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لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!
صحيفة المرصد: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسميا، أنه لا يمكن تجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من سنتين داخل السعودية، وذلك بسبب وجود المنشأة التي يعملون بها في “النطاق الأصفر” ضمن برنامج “نطاقات”.
وكان أحد الأشخاص كتب سؤالاً عبر حساب “خدمة العملاء” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في موقع “تويتر”قال فيه: “في حال كانت المنشأة في النطاق الأصفر، هل يمكن استخراج رخص عمل وتجديد لإقامات للعاملين؟ أرجو الإفادة”.
ورد الحساب قائلاً “في النطاق الأصفر لا يتم إصدار رخصة عمل للوافد الجديد، ولا يتم تجديد رخصة العمل للعامل الذي أمضى أكثر من سنتين داخل المملكة”.
التعليقات
8 - ///محمد2017-11-08 04:49:05
اولا شوفو الحولات اللي بمئات الاف والملايين من المتسترين على العمال ويحقق معهم يعطي السعودي الفين ريال وحول له 70000 شاهدت هذا بعيني في البنك
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7 -2017-11-08 04:06:16
اكيد يرجعون بلدانهم بدون شك
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6 - wad2017-11-08 03:18:10
طيب وش الجديد ..؟ ***
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5 - مجبر رجل القعسي2017-11-08 02:25:27
حسبنالله ونعم على من اقترح نظام نطاقات مجل مافيه الاعاملين يطالبونه بسعودي
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4 - Smile2017-11-08 02:07:56
ازعجتونا بالوافدين وأخبارهم وقفو الاستقدام وسفرو الإعداد الهائله نظفو البلد ملينا من جرايمهم اليوميه بلدانهم مسؤلة عنهم
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3 - فيصل .......2017-11-08 01:55:17
سيعودون يوما ما في النطاق الاصفر ولكن سنعاني من عماله جديده لاتعرف عاداتانا وتقاليدنا وانظمتنا
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2 -2017-11-08 01:21:38
شي عحيب .......مليون اجنبي سوف يغادرون البلد في 2020 لو طبق
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1 - ابو شدا2017-11-08 01:20:03
هل يقصد بهذا أنهى خدمته وتسفيره.
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