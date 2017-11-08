سعود القحطاني : من بين الرماد الملتهب تنهض العنقاء !

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صحيفة المرصد : صرح المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني ,عبر حسابه على تويتر, أن السعودية الجديدة حزم وعزم و يذعر منها المجاور الصغير ويحترمها الكبار “البعاد”.

وكتب القحطاني مغرداً : “من بين الرماد الملتهب تنهض العنقاء.. هذه السعودية الجديدة.. ذعر عند الصغير المجاور واحترام من الكبار “البعاد”.. حزم وعزم ..ومستقبل مشرق”

وأضاف: “انجلى الليل الطويل وأشرقت شمس العدالة و العز والقيادة والريادة.. والكل عرف وسيعرف حجمه فقد نهض المارد.. شكرا سلمان.. شكرًا محمد بن سلمان”.