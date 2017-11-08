في إطار حملة مكافحة الفساد.. الحج والعمرة تنهي تكليف صهر وزير سابق تم ضبطه مؤخرًا في مطار جدة

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صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن وزير الحج والعمرة قرر إلغاء تكليف وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب الوزير بمكة المكرمة والذي لم يمضِ على تكليفه سوى أربعة أشهر؛ حيث كان معارًا من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأضافت المصادر أن الموظف هو صهر وزير سابق موقوف في إطار حملة لجنة مكافحة الفساد والذي تم ضبطه مؤخرًا في مطار جدة. لافتة إلى أن قرار الوزير أنهى رحلة صعود الموظف المتزوج من ابنة الوزير الموقوف، والتي بدأت قبل سنوات. وفقاً لـ “عاجل”.

وأوضحت المصادر أن الموظف (م، ب) كان يعمل في عام 1423 في وزارة الحج والعمرة على مرتبة 101/4 وبراتب 3501,75 ريال، ثم فصل من العمل، وانتقل للعمل بوزارة الصحة مع أحد الوزراء الذين صدرت التوجيهات مؤخرًا باستجوابهم في قضايا فساد إداري ومالي. مشيرة إلى أن الوزير (ع، ف) المكلف بإدارة وزارة الصحة سابقًا أصدر قرارًا نصه “لما تقتضية مصلحة العمل يتم تكليف الموظف (م، ب) بمنصب مستشار بالوزارة ومدير عام لمكتب إدارة التحول ويعامل معاملة موظف بالمرتبة 15.

وأضافت المصادر أنه عندما انتقل الوزير (ع، ف) إلى منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، جرى نقل الموظف (م، ب) معه وبنفس المزايا المالية، في 16 / 10 / 1438 هـ”.وتابعت، تم التنسيق لاحقًا بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الحج والعمرة لإصدار قرار وزاري بإعارة الموظف (م، ب) وتكليفه بمنصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية بوزارة الحج والعمرة والمشرف العام على مكتب الوزير بمكة المكرمة.