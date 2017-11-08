جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه سيتم استكمال جاهزية مقاعد ملعب الأمير محمد بن فهد بداية يناير المقبل، بالتزامن مع الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني للدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة “مكة” ستتوفر هذه المقاعد وفقا لضوابط محددة، بدءا من الدخول من البوابات الخارجية حتى الجلوس في المقعد.

مقاعد العائلات ومواقعها ومزاياها

1 ستكون في الدرجة الأولى يمين ويسار المنصة الرئيسة

2 ستعزل عن بقية مدرجات الملعب بزجاج عازل وبوابات داخلية مستقلة

3 تقسم المقاعد إلى جزأين يمين ويسار المنصة الرئيسة

4 نصيب كل فريق في طرفي المباراة 2250 مقعدا

5 ستخصص بوابتان من بوابات الملعب الخارجية لدخول العائلات فقط

6 توفير خدمات متكاملة بينها دورات مياه وكافتيريا

7 توفير طاقم إشرافي خاص