سعود القحطاني : من بين الرماد الملتهب تنهض العنقاء !
صحيفة المرصد : صرح المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني ,عبر حسابه على تويتر, أن السعودية الجديدة حزم وعزم و يذعر منها المجاور الصغير ويحترمها الكبار “البعاد”.
وكتب القحطاني مغرداً : “من بين الرماد الملتهب تنهض العنقاء.. هذه السعودية الجديدة.. ذعر عند الصغير المجاور واحترام من الكبار “البعاد”.. حزم وعزم ..ومستقبل مشرق”
وأضاف: “انجلى الليل الطويل وأشرقت شمس العدالة و العز والقيادة والريادة.. والكل عرف وسيعرف حجمه فقد نهض المارد.. شكرا سلمان.. شكرًا محمد بن سلمان”.
من بين الرماد الملتهب تنهض العنقاء.. هذه السعودية الجديدة.. ذعر عند الصغير المجاور واحترام من الكبار "البعاد".. حزم وعزم ..ومستقبل مشرق .. انجلى الليل الطويل وأشرقت شمس العدالة و العز والقيادة والريادة.. والكل عرف وسيعرف حجمه فقد نهض المارد.. شكرا سلمان.. شكرًا محمد بن سلمان.
— سعود القحطاني (@saudq1978) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ولاة الامر حفظهم الله وعدوا وأوفوا الوعد وما حدث لم ولن يحدث في تاريخ المملكه وان الاموال المنهوبه لا تقتصر على من تم ايقافهم وانما هناك اباطره يحتمون بهؤلاء ويجب ان يتم القبض عليهم واعوانهم فورا
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عهد دولتنا من ايام المؤسس نور مشرق لاظلام ولا ليل طويل ****
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اللهم احفظهم وجعلهم عزا ومعزتا لنا ذخرا لهذه البلاد الطاهره واطل الله في اعمارهم صدقت يامعالي المستشار انهم بسطوا الذعر للكببر قبل الصغير عادلين بين الكبير والصغير دام عزم ياوطن
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ارتقت سمعة المملكة الى مكانتها الصحيحة بهذه القرارات لدى الدول الاخرى حتى المرتزقة واذناب الخونة القفوا حجرا واخذوا يلفون حول نفسهم لان بهذا ظاعة بصايرهم وتدليسهم وماكان يروجون والمواطن فخور بهذه القر
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اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل مكروه واحفظ مقدسات المسلمين . امين
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نسال الله لهم التوفيق والسداد وييسرامر البلاد والعباد
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اي نعم صدقت فيما قلت ونشعر ان ربيعا اشرق علينا بخيراته وعظمته وحزمه وعزمه بقطبي قوته ومنعته مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك المعظم سلمان ابن عبد العزيز ونجله الكريم مولاي محمد ابن سلمان العظيم
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