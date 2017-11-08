تعرف على آخر تطورات قضية مهدد “قائدات السيارات” بالحرق !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن النيابة العامة أحالت مواطنا للمحكمة الأسبوع الماضي بعد أن هدد النساء بإحراقهن عند قيادتهن للسيارة، وذلك عبر حسابه في تطبيق «سناب شات»، إثر صدور الأمر الملكي بتمكين النساء من قيادة السيارات.

وفبحسب صحيفة “عكاظ” أصدر النائب العام سعود المعجب أمراً بالقبض عليه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة، فيما طلبت النيابة العامة من المحكمة تطبيق العقوبة وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد توجيه الاتهام للشاب ببث مامن شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بتهديد النساء بإحراقهن ونشره لذلك عن طريق تطبيق «سناب شات»، إذ ينص النظام على «السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين أو بإحدى العقوبتين».

وأكد مصدر في النيابة العامة أنها ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم،