35175ريال
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ايش التفغيص هذا ( أ ب ت ث ج ح ،، الخ ) امراء ووزراء ذكرت اسمائهم علانيه ونتم عين و با وفا .. ارحموا عقولنا يامسلمين خلاص الوضع اصبح كتاب مفتوح ****
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اجلد يابن سلمان سلمة يمناك فرحتو صدورنا
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وانا أقول**** يابوسلمان فيه واحد تكفى قل به وحطه مع الفسدة!!!
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والخافي أعظم وأعظم . أسألوني خبرة أربعين سنة في كواليس الخدمة المدنية . ****
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منع السفر لكل مسؤول سابق وكل رجل اعمال له شركات تتعامل مع الدولة الي حد الانتهاء من التحقيقات واصدار الاحكام *****
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يعني م . ب كان زوج ابنة ع.ف ووزير الحج اش دوره بالموضوع والمصالح ولماذا تخلى الآن!! نريد تحقيق كامل وشامل بوزارة الحج والعمرة
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من وزاره لوزاره ياباشا ومن بند 104 مرتبه 4 الى وكيل وزارة بالمرتبه الممتازه هذا والله الفساد بعينه يا ع ف لزوج بنتك م ب وربح وصف مع عمك ع ف الحين
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الله يقويكم شيلر كل الفاسدين لا تخلون أحد
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