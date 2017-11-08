الرئيسية / بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور
تسبب فستان الفنانة شاهيناز بعد خلعها الحجاب أثناء حضورها مهرجان “Cairo Wedding Festival” في نقد لاذع لها، لتنهال عليها التعليقات السلبية على إطلالتها مع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وجد البعض أنها لم تختار إطلالتها بشكل مناسب خاصة وأن مسألة خلعها الحجاب مازالت تزعج بعض من الجمهور، في حين دافع عنها آخرون مؤكدين أن فستانها بعيد عن الابتذال ومسألة خلعها للحجاب أمر شخصي. وارتدت شاهيناز فستاناً مخملي من اللون “الزيتي”، وعلى الرغم أن إطلالتها لم تكن مكشوفة إلا أن البعض وجد أنها جريئة وأبرزت منحنيات جسمها.
وكانت شاهيناز وفقا لموقع ليالينا قد صرحت خلال البرنامج الإذاعي “طاقتك لسلامو عليكوا” عن مسألة خلعها للحجاب قائلة: “بأنها مقتنعة بما فعلته وكل شخص يتقرب من الله بالطريقة التي يجدها مناسبة له، وهي على يقين أن الحجاب فرض”.
التعليقات
35 - الخالدي2017-11-08 09:24:52
****بعد ما فلسو الربع توقيتها خطا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - محمد الجعيد2017-11-08 09:23:20
ستحاسبين على مافعلتي اما رب العباد على مافعلتي بدنيا ستندمين اشد الندم وانتي في القبر تبحثين عن الحسنات واعمالك الصالحه في الدنيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - بوصالح2017-11-08 09:15:34
حديث: (استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه..) فالمرأة أفتتانها سهل والله يهديها وترجع لصوابها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - @@@@@2017-11-08 09:13:43
ستصبح مليونيرة في فترة و جيزة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 -2017-11-08 09:10:02
اعوذبالله وش ذالشحوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ناصر62017-11-08 09:09:16
لدال ...دواني وداويته بكأس الودنا الذال..... ذلت له جميع البيض والسمر القنا الراء ...رأيت الصدر روضة وقلت ياسيدي رونا الزاي ....زررها مراده يختفي من بيننا السين ....سواها ابو معجب محمد سيدنا الشي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - واحد من الناس2017-11-08 09:01:39
الله يستر علينا وعلى جميع المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - 🐏2017-11-08 08:50:51
👹🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐑🐏👹👺👹👺👹👺👹👺👹👺💀💀💀💀💀💀🔥🔥🔥🔥🔥🔥
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - مراد2017-11-08 08:45:56
هذا هو الجمال لا قالوا جمال سبحان الله جمال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - زائر2017-11-08 08:36:21
شياطينها قوية الله لايبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - شغف2017-11-08 08:26:43
هي الحياة كذا يفاصخ ي لابس لاكن على طاري الحجاب اغرب حجاب ولافهم كيف يقولون محجبة وشاهدناهم الي هو تحجب الرأس والجنز ضيق وفية فتحات من الركبة تقول مشقق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - سعد الزهراني2017-11-08 08:23:23
الوسطيه السمحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - امين تفليسة2017-11-08 08:10:06
جسمها فتنه وجة جميل وجسم حلو جميع مواصفات ملكة الجمال فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - لعل وعسى2017-11-08 08:01:34
ديه لابسة من غير هدوم، مفاتنها كلها باينة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -2017-11-08 08:00:34
مساحات شاسعة مستهلكة بشكل غير مسبوق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - مراقب2017-11-08 08:00:24
١٥كلامك صح بس مين يسمعك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ااببووححمموودد2017-11-08 07:59:06
نصيحة لكل امرأة .. وبخاصة التي يعج جسمها بالمنحنيات ◽أن تتقي الله ولا تلبس الضيق ◽حتى لا تتحمل ذنب كل من حركة فية غريزة ***◽والعياذ بالله❗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ابو المهند2017-11-08 07:57:58
الله يستر من الجاي انسلاخ لطفك يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - الإسلام هو الحل2017-11-08 07:56:53
سبحان الله النبي محمد قال بما معناه "اتقوا فتنه النساء" وإحنا بالسعودية اغلب الإصلاحات تتعلق بالنساء وخروجهن في الشارع سواء لعمل او لترفيه وبالمقابل الرجل في النهايه سيقعد في البيت وسنصبح كالغرب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - مراقب2017-11-08 07:55:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - Ymni mahbob2017-11-08 07:53:45
ذي ***فيها من الزين شوي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - خالد2017-11-08 07:53:15
هاذا الاسلام الوسط ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-08 07:52:33
في آخر كلامها:وهي على يقين بأن الحجاب فرض.!.. ..كلام جميل واعتراف بالحق لا كتمانه..وثقافه عاليه بدينها..والهادي هو الله.. ..وش راجع لها صراحه..اهم شئ مايكتم الدين الصحيح..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 2,139 )12 - نبرااس
خطوة استباقيه للاستحواذ على كمية من الجمهور قبل فوات الاوان.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - مراقب2017-11-08 07:50:11
