لم يمهله القدر .. كيف نجا “المتحمي” من حادث مميت نهارا ليلقى ربه في المروحية مساء !

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صحيفة المرصد : قال شاهد عيان أن محافظ محافظة محايل عسير، محمد سعود المتحمي، كان قضاء الله له أن يموت في تلك المروحية المنكوبة.

وبحسب صحيفة “الوطن” أضاف «حرص المتحمي أن يكون في موقع الزيارة قبل وصول نائب أمير عسير إلى الموقع، لذا قام بقيادة مركبته من محايل عسير إلى سعيدة الصوالحة، وقدر له أن ينجو من حادث مروري مميت في إحدى المنعطفات الحادة، لكن القدر لم يمهله، ليكون فقيدا في رحلة المساء المنكوبة».

ومضى شاهد العيان يقول: «محمد المتحمي لم يكن مقررا له العودة مع الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه بواسطة المروحية، إذ كان جدوله استقبال الأمير واستعراض مطالب أهالي المحافظة، وعرض أبرز المواقع السياحية، والمشاركة في اللقاء والعودة إلى محايل عسير بسيارته الخاصة التي حضر بها، إلا أنه عاد إلى أبها في المروحية المنكوبة ويلفظ أنفاسه في تلك الرحلة».

وأضاف: «غالبية الموجودين في الموقع فوجئوا بوجود المتحمي على متن المروحية».