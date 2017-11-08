بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة قيام فتاة بسرقة أموال سائق سيارة تابعة لشركة “أوبر” الشهيرة من صندوق الإكراميات الخاصة به .

وحدث ذلك أثناء إيصاله للفتاة و رفيقتها إلى وجهتهما في مدينة نيويورك ، وقبل أن ينزلن من السيارة مدت إحداهن يدها داخل الصندوق و أخذت المال وهي تنظر مباشرةً باتجاه كاميرا المراقبة الموجودة بالسيارة .

وعندما التفت السائق بعد ذلك وجد صندوق إكرامياته فارغاً ، فيما أبلغ إدارة شركته التي بدورها حاولت التواصل مع العميلة ولكنها لم ترد وأبلغت الشركة السائق أن يتقدم ببلاغ للشرطة إذا كان يريد ذلك ، إلا أن الأخير لم يتمكن من ذلك بسبب إنشغاله .

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