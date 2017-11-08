بعد أن اتهم والده المدرسة .. “تعليم الشرقية” تكشف أسباب وفاة طالب “جرعة التطعيم” !

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صحيفة المرصد : كشفت إدارة تعليم الشرقية، أسباب وفاة طالب في الصف الأول الابتدائي بالدمام، بعد معاناته من آلام في بطنه، عقب إعطائه جرعة تطعيم بالمدرسة.

وقال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص إن الطفل محمد خالد محمد الصنيخ، البالغ من العمر 6 سنوات، انتقل حديثًا لإحدى مدارس المنطقة في الصف الأول الابتدائي.

وأضاف، أنه بالتواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية ومراجعة ملف الطفل، تبين أنه يعاني من مرض نقص الفوسفات وفقر الدم من نوع اتش “أجسام مضادة لأجسام هانز”، وأنه يتابع بانتظام في العيادات الخارجية كل 6 أشهر، وآخر زيارة له بالمستشفى كانت بتاريخ 24 ذي الحجة 1438 هـ وفقا لـ”عاجل” .

وتابع، أن الطفل دخل المستشفى يوم الثلاثاء 11 / 2 /1439 هـ، الساعة الثامنة مساء، نتيجة إصابته بارتفاع في درجة الحرارة، ووافته المنية يوم الخميس 13 / 2 /1439 هـ، مؤكدًا عدم وجود علاقة بين حدوث الوفاة، ولقاح طلاب الصف الأول الابتدائي.

وربطت بعض المواقع الإلكترونية بين وفاة الطفل وأخذه لجرعة التطعيم، وتمت حملة التطعيم من خلال فريق طبي متخصص من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وجارٍ التحقق حاليًا من الإجراءات التي اتبعتها المدرسة في التعامل مع آلية حملة التطعيم.