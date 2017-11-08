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بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة قيام فتاة بسرقة أموال سائق سيارة تابعة لشركة “أوبر” الشهيرة من صندوق الإكراميات الخاصة به .
وحدث ذلك أثناء إيصاله للفتاة و رفيقتها إلى وجهتهما في مدينة نيويورك ، وقبل أن ينزلن من السيارة مدت إحداهن يدها داخل الصندوق و أخذت المال وهي تنظر مباشرةً باتجاه كاميرا المراقبة الموجودة بالسيارة .
وعندما التفت السائق بعد ذلك وجد صندوق إكرامياته فارغاً ، فيما أبلغ إدارة شركته التي بدورها حاولت التواصل مع العميلة ولكنها لم ترد وأبلغت الشركة السائق أن يتقدم ببلاغ للشرطة إذا كان يريد ذلك ، إلا أن الأخير لم يتمكن من ذلك بسبب إنشغاله .
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التعليقات
2 - أبورائد2017-11-08 00:53:57
جميله بس حراميه للأسف
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1 - عبادي الهلالي والراس عالي2017-11-08 00:50:24
يالبيه سامحوها راعيه هالجسم العسل والعيون والشعر
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بواسطة : ابن البلد
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