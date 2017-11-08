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الرئيسية / بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور
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المرصد 35 6٬251 2 ساعتين

تسبب فستان الفنانة شاهيناز بعد خلعها الحجاب أثناء حضورها مهرجان “Cairo Wedding Festival” في نقد لاذع لها، لتنهال عليها التعليقات السلبية على إطلالتها مع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وجد البعض أنها لم تختار إطلالتها بشكل مناسب خاصة وأن مسألة خلعها الحجاب مازالت تزعج بعض من الجمهور، في حين دافع عنها آخرون مؤكدين أن فستانها بعيد عن الابتذال ومسألة خلعها للحجاب أمر شخصي. وارتدت شاهيناز فستاناً مخملي من اللون “الزيتي”، وعلى الرغم أن إطلالتها لم تكن مكشوفة إلا أن البعض وجد أنها جريئة وأبرزت منحنيات جسمها.

وكانت شاهيناز وفقا لموقع ليالينا قد صرحت خلال البرنامج الإذاعي “طاقتك لسلامو عليكوا” عن مسألة خلعها للحجاب قائلة: “بأنها مقتنعة بما فعلته وكل شخص يتقرب من الله بالطريقة التي يجدها مناسبة له، وهي على يقين أن الحجاب فرض”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - الخالدي
2017-11-08 09:24:52
****بعد ما فلسو الربع توقيتها خطا
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34 - محمد الجعيد
2017-11-08 09:23:20
ستحاسبين على مافعلتي اما رب العباد على مافعلتي بدنيا ستندمين اشد الندم وانتي في القبر تبحثين عن الحسنات واعمالك الصالحه في الدنيا
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33 - بوصالح
2017-11-08 09:15:34
حديث: (استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه..) فالمرأة أفتتانها سهل والله يهديها وترجع لصوابها
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32 - @@@@@
2017-11-08 09:13:43
ستصبح مليونيرة في فترة و جيزة
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31 -
2017-11-08 09:10:02
اعوذبالله وش ذالشحوم
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30 - ناصر6
2017-11-08 09:09:16
لدال ...دواني وداويته بكأس الودنا الذال..... ذلت له جميع البيض والسمر القنا الراء ...رأيت الصدر روضة وقلت ياسيدي رونا الزاي ....زررها مراده يختفي من بيننا السين ....سواها ابو معجب محمد سيدنا الشي
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29 - واحد من الناس
2017-11-08 09:01:39
الله يستر علينا وعلى جميع المسلمين
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28 - 🐏
2017-11-08 08:50:51
👹🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏👹👺👹👺👹👺👹👺👹👺💀💀💀💀💀💀🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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27 - مراد
2017-11-08 08:45:56
هذا هو الجمال لا قالوا جمال سبحان الله جمال
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26 - زائر
2017-11-08 08:36:21
شياطينها قوية الله لايبلانا
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25 - شغف
2017-11-08 08:26:43
هي الحياة كذا يفاصخ ي لابس لاكن على طاري الحجاب اغرب حجاب ولافهم كيف يقولون محجبة وشاهدناهم الي هو تحجب الرأس والجنز ضيق وفية فتحات من الركبة تقول مشقق
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24 - سعد الزهراني
2017-11-08 08:23:23
الوسطيه السمحه
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23 - امين تفليسة
2017-11-08 08:10:06
جسمها فتنه وجة جميل وجسم حلو جميع مواصفات ملكة الجمال فيها
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22 - لعل وعسى
2017-11-08 08:01:34
ديه لابسة من غير هدوم، مفاتنها كلها باينة.
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21 -
2017-11-08 08:00:34
مساحات شاسعة مستهلكة بشكل غير مسبوق
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20 - مراقب
2017-11-08 08:00:24
١٥كلامك صح بس مين يسمعك
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19 - ااببووححمموودد
2017-11-08 07:59:06
نصيحة لكل امرأة .. وبخاصة التي يعج جسمها بالمنحنيات ◽أن تتقي الله ولا تلبس الضيق ◽حتى لا تتحمل ذنب كل من حركة فية غريزة ***◽والعياذ بالله❗
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18 - ابو المهند
2017-11-08 07:57:58
الله يستر من الجاي انسلاخ لطفك يارب
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17 - الإسلام هو الحل
2017-11-08 07:56:53
سبحان الله النبي محمد قال بما معناه "اتقوا فتنه النساء" وإحنا بالسعودية اغلب الإصلاحات تتعلق بالنساء وخروجهن في الشارع سواء لعمل او لترفيه وبالمقابل الرجل في النهايه سيقعد في البيت وسنصبح كالغرب
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16 - مراقب
2017-11-08 07:55:37
تعليق مخالف
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15 - Ymni mahbob
2017-11-08 07:53:45
ذي ***فيها من الزين شوي.
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14 - خالد
2017-11-08 07:53:15
هاذا الاسلام الوسط ههههههههه
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13 - راعي غنم..🐐🐐
2017-11-08 07:52:33
في آخر كلامها:وهي على يقين بأن الحجاب فرض.!.. ..كلام جميل واعتراف بالحق لا كتمانه..وثقافه عاليه بدينها..والهادي هو الله.. ..وش راجع لها صراحه..اهم شئ مايكتم الدين الصحيح..
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( عدد التعليقات 2,139 )
12 - نبرااس
2017-11-08 07:50:32
خطوة استباقيه للاستحواذ على كمية من الجمهور قبل فوات الاوان.
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11 - مراقب
2017-11-08 07:50:11
لحمها طااايح كنها أسفنجا هههه
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10 -
2017-11-08 07:50:05
الله يصلح حال المسلمين ويستر شبابهم من فتن النساء.
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( عدد التعليقات 4,411 )
9 - سهم
2017-11-08 07:50:01
النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،،
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8 - مراقب
2017-11-08 07:49:05
مايدوخ ألا ***ألي مثلها لاتدوخ ولاشي ****
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7 - حزم
2017-11-08 07:47:36
انا ماعرفها
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6 -
2017-11-08 07:45:09
هههههههههههه
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5 - سعد الزهراني
2017-11-08 07:44:01
النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته عند الحوض وسيعرف كل إنسان نتيجة قراراته وإختياراته عيشوا مابدا لكم وقرروا مابدا لكم فالديان حي لايموت ويافوز من تاب واستغفر وأصلح ما أفسده من إضلال الناس وغوايتهم
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4 - ناصر6
2017-11-08 07:39:09
اما جسمها يدوخ هذا اللي يقولون جسمها معزل فيه رفاع وطان الخصر ملهوف والردايف سمان بجد هذي البنت ملكة جمال
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3 - مراقب
2017-11-08 07:37:20
تعليق مخالف
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2 - محروم
2017-11-08 07:37:15
بوووووووووووووووووووووووووووووووووو
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1 - عناد
2017-11-08 07:35:25
حبحبه على السكين
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