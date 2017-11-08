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استخدام الهاتف الجوال كبديل لبطاقة الصراف في عمليات سداد المدفوعات والمشتريات !

استخدام الهاتف الجوال كبديل لبطاقة الصراف في عمليات سداد المدفوعات والمشتريات !
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المرصد 1 1٬242 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في السعودية، طلعت حافظ، أنه خلال النصف الأول من العام المقبل 2018، سيتمكن العميل لدى البنوك السعودية من استخدام الهاتف المحمول (الجوال) كبديل لبطاقة “مدى” التقليدية في سداد المدفوعات أو المشتريات منخفضة القيمة عبر نقاط البيع، والتي تقل قيمتها عن 100 ريال سعودي فقط، وذلك وفق خدمة “مدى أثير”.

وأشار حافظ بحسب “عين اليوم” إلى أنه من المتوقع مستقبلا رفع القيمة لتزيد عن 100 ريال، لتصل إلى أكثر من 20 ألف ريال كما هو متعارف عليه حاليا وفق شروط “مدى أثير”؛ لتقليل التعامل بطرق الدفع التقليدية، تعزيزا للدخول بشكل أكبر على التعاملات الإلكترونية، وفي ذات التوقيت سيتمكن العميل من التعامل مع المتاجر العالمية، لمواكبة دول العالم المتقدمة التي بلغت نسبة تعاملها عبر الطرق الإلكترونية الحديثة 80%.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

1 - 1
2017-11-08 08:24:45
ادعس ...روح ..خفو علينا شوي من هالتغيرات ...ترى دخنا
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آخر تعليق
بواسطة : فيصل .......

هم عائلات يعني زج وزوجه وابناء يعني يعني هم ب الاساس رجال ونساء ، تعزلهم عن مين...
بواسطة :

يا عبده خال بالله سرقو بحر جده طيب البحر املاك حكوميه لا يجوز التعدي على الشواطئ...
بواسطة : ساكن البجيري

بعد فيه فساد اخلاق...
بواسطة : ساكن البجيري

اللهم مالك الملك تاتيه من تشاء اقصص لنا من الفقيه انك سميع الدعاء...
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