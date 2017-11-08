رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية والتحقيق مع موظفين في كتابة العدل والزراعة

إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية والتحقيق مع موظفين في كتابة العدل والزراعة

إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية والتحقيق مع موظفين في كتابة العدل والزراعة
حجم الخط A A A
المرصد 18 1٬543 3 ساعات

صحيفة المرصد : أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عن وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، منها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية؛ إذ قام بضبط (800) صك في يوم واحد وفقا لصحيفة الجزيرة.

وأضاف ولخطورة القضية تقرر إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجلة)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع (الصنادق) التي وُضعت في الموقع، ومراقبة الموقع، وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية، وإزالة ما كان خارجاً عنها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - حل جميع الإشكالات....... في زمن الحزم والعزم..❤❤❤
2017-11-08 04:41:57
هناك أراضي لم يحل وضعها من عشرات السنيين يأما ملكت بالإحياء أو بالمنح أو بالإقطاع عن طريق الملك وقانون البلاد قديماً.يجب أن يحل وضعهها مع أهاليها دون الضرر بالجميع وإحترام قانون البلاد وشريعته.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - حل جميع الإشكالات....... في زمن الحزم والعزم..❤❤❤
2017-11-08 04:34:07
السلام عليكم..أنا مجرد موضف ومتقاعد ومطلع على هذه القضايا. يجب أن أصحاب الأراضي الكبيره المملوكه بموجب نظام وقانون الموجوده من عشرات السنيين أن تسحب بتعويض عادل من الجهات الرسميه لأهاليها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ابوعزام
2017-11-08 04:06:30
تعالو للقصيم تحديدآ عنيزة الراضي منهوبة لاشخاص معروفين من سنوات لم يجدو لشباب المحافظة منح لهم اليسى هذا فساد بس نبش وتحصل شي لايسر الخاطر وكلنا امل بالملك سلمان وولي عهدة الامين محمد بن سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عبير المنى
2017-11-08 03:17:59
ماأدخل في ذمتي بس كل مره القا اعلان لوقف بجله وتبراك وفلوس تجمع لتبنى اوقاف ما اشوف الا صحرا افيدونا هي واقع والا نهبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - أبو يوسف
2017-11-08 03:11:27
دوبكم تصحوا ماسمعنا حسكم الا دحين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - الطاير الحزين
2017-11-08 03:04:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الطاير الحزين
2017-11-08 03:01:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - باحص افندينا اقتدار
2017-11-08 02:57:15
تعليق 7 تبعي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - باحص افندينا اقتدار
2017-11-08 02:56:27
لو فيه رقم مخصص وكل مواطن يبلغ عن اي فاسد او فاسد بشرط التجاوب فوري وسري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-11-08 02:52:28
الفارس و الطاير الحزين ، ياخي افهمو الموضوع بالاول وعلقو بعدها لاتطيرون بعجه يقلك إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية وداخل انته عرض وحامي ودواليك افهمو ياعالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - فواصل
2017-11-08 02:52:01
المفروض الامانات وكتاب العدل في جميع مناطق المملكه تنبش كلها بثر رجعي والله ياتلقون حراميه على وزن ثقيل بمعني الكلمه تكفون انخلوهم وشوفوا فنون الحرمنه على اصول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - خالد
2017-11-08 02:51:17
والله وبالله وتالله لو استمر الامير محمدبن سلمان على هذا النهج من تنضيف البلد من السرقات والرشاوى واغتلاسات المال الخاص والعام لاصبح مخلدا بالتاريخ مع السلف الصالح بارك الله خطاة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الطاير الحزين
2017-11-08 02:30:05
الموظفين ذولي افصلوهم بدون رحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - زائر
2017-11-08 02:25:53
اخ لو تخذون لفه علا بلدية محافظة الرس قبل سنوات طويله اتت لجميع المحافظه منح والكل طلع اسمه وحتا في الجرائد ومواقع النت طلع لنا واحد مثل الجني يدعي انها ملك لجده 30كيلو في 30 كيلو كلها لجده حراميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - الفارس
2017-11-08 02:20:26
اغلب كتاب العدل والقضاة يملكون عقارات بالملايين. ياليت نزاهة بطريقها تمر على البلديات وتراجع المصاريف والمشاريع المنفذة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 -
2017-11-08 02:16:06
في المنطقة الساحلية من الليث الى جيزان استيلاء على مئات الكيلوا مترات واستخراج صكوك زراعية ومن ثم عملها مخططات وبيعها بوثائق واكثرهم من مطاوعة الغفلة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - العابر
2017-11-08 02:14:16
كتاب العدل و بعض القضاة لا بد من التفاته و تحقق من أرصدتهم المليونية و كثير منهم معروفين من غير تدقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-08 01:57:58
يحى العدل .... يالله لك الحمد والشكر .. موظقي الحجج بالمحاكم الواحد يتكلم من طرف خشمه ولا يطالع فيك حتى!!!! وتكفون يانزاهه عليكم بهم ..... يطول بعمرك يا ابو فهد وبا ابو سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : واحد مواطن

