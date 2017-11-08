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تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين
صحيفة المرصد-أ ف ب: أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء، انها قررت زيادة الحد الاقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 الى 280 حرفا، وذلك بعدما اختبرت بنجاح على مدى شهر ونصف الشهر تقريبا هذه التغريدات المضاعفة الطول.وقالت الشبكة في بيان «نحن نزيد الحد الاقصى للأحرف. نريد ان يتمكن الجميع من التعبير عن انفسهم بشكل اسهل واسرع»وكان «تويتر» قد أعلن في منتصف سبتمبر الماضي البدء باختبار مشروع يسمح بزيادة الحد الاقصى لأحرف التغريدة ليصل الى 280 حرفا، أي ضعف الحد المسموح به، في مسعى لتعزيز نمو موقع التواصل الاجتماعي الذي يعاني من عدم زيادة قاعدة مستخدميه.
التعليقات
22 - مراقب2017-11-08 08:39:01
رسمياً تفعيل 280حرف 😂😂😂😂😂😂😂😂وش الرسمي بالموضوع تراه برنامج ماهو منصب خخخخخ
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21 - مراقب2017-11-08 08:35:30
وتوتير أخذو علي حسابين متابعيني فوق ٣٠٠مئة ألف متابع 😢لكن أكتشفت أنه ماله داعي وكلام ماله معني ولايستاهلون تعبي الفيس ولا تويتر 😬
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20 - مراقب2017-11-08 08:31:41
يقعدون يغيرون كلمات المرور والبريد إلكتروني في أقل من دقيقة مدري كيف ولكن أبشرك داخل مدرسة هكر أتعلم خرابيطهم هاذي ماهي هواية أكون هكر بس أبغا أعرف كيف يهكرون في هاذي السرعة
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19 - مراقب2017-11-08 08:28:39
تعليق ١٨ والله كلهم مافيهم خير ونا خوك أستخدمت تويتر وفيس بوك وأستقرام وسناب شات كلهم مضيعة للوقت وغير هذا الحسابات تخترق ياخذونها عيني عينك الفيس بوك له عندي 4سنوات وتعبان عليه وجاه واحد وأخذه
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18 - سهيل2017-11-08 08:00:30
فيس بوك احلى من تويتر . فيس بوك اصحابنا من كل بلد وكل بقاع الارض
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17 - مراقب2017-11-08 07:53:13
هههههههههه ضياع وقت ضياع وقت وش فيك معصب طيب هد هد الله يصلحك 😳😳
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16 - شيباني2017-11-08 07:47:27
تراه لكم ماعاد نباه طالق بالثلاث . أبوكم ضيع وقتي وكله ضايع الوقت . وعالم مانعرفها
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15 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-08 07:45:54
بس تصدقون.في تويتر ميزه حلوه..إللي هي صورة العصفور او البلبل..غرد البلبل. ..فلما يكتب الانسان بكلام طيب يصبح كالطير غرد🐤.فهني له الاجر والدعوات.يابلبل لبى عيونك.
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14 - مراقب2017-11-08 07:35:21
تويتر وما أدراك ماتويتر وتابعني وتابعك هههههه نحاش بشيل متابعتي له على كيفه ينحاش تخلف من جد الله لا يبلانا
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13 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-08 07:34:01
تويتر..!. لازم نفصل كلمة تويتر. ..تو..يتر... تو:يعني رقم 2.بالانقليز تو!! يتر= مدري صراحه!. ..الناتج= تو يتر من التوتر .يعني: تتوتر منه مرتين2😁يرفع الضغط
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12 - مراقب2017-11-08 07:32:57
مسكين تعليق ١٠ وش فيك حبيبي ليه زعلان وش فيك زعلان من تويتر
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11 - نشوان حبوطي2017-11-08 07:30:09
لو تخلونه مليون حرف مانبيه ملينا.😖
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10 - المترجماني2017-11-08 07:28:20
تويتروفيس بوك ماوراها غير المصايب والذنوب والمشاكل.الفكه منها احسن.أرتحنا من بعد ماتركناها .ضياع للوقت على غير سنع . عليكم بالتجارة اللي الاجانب مطيحين فيها وأنتم فيس بوك وتويتر وسناب وانا رحت واناجيت
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9 - مراقب2017-11-08 07:24:50
تويتر أختراق وسرقة حسابات وحط رجلك ههههههههه
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( عدد التعليقات 543 )8 - رهوك
استغفر الله العظيم واتوب اليه
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7 - مراقب2017-11-08 07:18:59
من زين تويتر عاد الله يشفيكم
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6 - مراقب2017-11-08 07:18:28
خلوها ٣٠٠أرين ياتويتررررررررر
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5 - مراقب2017-11-08 07:16:17
تويتررررررررررررر 🤢
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4 - مراقب2017-11-08 07:15:35
😂😂😂خلوها ٣٠٠أزين
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3 - مراقب2017-11-08 07:14:48
ربنا يشفي كل مريض
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2 -2017-11-08 06:53:43
خير الكلام ما قل ودل.
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1 - رفيق الدرب2017-11-08 06:53:40
لاتويتر ولا فيس خلنا بعيد عنها ازين
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