إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية والتحقيق مع موظفين في كتابة العدل والزراعة
صحيفة المرصد : أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عن وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، منها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية؛ إذ قام بضبط (800) صك في يوم واحد وفقا لصحيفة الجزيرة.
وأضاف ولخطورة القضية تقرر إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجلة)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع (الصنادق) التي وُضعت في الموقع، ومراقبة الموقع، وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية، وإزالة ما كان خارجاً عنها.
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التعليقات
هناك أراضي لم يحل وضعها من عشرات السنيين يأما ملكت بالإحياء أو بالمنح أو بالإقطاع عن طريق الملك وقانون البلاد قديماً.يجب أن يحل وضعهها مع أهاليها دون الضرر بالجميع وإحترام قانون البلاد وشريعته.
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السلام عليكم..أنا مجرد موضف ومتقاعد ومطلع على هذه القضايا. يجب أن أصحاب الأراضي الكبيره المملوكه بموجب نظام وقانون الموجوده من عشرات السنيين أن تسحب بتعويض عادل من الجهات الرسميه لأهاليها.
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تعالو للقصيم تحديدآ عنيزة الراضي منهوبة لاشخاص معروفين من سنوات لم يجدو لشباب المحافظة منح لهم اليسى هذا فساد بس نبش وتحصل شي لايسر الخاطر وكلنا امل بالملك سلمان وولي عهدة الامين محمد بن سلمان
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ماأدخل في ذمتي بس كل مره القا اعلان لوقف بجله وتبراك وفلوس تجمع لتبنى اوقاف ما اشوف الا صحرا افيدونا هي واقع والا نهبه
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دوبكم تصحوا ماسمعنا حسكم الا دحين
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لو فيه رقم مخصص وكل مواطن يبلغ عن اي فاسد او فاسد بشرط التجاوب فوري وسري
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الفارس و الطاير الحزين ، ياخي افهمو الموضوع بالاول وعلقو بعدها لاتطيرون بعجه يقلك إيقاف صكوك صادرة من المزاحمية والقويعية وداخل انته عرض وحامي ودواليك افهمو ياعالم
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المفروض الامانات وكتاب العدل في جميع مناطق المملكه تنبش كلها بثر رجعي والله ياتلقون حراميه على وزن ثقيل بمعني الكلمه تكفون انخلوهم وشوفوا فنون الحرمنه على اصول
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والله وبالله وتالله لو استمر الامير محمدبن سلمان على هذا النهج من تنضيف البلد من السرقات والرشاوى واغتلاسات المال الخاص والعام لاصبح مخلدا بالتاريخ مع السلف الصالح بارك الله خطاة
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الموظفين ذولي افصلوهم بدون رحمه
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اخ لو تخذون لفه علا بلدية محافظة الرس قبل سنوات طويله اتت لجميع المحافظه منح والكل طلع اسمه وحتا في الجرائد ومواقع النت طلع لنا واحد مثل الجني يدعي انها ملك لجده 30كيلو في 30 كيلو كلها لجده حراميه
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اغلب كتاب العدل والقضاة يملكون عقارات بالملايين. ياليت نزاهة بطريقها تمر على البلديات وتراجع المصاريف والمشاريع المنفذة
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في المنطقة الساحلية من الليث الى جيزان استيلاء على مئات الكيلوا مترات واستخراج صكوك زراعية ومن ثم عملها مخططات وبيعها بوثائق واكثرهم من مطاوعة الغفلة
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كتاب العدل و بعض القضاة لا بد من التفاته و تحقق من أرصدتهم المليونية و كثير منهم معروفين من غير تدقيق
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يحى العدل .... يالله لك الحمد والشكر .. موظقي الحجج بالمحاكم الواحد يتكلم من طرف خشمه ولا يطالع فيك حتى!!!! وتكفون يانزاهه عليكم بهم ..... يطول بعمرك يا ابو فهد وبا ابو سلمان
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