هل يوجد كتاب فى هذا الكون أعظم من كتاب الله الذى حوى كل شئ ونبهنا إلى كل شئ؟؟كتا...
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸

أكلت ثلاثه 🍔 وسفن وحآآآآآسه إني جوعآآآنه حييييل.. ورجعت أرقص جرى إيه 💃 يا ولآ إن...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

بعض الإناث تحسب إذا ماتزوجت راح تموت 😂 وهذه النتيجة⬅ الزواج مو مهم وشلون 'زواج ع...
بواسطة : سعد بن فهد

ليس متعب وتركي والوليد في غيرهم اكلو الاخضر واليابس ومعمريين ثروات من السبعينيات...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سلمان… يعيد إلينا توازننا
126 0
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
295 8
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
169 0
mm

مشعل السديري

{اتصور وابعتلي صورة}ْ
253 1
mm

عبدالرحمن الراشد

خيارات الحرب مع إيران
277 0
mm

هيلة المشوح

«لن ينجو أحد» قول وفعل!
153 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

القوانين وحدها لا تجتث الفساد !؟
158 0
mm

فهد الأحمري

هل أنت فاسد
359 4
mm

كوثر الأربش

الخطاب النسوي الشعبوي، «من تولول أكثر؟» (3)
209 1
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 4-5؟
113 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
348 2
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
230 3
mm

عادل التويجري

الماضي !
328 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
702 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
592 4
mm

عادل التويجري

القرار !
398 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
440 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
447 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
407 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
144 0
الاخبار الدولية
خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

 المرصد 26 5٬757 5 ساعات
التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمن

 المرصد 40 8٬504 9 ساعات
هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحرب

 المرصد 4 1٬203 9 ساعات
تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!

 المرصد 21 4٬616 13 ساعة
المرصد الرياضي
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صور

 المرصد 59 16٬918 24 ساعة
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”

 المرصد 10 3٬342 يوم واحد
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!

 المرصد 48 3٬313 يوم واحد
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !

 المرصد 73 10٬053 يوم واحد
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 100 4٬457 22 ساعة
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 71 9٬777 يوم واحد
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬819 4 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 74 15٬312 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 23 7٬198 يوم واحد
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاص

 المرصد 12 3٬836 يومين
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 47 8٬333 يومين
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 11٬604 4 أيام
يوتيوب المرصد
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

 المرصد 19 403 2 ساعتين
بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويورك

 المرصد 5 1٬871 4 ساعات
بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمار

 المرصد 61 5٬959 8 ساعات
شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

شاهد: شاب يدهس  الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!

 المرصد 86 8٬319 15 ساعة
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬011 5 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬937 7 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬667 أسبوع واحد
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬550 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 3٬930 يومين
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬485 5 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬684 5 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬883 7 أيام
اخبار اقتصادية
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 13 3٬251 6 ساعات
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 18 6٬845 7 ساعات
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 30 15٬459 9 ساعات
بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

 المرصد 35 12٬711 14 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 0 83 16 دقيقة
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬493 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 816 4 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬357 شهر واحد
الاخيرة
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

 المرصد 8 3٬036 4 ساعات
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬139 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬598 4 أيام
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬669 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 415 3٬777 19 ساعة