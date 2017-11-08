إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية والتحقيق مع موظفين في كتابة العدل والزراعة

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صحيفة المرصد : أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عن وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، منها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية؛ إذ قام بضبط (800) صك في يوم واحد وفقا لصحيفة الجزيرة.

وأضاف ولخطورة القضية تقرر إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجلة)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع (الصنادق) التي وُضعت في الموقع، ومراقبة الموقع، وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية، وإزالة ما كان خارجاً عنها.

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