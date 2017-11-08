بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

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تسبب فستان الفنانة شاهيناز بعد خلعها الحجاب أثناء حضورها مهرجان “Cairo Wedding Festival” في نقد لاذع لها، لتنهال عليها التعليقات السلبية على إطلالتها مع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وجد البعض أنها لم تختار إطلالتها بشكل مناسب خاصة وأن مسألة خلعها الحجاب مازالت تزعج بعض من الجمهور، في حين دافع عنها آخرون مؤكدين أن فستانها بعيد عن الابتذال ومسألة خلعها للحجاب أمر شخصي. وارتدت شاهيناز فستاناً مخملي من اللون “الزيتي”، وعلى الرغم أن إطلالتها لم تكن مكشوفة إلا أن البعض وجد أنها جريئة وأبرزت منحنيات جسمها.

وكانت شاهيناز وفقا لموقع ليالينا قد صرحت خلال البرنامج الإذاعي “طاقتك لسلامو عليكوا” عن مسألة خلعها للحجاب قائلة: “بأنها مقتنعة بما فعلته وكل شخص يتقرب من الله بالطريقة التي يجدها مناسبة له، وهي على يقين أن الحجاب فرض”.