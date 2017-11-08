على هذا العمق استقرت «البلاك هوك» .. وهذه هي الفرضية الأولى للتحطم !
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن طائرة «البلاك هوك» التي كان يستقلها الأمير منصور بن مقرن، استقرت على عمق يتراوح بين 500 و700 متر في جبال محمية «ريدة»، ما استدعى الدفاع المدني للاستعانة بفرق متخصصة استخدمت الحبال للنزول إلى حطام الطائرة ومباشرة الحادثة.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” رصدت فرق الدفاع المدني عقب سقوط الطائرة تصاعد سحب من الدخان في موقع الحادثة، فيما ظهر حطام الطائرة متناثرا على مسافات متقاربة، وشكل فريق للتحقيق من قبل الجهة المختصة في وزارة الدفاع، التي تعود لها الطائرة. والمكان الذي سقطت فيه، منطقة سحيقة يصعب النزول إليها، وذات تضاريس جبلية صعبة، وجرى انتشال جثامين الشهداء ونقلها إلى مستشفى عسير المركزي، إذ أغلق لدواعي التحقيق وإنهاء إجراءات تسليم الجثامين.
وأشار مهتمون بالطيران إلى أن التحقيق في حوادث سقوط الطائرات تشمل فرضيات عدة، منها الخلل الفني في الطائرة، ما يجعلها تفقد توازنها وترتطم بالأرض، خصوصا في منطقة جبلية مرتفعة قد تكون شهدت سحبا أو ضبابا كثيفا حجب الرؤية عن الطيار في ظل الطيران بارتفاع منخفض.
التعليقات
الى المعلق ساهر . المكان يبعد مئات الكيلومترات عن الحد الجنوبي فلا يوجد رائحة مقذوف اوصوت مقذوف ولا يسمع لو تطلق صواريخ .
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الله يرحمهم جميعاً ، أرجو من العارفين بالمنطقة ، التحقق من قرب موقع الحادث من الحد الجنوبي! حيث سمعنا أن أجواء تلك المنطقة لا تخلو من المقذوفات الحوثية، لربما كان إحتمالٌ ثالث. إنا لله و إنا له راجعون
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الله يرحمهم هذا يومهم.
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رحم الله الجميع ونسأل الله أن يكونوا مع الشهداء والصالحين جمعهم العمل والقدر لا مفر منه المنطقة كلها تأسف عليهم وعزاء في نفس كل مواطن فيها لم عرف عنهم من الاخلاص وتحمل المسؤوليه جبر الله مصاب أسرهم .
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سبحان الله وبحمده-
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يتبع/ بشدة بحالة الطقس وقد يكون الوزن زايد والطيار جمال وخجل ان يطلب من احد النزول خصوصا انهم كلهم مسؤلين وفي معية الامير خصوصا اذا كان معهم بعض المعدات مرة ركبته كنا 8 لم يسمح الطيار باي وزن زايد
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استغفر الله العظيم واتوب اليه
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هذا قضاء وقدر والحمد لله على كل حال الله يرحمهم جميعا جميع الفرصيات واردة الفنية والحالة الجوية قد يكون بسبب السحب او فجوات هوائية او ربما تداخل تيارات هوائية متعاكسة وبشكل عام المروحيات خفيفة تاثر
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رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته والهم أهليهم الصبر والسلوان قديكون السبب الخلل الفنى المفاجئ وسؤ الأحوال الجويه من كثافة للغيوم وشدة تغير الرياح .والله أعلم
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