لحمها طااايح كنها أسفنجا هههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 -2017-11-08 07:50:05
الله يصلح حال المسلمين ويستر شبابهم من فتن النساء.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,411 )9 - سهم
النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،، النار ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - مراقب2017-11-08 07:49:05
مايدوخ ألا ***ألي مثلها لاتدوخ ولاشي ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - حزم2017-11-08 07:47:36
انا ماعرفها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -2017-11-08 07:45:09
هههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - سعد الزهراني2017-11-08 07:44:01
النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته عند الحوض وسيعرف كل إنسان نتيجة قراراته وإختياراته عيشوا مابدا لكم وقرروا مابدا لكم فالديان حي لايموت ويافوز من تاب واستغفر وأصلح ما أفسده من إضلال الناس وغوايتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ناصر62017-11-08 07:39:09
اما جسمها يدوخ هذا اللي يقولون جسمها معزل فيه رفاع وطان الخصر ملهوف والردايف سمان بجد هذي البنت ملكة جمال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 - مراقب2017-11-08 07:37:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - محروم2017-11-08 07:37:15
بوووووووووووووووووووووووووووووووووو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - عناد2017-11-08 07:35:25
حبحبه على السكين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فيصل .......
هم عائلات يعني زج وزوجه وابناء يعني يعني هم ب الاساس رجال ونساء ، تعزلهم عن مين...
بواسطة : ساكن البجيري
بعد فيه فساد اخلاق...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياًالمرصد 41 11٬693 9 ساعات
التحالف ينسف موقع اجتماع يحضره رئيس المجلس الأعلى للحوثيين في اليمنالمرصد 41 9٬432 13 ساعة
هيومن رايتس تصنف استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي بجريمة الحربالمرصد 4 1٬307 13 ساعة
تفاصيل فضيحة جنسية لعضو الكونغرس الأمريكي “وينر” تودعه السجن!المرصد 24 5٬218 18 ساعة
المرصد الرياضي
جدار زجاجي عازل .. الكشف عن مواقع ومزايا المقاعد المخصصة للعائلات بالملاعب !المرصد 24 1٬616 2 ساعتين
عاشقة “النصر” تكشف عن مفاجأة لـ”ماجد عبدالله”! -صورالمرصد 61 17٬546 يوم واحد
بشكل مفاجئ.. طلال آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة “الشباب”المرصد 10 3٬371 يوم واحد
إقامة أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في ملعب الجوهرة!المرصد 49 3٬364 يوم واحد
اخبار فنية
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!المرصد 102 4٬572 يوم واحد
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 71 9٬858 يوم واحد
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!المرصد 25 5٬833 4 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صورالمرصد 74 15٬372 4 أيام
اخبار منوعة
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صورالمرصد 35 6٬251 2 ساعتين
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرضالمرصد 23 7٬247 يومين
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاصالمرصد 12 3٬856 يومين
يوتيوب المرصد
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروباالمرصد 27 1٬531 6 ساعات
بالفيديو : شاهد عميلة لشركة “أوبر” تسرق نقود السائق قبل نزولها في نيويوركالمرصد 11 3٬862 9 ساعات
بالفيديو.. بلدية الدلم تقدم شكوى ضد مصور مقطع الحمارالمرصد 70 6٬949 13 ساعة
شاهد: شاب يدهس الخبز بسيارته وسط ضحكات مرافقه..ويشعل غضب المغردين!المرصد 89 8٬862 19 ساعة
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬040 5 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬946 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬673 أسبوع واحد
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬558 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صورالمرصد 11 3٬962 3 أيام
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬493 5 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬689 5 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬893 7 أيام
اخبار اقتصادية
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصاديةواس 19 3٬747 11 ساعة
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬035 11 ساعة
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!المرصد 32 18٬288 13 ساعة
بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكةالمرصد 39 13٬620 18 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 6 2٬653 5 ساعات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬495 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬361 شهر واحد
الاخيرة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمينالمرصد 22 721 3 ساعات
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!المرصد 25 6٬698 9 ساعات
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذهاالمرصد 10 7٬158 يومين
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!المرصد 31 9٬623 4 أيام
كاريكاتير