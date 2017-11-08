بعد أن اتهم والده المدرسة .. “تعليم الشرقية” تكشف أسباب وفاة طالب “جرعة التطعيم” !
صحيفة المرصد : كشفت إدارة تعليم الشرقية، أسباب وفاة طالب في الصف الأول الابتدائي بالدمام، بعد معاناته من آلام في بطنه، عقب إعطائه جرعة تطعيم بالمدرسة.
وقال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص إن الطفل محمد خالد محمد الصنيخ، البالغ من العمر 6 سنوات، انتقل حديثًا لإحدى مدارس المنطقة في الصف الأول الابتدائي.
وأضاف، أنه بالتواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية ومراجعة ملف الطفل، تبين أنه يعاني من مرض نقص الفوسفات وفقر الدم من نوع اتش “أجسام مضادة لأجسام هانز”، وأنه يتابع بانتظام في العيادات الخارجية كل 6 أشهر، وآخر زيارة له بالمستشفى كانت بتاريخ 24 ذي الحجة 1438 هـ وفقا لـ”عاجل” .
وتابع، أن الطفل دخل المستشفى يوم الثلاثاء 11 / 2 /1439 هـ، الساعة الثامنة مساء، نتيجة إصابته بارتفاع في درجة الحرارة، ووافته المنية يوم الخميس 13 / 2 /1439 هـ، مؤكدًا عدم وجود علاقة بين حدوث الوفاة، ولقاح طلاب الصف الأول الابتدائي.
وربطت بعض المواقع الإلكترونية بين وفاة الطفل وأخذه لجرعة التطعيم، وتمت حملة التطعيم من خلال فريق طبي متخصص من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وجارٍ التحقق حاليًا من الإجراءات التي اتبعتها المدرسة في التعامل مع آلية حملة التطعيم.
التعليقات
١/ أسرة الطفل أب وأم لعدم إخطارهم المدرسة بأن الطفل لديه حرارة مرتفعة والأفضل أنهم لم يرسلوه للمدرسة أصلاً في خضم ارتفاع حرارته٢/ إدارة المدرسة كان عليها التأكد بالاتصال هاتفياً أو حتى بالواتس أب تابع
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الحرارة بعد التطعيم للأطفال والرضع كفيفادول وشراب أدول لتخفيف الحرارة وتسكين الألم هذا لمن ليس عنده حرارة أصلاً ولكن إجراء وقائي فكيف بمن لديه حرارة مرتفعة وعلى ماسبق فإن الخطأ يكون على : تاااابع
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معروف اللي فيه حرارة ممنوع يتطعم بصرف النظر عن تاريخه المرضي معروف ان التطعيم والحرارة مرتفعة خطير جداً لأن التطعيم بحد ذاته يرفع حرارة الجسم فمابالك والحرارة أصلاً مرتفعة ! لذا يوصى بإعطاء خوافض الحر
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تطعيم المدارس نظام قديم المفروض يراجع المركز الطبي وانتهى الموضوع
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اذا المدرسه تدري بان الطالب عنده مراجعات فالمستشفى ويعاني من هذا المرض فالمدرسه مشاركه في قتله المفترض مثل اللي عندهم امراض مزمنه وخطيره لايعطا التطعيمه إلا من الدكتور المتابع لحالته
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والد الطفل اختار المدرسة لانه يعلم ان الجميع ضد المعلمين ولانه على يقين ان المعلم هو الحلقة الاضعف في مجتمعنا
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التطعيم و هو جسم غريب يدخل للجسم يرفع حرارة الجسم لإن الجسم ينتج أجسام مضادة لمحاربته و رفع الحراره هي أحد وسائل الدفاع للجسم فكيف لا يكون للتطعيم علاقة بتدهور الحالة الصحية للطفل؟
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الله يرحمه ويغفر له
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إدارة التعليم تقول ان لايوجد علاقه بين التطعيم ووفاته ماشاء الله علماء لايوجد علاقه طيب كيف اثبتو انه لايوجد علاقه او هو تنصل من المسؤليه الولد ورد على كريم لكن الاسباب لازم تكشف لتفادي مثل اللي صار
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المفروض التطعيمات بالمستشفيات المدارس مالها علاقه انا ولدي رفضت ياخذ التطعيم لان معه تحسس وطعموه وانا ما ادري عنه واخذته لطوارئ ونوموه وحالته صعبه والحمد لله عدت ع خير حسبي الله ع اللي تسبب بهالطفل
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أهم شيء آخر (سطرين) ◽اتوقع راح يلحق المدرسة ملامة ◽أخذ موافقة ولي الامر قبل التطعيم ضروووووري👌
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رحمة الله عليه
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ياساتر شكلي بطعمة في مسنتشفى برا المدرسة
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الله يرحمه ويجبر كسر والديه ويعوضهم بأخير منه . الخطأ وارد والاقدار ماعليها اعتراض ولكن الواضح ان الطفل يعاني من امراض في الدم وقد تكون حانت ساعته بعد التطعيمه . وانا لله وانا اليه راجعون
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شوفته كيف ما سوو شي
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