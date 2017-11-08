آخر تعليق للأمير الراحل “منصور بن مقرن” على قرار إيقاف عدد من الأمراء والوزراء بتهم تتعلق بالفساد

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صحيفة المرصد : نشرت وكالة الأنباء السعودية تصريحات للأمير منصور بن مقرن، يعلق فيها على قرارات توقيف أمراء ووزراء ورجال أعمال في قضايا فساد، قبل ساعات من إعلان وفاته في حادث الطائرة المنكوبة .

وقال الأمير منصور بن مقرن حينها:”تلك القرارات خطوة إصلاحية مهمة، ومنطلقًا لتحوّل تشهده المملكة في مختلف الأصعدة، خاصة أن مكافحة الفساد عنصر مهم لبناء الاقتصاد والثبات في النمو وتحسن البيئة الاستثمارية”.

وأضاف: “الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الحكيمة على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب، سعيا منها إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن”.

ومضى قائلاً: “المملكة مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقًا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، وهو ما يستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل تهتم بالمخلصين وتقصي المفسدين والمحافظة على المال العام من الهدر”.

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