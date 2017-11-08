تعرف على آخر تطورات قضية مهدد “قائدات السيارات” بالحرق !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن النيابة العامة أحالت مواطنا للمحكمة الأسبوع الماضي بعد أن هدد النساء بإحراقهن عند قيادتهن للسيارة، وذلك عبر حسابه في تطبيق «سناب شات»، إثر صدور الأمر الملكي بتمكين النساء من قيادة السيارات.
وفبحسب صحيفة “عكاظ” أصدر النائب العام سعود المعجب أمراً بالقبض عليه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة، فيما طلبت النيابة العامة من المحكمة تطبيق العقوبة وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد توجيه الاتهام للشاب ببث مامن شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بتهديد النساء بإحراقهن ونشره لذلك عن طريق تطبيق «سناب شات»، إذ ينص النظام على «السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين أو بإحدى العقوبتين».
وأكد مصدر في النيابة العامة أنها ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم،
التعليقات
مين انت عشان تهدد
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شوفو طاقيته بس 😂😂😂
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صح هو ***بس أحسه عقله صغير ههههه حجمه أكبر من عقله😅
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وين أبوه عنه ولابس أباء بالأسم
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استغفر الله العظيم واتوب اليه
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لسانك(حصانك)أن صنته صانك وأن هنته(هانك) شبعنا(هياط)ضايع من بعض الناس الضايعه (:الدنيا صارت حزم و عزم(:
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ما فية اكشن ، وش الجديد ، حكم عليه بالسجن ام لا ، هل هو في بيته نايم او في السجن ، الموضوع مائع ، ويه ويه ويه العب العب
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يمكن على حساب إنه يشتهر!!.؟ .وبالفعل جاء الآن من شهر به والسجن وراو..أبو زعبل لكل مخالف النظام..ورى القضبان تتمنى إنك تطرد الضبان ولا تجلس خلف القضبان😆
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هو اعترف بعظمة لسانه قال والله مااقصد منها الا الطقطقه وبعدين هو شاب صغير وراه مستقبل المفروض يُكتب عليه تعهد مع قرصة اذن موجعه ويطلق سراحه
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هو اعترف بعظمة لسانه قال والله مااقصد منها الا الطقطقه وبعدين هو شاب صغير وراه مستقبل المفروض يُكتب عليه تعهد مع قرصة اذن موجعه ويطلق سراحه
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اقول بس ما في يطقطق امن البلد فوق كل اعتبار وكل واحد يتكلم خليه رجال ويكون مسؤول عن كلمته ما يعمل رجال في الاول ويقول بعدها والله انا اطقطق. كل انسان مسؤول عن كلامه
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شاب صغير لاضيع مستقبله وهو ماكان يقصد حسب كلامه انما لحظه عفويه من الممكن يعملها اي شاب يريد الشهره في وسائل التواصل الاجتماعي نرجو اخذ التعهدعليه بعدم العوده لمابدر منه واطلاق سراحه
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هذا طفل لايضيع مستقبله عشان زلت لسان ثم يخرج خالد على المجتمع
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انتفوه من شعره وربوه بنات الناس ماهي لعبة عنده وكل مين حر في اهل بيته مابقى الا المبزر ياكافي
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مو الرجال طلع يطقطق خلاص ماله داعى الموضوع يكبر بدا الحجم هذا تنبيه للشباب انتبه من الناس الللى ضايفهم عندك بالسناب لايكون عندك واحد كلب ينكبك زي دا
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عليكم بالاجانب المجرمين اللي آذوانا وسرقواالناس بطرق اجرامية ولاشفنا شيئ الا يطلق سراحه ويعود بقوة طبعا البركة في النص بالنص دائما تغلب
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خليه يتربى ويتربى من دفعه وعلمه هالكلام ، الى المتخلفين الهمج من امثاله وأمثال اللي وسوسو له حنا في زمن النظام والقانون عهد يكافأ المحسن ويعاقب المسيء كائن من كان
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انتفوا رموشه هذا الصحونجي المتخلف الرجعي..اجعلوه عبره لكل صحوي ملتحي.
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يتبع/من خمس الى عشر سنوات وعدة تهم وليس تهمة واحدة من اجل هذا الحس الامني عالي لديهم اما الهياط والاستهبال فخله يفيدك انت وياه لسنا في حاررة ولا طلعت برا هذا نظام دولة
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(لسانك حصانك أن صنته صانك) هذا هو الحق الجميع سواسية في كل شئ بزمن الحزم والعزم اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين سلمان وولي عهده الأمين
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هذا هو الصح وهذا النظام المعمول به في الدول التي تقدمت واحترمت النظام رح امريكا وتلفظ باي كلمة فيها تهديد او قل معي سلاح او اشهر ولو دمية مسدس وقل امزح هذا اذا ما اطلق عليك النار فورا راح تاكلها من
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نطالب بتطبيق اقصى العقوبات على هذا الذكر,وتغريمه 5ملايين وسجنه 10 سنين ونشر صورته واسمه على كل وسائل الاعلام,وعلى حسابو.
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هو أخطأ لكن كلنا نخطيء فلا تسوون انفسكم انتم الصح وهو الغلط… ادعوا له ولامثاله بالهداية
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انا لله واليه راجعون ياجماعه ماعاد فيها مزح نظام نظام ويليت يتعضون ناس من بعده ويحسبون كل كلمه يقولها لان هذا وقت وقت جد وحزم ماعاد بيها مزح ينشاما
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يستاهل خلوه عبره لغيره
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