مصدر يكشف حقيقة وضع الرئيس اليمني “هادي”ووزرائه تحت الإقامة الجبرية في الرياض

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صحيفة المرصد: نفى مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية اليمنية صحة الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع والقنوات الإخبارية بخصوص وضع الرئيس عبدربه منصور هادي أو أيا من وزرائه تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

وأبدى المصدر استغرابه الشديد من تداول مثل هذه الأكاذيب التي تنطوي ضمن حملة ممنهجة تستهدف المملكة العربية السعودية التي تقود معركة لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، وفي هذا التوقيت الذي تقترب فيه قوات الشرعية من العاصمة صنعاء وتحرز تقدما ملحوظا على كل الجبهات بفضل أبطال الجيش الوطني ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعا المصدر كافة الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار.