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مصدر يكشف حقيقة وضع الرئيس اليمني “هادي”ووزرائه تحت الإقامة الجبرية في الرياض
صحيفة المرصد: نفى مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية اليمنية صحة الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع والقنوات الإخبارية بخصوص وضع الرئيس عبدربه منصور هادي أو أيا من وزرائه تحت الإقامة الجبرية في الرياض.
وأبدى المصدر استغرابه الشديد من تداول مثل هذه الأكاذيب التي تنطوي ضمن حملة ممنهجة تستهدف المملكة العربية السعودية التي تقود معركة لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، وفي هذا التوقيت الذي تقترب فيه قوات الشرعية من العاصمة صنعاء وتحرز تقدما ملحوظا على كل الجبهات بفضل أبطال الجيش الوطني ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
ودعا المصدر كافة الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار.
التعليقات
5 -2017-11-08 06:48:05
احذرو من قطر ... !! لا يزال بعض القطريين لديهم ارقام هواتف سعودية ( موبايلي , stc ) وهم من يشارك في نشر الشائعات الحاقدة بتويتر ورسائل الواتس اب ( يجب ان تتحرك هيئة الاتصالات وتوقف هذه المهزلة )
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4 - لقمان الحكيم2017-11-08 06:44:40
اصبحنا واصبح الملك لله الواحد القهار. الحاقدون والمرجفون كثر ولن ينالو من مملكتنا ووحدتنا والتفافنا حول قيادتنا فصراخهم على قدر الالم زادهم الله الما ووجعا.
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3 - 12017-11-08 05:55:42
اقامه جبريه قالو ههههه....اقول يحمد ربه معزز مكرم بالسعوديه ياكل ويشرب ونايم ..لو راح اليمن كان بخبر كان
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2 - واحد مواطن2017-11-08 05:27:55
الأعداء يلعبون لعبة الإشاعات والبلبلة خصوصا إذا حشروا وضيق عليهم..ليتحرك الإعلام اليمنى المخلص وكل من يعرف الخبث الفارسى وأذنابه.لمواجهتم بحرفيه وعلم وشموليه ووضوح.الإعلام سلاح مهم جدا لدحر المضللين.
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1 - مرحبا2017-11-08 05:26:08
قطر اعلنتها علينا حرب بما تنشره قناة الجزيرة و يجب ان نوقفها بالقوة
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آخر تعليق
بواسطة : نشوان حبوطي
لو تخلونه مليون حرف مانبيه ملينا.😖...
بواسطة :
مين انت عشان تهدد...
بواسطة : رهوك
استغفر الله العظيم واتوب اليه...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
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