لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

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صحيفة المرصد: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسميا، أنه لا يمكن تجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من سنتين داخل السعودية، وذلك بسبب وجود المنشأة التي يعملون بها في “النطاق الأصفر” ضمن برنامج “نطاقات”.

وكان أحد الأشخاص كتب سؤالاً عبر حساب “خدمة العملاء” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في موقع “تويتر”قال فيه: “في حال كانت المنشأة في النطاق الأصفر، هل يمكن استخراج رخص عمل وتجديد لإقامات للعاملين؟ أرجو الإفادة”.

ورد الحساب قائلاً “في النطاق الأصفر لا يتم إصدار رخصة عمل للوافد الجديد، ولا يتم تجديد رخصة العمل للعامل الذي أمضى أكثر من سنتين داخل المملكة”.