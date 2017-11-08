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الرئيسية / أثارت مشاعر المغردين .. شاهد صورة بطاقة أمين منطقة عسير الراحل “محترقة” بين حطام طائرة عسير!

أثارت مشاعر المغردين .. شاهد صورة بطاقة أمين منطقة عسير الراحل “محترقة” بين حطام طائرة عسير!

أثارت مشاعر المغردين .. شاهد صورة بطاقة أمين منطقة عسير الراحل “محترقة” بين حطام طائرة عسير!
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المرصد 5 3٬642 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على موقع التوصل الاجتماعي ,تويتر, صورة لبطاقة أمين منطقة عسير الراحل، المهندس صالح عبد الله صالح القاضي، وهي محترقة الأطراف، عثر عليها في موقع حطام الطائرة المروحية المنكوبة.

يذكر أن صورة البطاقة المحترقة أثارت مشاعر الحزن والأسى للمغردين على مواقع التواصل حيث وجدت بين حطام طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وعدداً من المسؤولين بينهم أمين المنطقة المهندس القاضي تحطمت وسقطت في محمية ريدة يوم الأحد الماضي، وتوفي جميع مَن كانوا على متن الطائرة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - زمن يخوف
2017-11-08 07:03:40
تعليق مخالف
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4 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-08 06:35:58
الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين -سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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3 - مواطن
2017-11-08 06:11:05
رحمه الله*******
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2 - ///محمد
2017-11-08 06:02:36
الله يرحمهم
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1 - واحد مواطن
2017-11-08 05:36:52
الخط يبقى زمانا بعد كاتبه..وكاتب الخط تحت الأرض مدفون)رحم الله الشهداء وصبر محبيهم.
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