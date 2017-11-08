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جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه سيتم استكمال جاهزية مقاعد ملعب الأمير محمد بن فهد بداية يناير المقبل، بالتزامن مع الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني للدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب صحيفة “مكة” ستتوفر هذه المقاعد وفقا لضوابط محددة، بدءا من الدخول من البوابات الخارجية حتى الجلوس في المقعد.
مقاعد العائلات ومواقعها ومزاياها
1 ستكون في الدرجة الأولى يمين ويسار المنصة الرئيسة
2 ستعزل عن بقية مدرجات الملعب بزجاج عازل وبوابات داخلية مستقلة
3 تقسم المقاعد إلى جزأين يمين ويسار المنصة الرئيسة
4 نصيب كل فريق في طرفي المباراة 2250 مقعدا
5 ستخصص بوابتان من بوابات الملعب الخارجية لدخول العائلات فقط
6 توفير خدمات متكاملة بينها دورات مياه وكافتيريا
7 توفير طاقم إشرافي خاص
التعليقات
24 - فيصل .......2017-11-08 09:40:16
هم عائلات يعني زج وزوجه وابناء يعني يعني هم ب الاساس رجال ونساء ، تعزلهم عن مين
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23 - دحمي2017-11-08 09:16:37
انا اتمنى انه تكون اكثر من ((( 2250 ))) لأنه راح يكون النساء اكثر من الرجال في المدرجات وراح تغيرو رايكم في موضوع المرجات ورا تتزايد المقاعد من ثاني اسبوع من السماح
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22 - دحمي2017-11-08 09:14:11
تعليق (( 8)) (( الازدي)) طيب انت تسئل هل يجوز انه المرأة تنضر (( لفخوذ الرجال)) طيب لية ما تسئل نفسك قبل هل يجوز لك انت لأنه الي اعرفه انه الرجل عورتة من السرة الا الركبة (( اتمنا انك تفيدني اكثر)))))
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21 - الباسل2017-11-08 09:05:35
تضبيط يمين المنصة ويسار المنصة والضعيفين اللي في الأماكن الثانية وش وضعهم
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20 -2017-11-08 08:59:35
اسمرغبر بيكون هو ومن يعول بالطبول وهذا رزقهم واكل عيشهم ما نلومه
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19 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-08 08:46:13
يوم السبت القادم اول مباراة نسائية على ارض استاد الجوهرة وستكون مباراة القرن بين فريقين متنافسين من الفتيات السعوديات .. تمنياتنا لهم بالتوفيق وانشاءالله بداية لاندية نسائية تنافس البطولات العالمية
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18 - ابوسلطان.2017-11-08 08:45:21
قال عاز زجاجي يارجال عساك طيب 😂😂
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17 - واحد نفر2017-11-08 08:42:50
استعجب من كان عمرة فوق 40 سنة ويحضر الملاعب والمباريات ، واستعجب اكثر لما يكون لحيته كلها شيب وفي المدرجات مع اهل بيته ؟؟؟
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16 - ابوسلطان.2017-11-08 08:41:34
😂 يارجال قال زجاج عازل وكلام فاضي تبون الحريم في المدرجات وسط الرجال الحين تبي تفصلهم 😂 كلامي فاضي.
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15 - عكوز بكوز2017-11-08 08:40:51
والله لو يحطون بينهم سور برلين وفيه مثل حجازي يقول الجوعان يحلم بسوق العيش .. وعندنا كناغر اذا شافوا الشباب تبدأ تتنطط يمين وشمال شمال يمين والعب يلا العب يلا
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14 - شغف2017-11-08 08:30:56
يناس من أشار هل الشورة المنيلة انطبقت لا الله الى ضحك علينا العالم ..لحظه يمكن احد مستغل الوضع وقال خلني ارسيها على شركتي وكسب وبعدها يشيلونا
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13 -2017-11-08 08:27:11
اصلن الكوره ماهي للحريم وماله داعي ماله هدف في الحياة ارجوا تجنب الفتن لانه بيصير مشاكل مع رجال وبنات
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12 - الازدي2017-11-08 08:25:54
بلد الحرمين والله ليس عنده واسطات الحرام حرام وابعدو الفتن عنا لاترضون اهوائكم واهواء الاعداء على شرع الله
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11 - ❤️شووووووق❤️2017-11-08 08:23:45
ليه تحطونا معزولين عن العالم لا يكون بنجلس بين وحوش مفترسة ترى العالم تجي تتفرج على الكورة مو غزل وكلام فاضي
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10 - مواطن2017-11-08 08:20:27
المشكلة بعد المباراة اذا فاز فريق على الاخر ؟؟؟؟؟؟
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9 - شغف2017-11-08 08:09:43
اووف ليش ملاعب العالم مافيها كذا ليش نحن كذا تعطون نظرة خاطئة عنا لانها تنقل مباشرة هذا ملعب وليس سرك اسود جد خربتم فرحت العوائل الوسواس فينا فينا لاحول
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8 - الازدي2017-11-08 08:03:12
طيب هل الشرع أجاز لها أن تنضر لفخوذ الرجال بدعوى الكوره يعني نتغافل ان تفتن باللاعبين الله عز وجل ليس لديه تنازلات لأحد او واسطات في شرعه
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( عدد التعليقات 2,139 )7 - نبرااس
ومازال البعض متمسك بحق الوصايه على خلق الله,,فيه اخونجي ذم الشيخ الغامدي عند ظهوره وحرمه وهي متحجبه على قناة mbc وامتدح حجاب زوجة اردوغان,هذا الرأي يعطيك انطباع ان للسعوديين والسعوديات فتاوي خاصه.
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6 - مشعل2017-11-08 07:56:59
من زين مباراياتكم علشان اتعب نفسي واجيكم الملعب
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5 - ليلى2017-11-08 07:44:04
مصاريف مالها داعي !!انثبرن ياحريم بالاسواق وخلن الكورة لأهلها
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4 - عناد2017-11-08 07:36:27
جهود وقرارات موفقه ياسلاااام سلم
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3 -2017-11-08 07:33:02
باقي ضللَو القزاز وتضبط
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2 - مراقب2017-11-08 07:31:23
💃🏻💃🏻👉🏻هذولا الحريم لحين من الفرحة
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1 - مراقب2017-11-08 07:30:34
🏋🏻♀️🏋🏻♀️🏋🏻♀️🏋🏻♀️🏋🏻♀️🏋🏻♀️🏋🏻♀️
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بواسطة : فيصل .......
هم عائلات يعني زج وزوجه وابناء يعني يعني هم ب الاساس رجال ونساء ، تعزلهم عن مين...
بواسطة : ساكن البجيري
بعد فيه فساد اخلاق...
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