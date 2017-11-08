أثارت مشاعر المغردين .. شاهد صورة بطاقة أمين منطقة عسير الراحل “محترقة” بين حطام طائرة عسير!

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صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على موقع التوصل الاجتماعي ,تويتر, صورة لبطاقة أمين منطقة عسير الراحل، المهندس صالح عبد الله صالح القاضي، وهي محترقة الأطراف، عثر عليها في موقع حطام الطائرة المروحية المنكوبة.

يذكر أن صورة البطاقة المحترقة أثارت مشاعر الحزن والأسى للمغردين على مواقع التواصل حيث وجدت بين حطام طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وعدداً من المسؤولين بينهم أمين المنطقة المهندس القاضي تحطمت وسقطت في محمية ريدة يوم الأحد الماضي، وتوفي جميع مَن كانوا على متن الطائرة.