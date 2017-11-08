تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

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صحيفة المرصد-أ ف ب: أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء، انها قررت زيادة الحد الاقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 الى 280 حرفا، وذلك بعدما اختبرت بنجاح على مدى شهر ونصف الشهر تقريبا هذه التغريدات المضاعفة الطول.وقالت الشبكة في بيان «نحن نزيد الحد الاقصى للأحرف. نريد ان يتمكن الجميع من التعبير عن انفسهم بشكل اسهل واسرع»وكان «تويتر» قد أعلن في منتصف سبتمبر الماضي البدء باختبار مشروع يسمح بزيادة الحد الاقصى لأحرف التغريدة ليصل الى 280 حرفا، أي ضعف الحد المسموح به، في مسعى لتعزيز نمو موقع التواصل الاجتماعي الذي يعاني من عدم زيادة قاعدة مستخدميه.